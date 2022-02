"Bayerns Zeiten": Zeit für eine andere Art von Geschichte

In "Bayerns Zeiten" hat der Augsburger Historiker Christof Paulus eine Kulturgeschichte des Freistaats niedergeschrieben. In dem Buch gibt es Antworten auf Fragen, die man vielleicht nicht gestellt hätte.

Die Geschichte Bayerns erzählen – aber nicht nur anhand von Herrschern, Jahreszahlen oder den typischen schriftlichen Quellen. Das ist die Herangehensweise, mit der der Historiker Christof Paulus, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Bayerischen Geschichte und außerplanmäßiger Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, die Geschichte des Freistaats in "Bayerns Zeiten - eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung" niedergeschrieben hat. Was kann uns etwa ein riesiges Portemonnaie über Bayerns Grenzen und Gebiete über die Jahrhunderte verraten? Was erzählen uns Kirchengewölbe über die Vielfalt an Obst, Gemüse und Pflanzen, die es in Bayern einst gab? Was ist dran an Franz Josef Strauß berühmter Äußerung: "In Bayern ticken die Uhren anders"?

Christof Paulus' Forschungsschwerpunkt liegt in der Mittelalter- und Landesgeschichte. Foto: Peter Paulus

Von der Froschperspektive aus beleuchtet Paulus in seinem Buch zufällig erscheinende historische Aspekte und fügt sie in Gesamtbild ein, das die Kulturgeschichte Bayerns in sechs ungewöhnlichen Themenkomplexen erzählt. Paulus Idee dahinter: "Neue Blicke, neue Scheinwerfer aufstellen", erklärt der Historiker. Im Fokus steht der Zeitraum ab dem Jahr 500, der Erstnennung Bayerns, bis zum Jahr 1989, dem Mauerfall. Im geografischen Mittelpunkt liegen nicht nur Altbayern, sondern auch Franken und Schwaben.

"Bayerns Zeiten": Bayerische Kulturgeschichte, aber mal anders

Die Themenkomplexe bestehen aus zwölf Kapiteln mit Titeln wie "Klangwelten" I bis VI, "Geschichtsschichten", "Dunkles Bayern" oder "Bayerns Farben". Was sich dahinter verbirgt, sind verschiedene historische Aspekte, angeordnet unter einem weitgefassten, synästhetisch anmutenden Dachkomplex. So geht es in "Bayerns Farben" etwa um die Kriegsgeschichte des vormodernen Bayerns ("dunkel grundiert"), Astronomie (das Weiß-Blau des bayerischen Himmels), aber auch um den historischen Umgang mit Homosexualität oder den von Menschen mit Behinderung.

Ein Schwerpunkt des Buchs liegt in den sechs Kapiteln zu den Klangwelten Bayerns. Paulus beleuchtet darin die Akustik hinter Ereignissen, Entwicklungen und Phänomenen. Im Vordergrund stehe dabei jedoch nicht die Musikgeschichte, sondern, wie mit Klang "Personen oder Situationen markiert oder inszeniert werden", sagt er.

Historiker Christof Paulus beleuchtet ungewöhnliche Aspekte des Freistaats

Ein Beispiel: der Reichstag in Augsburg. "Die Großen sind mit ihrem Gefolge eingeritten und haben eine Klangkulisse geschaffen, um ganz simpel über die Lautstärke anzuzeigen, wie bedeutend sie sind. Überspitzt formuliert: je lauter, desto bedeutsamer", erklärt Paulus. Auch auf Fragen wie: "Wie hat es geklungen, als man im Bodensee ein versunkenes Boot hochgeholt hat?" oder "Wie klang es zur Zeit der Gegenreformation im Augsburger Dom?" hat Paulus Antworten gesucht.

Doch solche Ereignisse sollen nicht bloß wie "Anekdote an Anekdote" gereiht werden, sagt er. Vielmehr geht es darum, damit Entwicklungswelten aufzumachen und historische Prozesse nachzuvollziehen. Der bayerischen Kirchengeschichte nähert sich Paulus etwa, indem er verschiedene Objekte im Gebäude von St. Ulrich und Afra unter die Lupe nimmt: "Wohl in wenigen anderen Gebäuden des heutigen Bayerns lässt sich in derart hoher Dichte und zeitlicher Spannweite Geschichte in der Sprache ihrer Objekte verfolgen", heißt es dazu im Buch.

Augsburg zeigt "2000-jährige Kontinuität höchstbedeutender Geschichte" auf

Generell spielt die schwäbische Hauptstadt eine große Rolle in dem Werk. Das liegt laut Paulus nicht nur daran, dass er selbst Augsburger ist. Als Historiker ist er überzeugt: "Es gibt keine Stadt in Bayern, vielleicht sogar darüber hinaus, wo sich ein dermaßen großer Reichtum an Geschichte aufzeigt. Und das hinweg über Jahrtausende." Zwar zeige sich Geschichte überall auf, hier gehe aber um die Bedeutsamkeit von Geschichte. "Augsburg ist eine Stadt, in der ich eine 2000-jährige Kontinuität höchstbedeutender Geschichte, von der Römerzeit bis Bert Brecht, erzählen kann. Das ist etwas, das Augsburg einzigartig macht."

Diese Postkarte entstand im Zuge des Bismarck-Kults Ende des 19. Jahrhunderts. Das Gewicht des Reichskanzlers soll Tagesgespräch im Weltbad Kissingen gewesen sein, das der übergewichtige Politiker rund 15-mal zur Kur aufsuchte. Foto: Stadtarchiv Kissingen, Sammlung Bötsch

Ein weiterer, methodischer Aspekt, der zu Augsburgs wichtiger Rolle in "Bayerns Zeiten" beiträgt: "Augsburg war über viele Jahrhunderte eine kommunikative Drehscheibe, wo Nachrichten aus aller Welt eingetroffen sind und wieder in alle Welt entsandt wurden." Zu nennen sind laut Paulus im 15. und 16. Jahrhundert die hohe Vernetzung der Kaufleute, der Humanismus, der Buchdruck und die Verlagsbranche im 18. Jahrhundert und die Augsburger Postzeitung, die bis zur Zeit des Nationalsozialismus zu den bedeutendsten Tageszeitungen zählte. "Ein Informationshotspot sozusagen", findet Paulus. "Globalgeschichte spiegelt sich in Augsburg."

"Bayerns Zeiten" ist im Verlag Friedrich Pustet erschienen und als gebundene Ausgabe für 34,95 Euro im Buchhandel erhältlich.