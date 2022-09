Geschichte

06:00 Uhr

Was die Forschung über das Grab der fränkischen Fürstin weiß

Plus Der Fund in Wittislingen 1881 war eine Sensation. Nun fasst die Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben neueste Forschungen zum Grab einer Fürstin aus dem 7. Jahrhundert zusammen.

Von Gerlinde Knoller

In den Novembertagen 1881 wurde in einem Wittislinger Steinbruch eine archäologische Sensation entdeckt: das Grab einer Fürstin aus dem 7. Jahrhundert, mit reichen Grabbeigaben bestückt. An ihnen lässt sich ablesen, dass sie eine Angehörige der höchstrangigen Familien im Umfeld des fränkischen Königshauses gewesen sein muss. Dieser „Grabfund von Wittislingen und die östliche Alemannia im frühen Mittelalter“, mit aktuellen Neubewertungen, ist ein Schwerpunktthema im 114. Band der Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben, die jüngst im Wißner-Verlag, Augsburg, herausgekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

