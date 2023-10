Erinnerungen aus der Redaktion an besondere Radio-Momente

Medien-Geschichte

Plus Das Radio hat vor 100 Jahren die Medienlandschaft revolutioniert und ist seitdem nicht mehr wegzudenken – ob bei der Reise in den Urlaub oder allein in der Nacht.

Das Rauschen der Wellen Es ist der erste Tag des Sommerurlaubs, der Volvo-Familienkombi schleicht über die A7 , immer weiter, immer höher auf der Karte Richtung Norden. Bundeslandgrenzen ziehen an den Augen vorbei, Bayerns Wälder, Hessens Hügel, Niedersachsens Weite – und eine Landschaft rauscht dazu durch die Ohren. Hier noch das viel zu schrill bestgelaunte Guten-Morgen-Duo in Bayern , da die gefürchtete Stauwarnung für die Kasseler Berge , die Flachwitz-Comedy-Sketche, das Weltgeschehen kompakt alle halbe Stunde. Und dazwischen natürlich nur das Allerallerbeste aus den 80ern, 90ern und die neusten Hits – heiße Konflikte um die gewünschte Welle zwischen Vorder- und Rücksitzen, Kindern und Eltern, Jazz-Radio- und Rockwellen-Fans. „I would walk 500 Miles“, singen die Proclaimers und nach Monaten hört man wieder Songs dieses einen, längst vergessenen Popstars, zwischen dem Bundesklangteppich von Mark Forster bis Herbert Grönemeyer . Ein Schnitt, wenn plötzlich das Lieblingslied zu bröckeln beginnt, andere Sphärenklänge in die Frequenz funken, man weiterklickt und sucht, weil man etwas empfangen will, aus der Region, die man durchkreuzt. Wie man dann für die nächste halbe Stunde Zutrauen fasst in die nächsten, fremden Moderatoren einer lokalen Kleinwelle. Und endlich, an der Küste und ein paar Kilometer weiter, hinter der großen Grenze: ein neues Land, es grüßt eine fremde Sprache. "Sind wir schon da?" Ja. Zumindest im Gefühl einer Reise. Freiheit, Fremde, Ferne, das lässt sich im Rauschen der Wellen messen. (veli)

Ein altes Blaupunkt-Radio steht bei einem Händler auf dem Tisch. Foto: Oliver Berg, dpa

Es lebe die Langstrecke Eine der großen Stärken dieses oft in schnelllebiger Vielfalt unterhaltenden Mediums liegt im glatten Gegenteil: der Langstrecke, mit Aufwand und Tiefgang. Im Extrem zelebriert das Woche für Woche Deutschlandfunk Kultur mit dem Format „Lange Nacht“. Von 0 bis 3 Uhr samstags (und dann freilich in der Mediathek) wird da Historisches ausgeleuchtet, werden Lebensläufe aufgefächert, Phänomene durchschritten. Mal geht es um Western oder Zauberei, dann um Virginia Woolf , Janis Joplin , Marcel Proust oder Joseph Haydn , dann wieder über prekäre Arbeit und das Klima der Erde. Umwerfend! Klassische Langstrecke sind von Beginn des Mediums an die Hörspiele, die zwischendurch gesendet werden, bis heute Radio-Tatorte oder literarische Ursendungen extra fürs Radio. Auch da gibt es eine Königsdisziplin, das Maximalformat, in dem ganze Romane zu Hörerlebnissen werden. Immer wieder zu bestaunen etwa, wenn auf Bayern 2, wo etwa Bulgakows „Meister und Margarita“ oder Pynchons „Die Enden der Parabel“ (beides nicht zufällig in der Regie von Klaus Buhler ) über viele Wochen lief – und dann freilich auch in die Mediathek wanderte. Und ein Letztes, nur für große Feiertage : Dann nämlich pausiert B5 (inzwischen B24) klassisch sein schnelllebig vielfältiges Nachrichtenprogramm und sendet den ganzen Tag in steter Reihung jeweils halbstündige Reportagen aus aller Welt. Tolles Radio-Erlebnis. Und wer sich fragt, wie man denn nun all die Langstrecken durchhören soll, dem sei gesagt: Stundenlanges Glotzen ist aber normal? Und wer auf Dauer nicht einfach nur konzentriert auf der Couch zuhören kann, der kann hier ja sogar nebenzu die Wäsche machen. (ws)

