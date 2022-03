Geschichte

vor 53 Min.

Fund in Augsburg: Eine Eisentruhe und viele Fragezeichen

Plus Thomas Engel ist leidenschaftlicher Sammler. Eine seiner Errungenschaften: Eine alte Truhe, die womöglich eine Rolle in der Augsburg Stadtgeschichte gespielt hat. Doch welche?

Von Victoria Schmitz

Auf dem Deckel thront ein majestätischer, goldener Löwe. Auf der Vorderseite prangt ein gekrönter Doppelkopfadler, zu seiner Linken ein Reichsapfel, zu seiner Rechten ein Zepter. Auf seiner Brust: Ein Logo mit einer Zirbelnuss. Thomas Engel, leidenschaftlicher Eisensammler, ist sich sicher: Bei dieser Truhe handelt es sich um etwas Besonderes. Und: Sie muss einen Platz in der Augsburger Stadtgeschichte gehabt haben. Hat sie einem reichen Kaufmann gehört? Oder war sie in staatlicher Hand? Was ist bloß die Geschichte dahinter?

