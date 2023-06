Geschichte

vor 33 Min.

Schwedisch-schwäbische Geschichte im Comic: Gustav Adolph in Augsburg

"Erlösung" - so heißt die Graphic Novel, die von der Geschichte der schwedischen Belagerung Augsburgs erzählt.

Plus Eine Graphic Novel erzählt ein Kapitel der Geschichte der deutsch-schwedischen Geschichte - als Gustav Adolphs Truppen vor Augsburg lauerten.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Schweden, das war nicht immer Bullerbü. Schweden, das war einmal die Gefahr, die vor Augsburgs Toren stand. Die Truppen des Schweden-Königs Gustav II. Adolph waren 1630 auf Usedom angelandet und drangen mit jedem Jahr tiefer in den Süden, sie kämpften sich die deutsche Landkarte hinab. Protestantisches Heer gegen Heiliges Römisches Reich, Gustav Adolph kontra General Tilly, evangelisch gegen katholisch - es tobte, zerstörte und mordete der Dreißigjährige Krieg. "Bet, Kindlein, bet, morgen kommt der Schwed!", dieses Lied sang man in katholischen Gebieten. Und im April 1632 wohl auch in manchem Haus an Lech und Wertach. Gustav Adolphs Mannen belagerten da Augsburg. Wie die Stadt aber ohne Blutvergießen die Bedrohung überstand und was ein gewisser Kunstagent damit zu tun hat - das erzählt jetzt ein Comic-Buch. Im Maximilianmuseum wurde die Graphic Novel "Erlösung - Augsburg im Dreißigjährigen Krieg" vorgestellt. Der Zeichner Paul Rietzl beleuchtet darin gemeinsam mit Christoph Emmendörffer, Leiter des Maximilianmuseums, diese schwäbisch-schwedische Geschichte. Und aus Uppsala in Schweden kehrt außerdem ein Schmuckstück zurück, das dieser gewisse Kunstagent einst für Gustav II. Adolph fertigen ließ.

Der Comic "Erlösung" führt in den Dreißigjährigen Krieg

Die Geschichte hinter dem Buch beginnt nicht mit Gustav II. Adolph, sie beginnt mit dem Augsburger Baumeister Elias Holl. Er hat dieser Stadt mit seinen Renaissance-Bauten ihr Gesicht gegeben. Die Ausstellung "Meister - Werk - Stadt" wird am 17. Juni im Maximilianmuseum ihre Türen öffnen und 450 Jahre Elias Holl feiern. Und bei seinen Forschungen stieß Christoph Emmendörffer darauf, wie schwer Holl selbst unter die Räder seiner Zeit geriet. Der Katholizismus und der Kaiser regierten, der Stadtbaumeister verlor Rang und Posten, wegen seines Glaubens entließen sie den Protestanten. Auch nur Gottesdienst zu feiern, war evangelischen Bürgern verboten. Und dies ist die Zeitkulisse der Graphic Novel "Erlösung" - in der Holl nicht persönlich als Figur ins Bild spaziert. "Aber er kommt vor in diesem Buch, er ist präsent", sagt der Museumsleiter. Das Zeughaus, der Neue Bau, über allem ragt der Perlachturm - und dazwischen marschieren die Lanzen, die Hutspitzen, die wallenden Mäntel der Truppen. In dieses Stadtbild führen die Zeichnungen des Paul Rietzl. Der Künstler, Jahrgang 1986, hat schon einmal ein Comicbuch für das Museum gezeichnet, "Augsburg 1521". Nun fasst er gemeinsam mit Emmendörffer eine neue Geschichte in Erzähltext, Sprechblasen und Szenen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen