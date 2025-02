Historie in Games: Warum alle über Kingdom Come 2 sprechen

Das Frundbergfest in Mindelheim, die Landshuter Hochzeit, das Kaltenberger Ritterturnier oder das Neuburger Schlossfest: Historische Spektakel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Es scheint ein Bedürfnis nach Flucht zu geben. Flucht aus einer Welt voller E-Mails, Videocalls und Deadlines. Es ist fast bezeichnend, dass dafür ausgerechnet das doch recht finstere und blutige Mittelalter herhalten muss.

Diesen Fluchtreflex muss man möglicherweise zugrunde legen, wenn man verstehen will, warum in der Welt der Videospiele gerade vorwiegend ein Titel im Fokus steht, warum gerade ein Spiel in jedem Forum, auf jeder YouTube-Startseite und sogar in Zeitungen auftaucht.

160.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler auf Steam am Erscheinungstag

Die Rede ist vom Ritter-Rollenspiel „Kingdom Come Deliverance 2“ vom tschechischen Entwicklerstudio „Warhorse Studios“. Unter Gamern wurde es so sehnlichst erwartet, wie ein neuer Fitzek unter Leseratten oder ein neues iPhone unter Technik-Junkies. Bereits am Montag, als das Spiel erschien, verzeichnete die Online-Plattform „Steam“ knapp 160.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler auf dem Computer – die Spielekonsolen Xbox und Playstation nicht mitgerechnet. Kein anderes Spiel wird aktuell häufiger verkauft.

Das Spiel lässt einen eintauchen in das frühe 15. Jahrhundert und versetzt einen mitten in den historischen Konflikt der Dynastie der Luxemburger um die böhmische Königskrone. Als Heinrich von Skalitz, unehelicher Sohn eines böhmischen Adeligen und Leibwächter des ebenfalls adeligen Hans Capon von Pirkstein, gilt es zu Beginn des Spieles, eine Botschaft auf die Burg Trosky zu bringen. Der Brief, den die beiden im Gepäck haben, soll den Krieg zwischen dem böhmischen König Wenzel und seinem Bruder, dem ungarischen König Sigismund, schlichten.

Kingdom Come Deliverance 2 wirft einen in den Konflikt um die böhmische Königskrone

Der Plan geht natürlich schief, die beiden werden überfallen und enden schwer verletzt und ihres Briefes sowie ihrer Waffen und Rüstungen beraubt in einer Hütte im Wald, wo die alte Kräuterfrau Bozena sie wieder gesund pflegt. Ihr blaues Blut nimmt ihnen fortan keiner mehr ab, sie müssen sich plötzlich ohne Adelsprivilegien im mittelalterlichen Böhmen behaupten.

An diesem Punkt setzt das Konzept des Spiels an, das schon dem Vorgänger zu großer Popularität verhalf: historische Authentizität. Klar gehören Kämpfe mit Schwert, Morgenstern und Armbrust zu einem Ritter-Rollenspiel dazu. In Kingdom Come Deliverance 2 muss man zu Beginn allerdings erst einmal Mehlsäcke schleppen, beim Schmied in die Lehre gehen oder sich vom diebischen Müller das Schlösserknacken zeigen lassen. Man muss essen, trinken und schlafen, um zu überleben.

Icon Vergrößern Burg Trosky in Tschechien heute (l.) und in der Darstellung des Spiels im 15. Jahrhundert. Foto: picture alliance/dpa/CTK Petráek Radek / PLAION GmbH Icon Schließen Schließen Burg Trosky in Tschechien heute (l.) und in der Darstellung des Spiels im 15. Jahrhundert. Foto: picture alliance/dpa/CTK Petráek Radek / PLAION GmbH

Noch im ersten Teil schmuggelt man sich im Laufe der Geschichte in ein Benediktinerkloster, wo man ganze acht Stunden lang Bibeltexte abschreibt, Latein lernt und an ellenlangen Messen teilnimmt. Spielerisch ist das natürlich nicht herausfordernd, aber das historische Erlebnis dabei ist authentischer als es je ein Buch oder Film zu sein vermag. Es liefert eine sehr genaue Darstellung des tatsächlichen Böhmens im 15. Jahrhundert, wo man sich frei bewegen und eigene Entscheidungen treffen kann – moralische wie unmoralische.

Burg Trosky, Kuttenberg, Sasau: Die Schauplätze des Spieles existieren in Wirklichkeit

Hinzu kommt, dass die ganzen Schauplätze des Spieles wirklich existieren. Die Burg Trosky, die Stadt Kuttenberg (heute: Kutná Hora), der Fluss Sasau (ein Nebenarm der Moldau): Alles kann man noch heute bereisen, die Burgruinen noch heute besichtigen. Kingdom Come Deliverance 2

Für die Entwicklung hat das Prager Studio viele Historiker einbezogen, auch wenn sich an wenigen Stellen etwas künstlerische Freiheit erlaubt und Klischees bedient. Dass beispielsweise jedes Badehaus gleichzeitig als Bordell fungierte – so wie im Spiel dargestellt – ist inzwischen widerlegt. Und trotzdem: Kingdom Come Deliverance 2 setzt einen neuen Maßstab für historische Darstellungen in der digitalen Welt. Wer sich im Mittelalter verlieren und vergessen will, dass es so etwas wie E-Mails und Deadlines gibt, der ist in Kingdom Come Deliverance 2 wahrscheinlich besser aufgehoben als auf dem Frundsbergfest.