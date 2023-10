Gesellschaft

vor 3 Min.

Die Frankfurter Buchmesse beginnt: Am Anfang steht das ernste Wort

Am Stand der Ullstein Buchverlage Berlin auf der Frankfurter Buchmesse wird die Büchereule mit Büchern bestückt.

Plus Die 75. Frankfurter Buchmesse will ein Ort des "friedlichen Miteinanders" sein – und hat eine erste heftige Debatte: die Verschiebung des Literaturpreises an die palästinensische Autorin Adania Shibli.

Von Stefanie Wirsching Artikel anhören Shape

Jubiläen wollen erst von langer Hand geplant, dann gefeiert werden – meist dann etwas anders als geplant. Zum 75. Mal findet in Frankfurt ab diesem Mittwoch bis Sonntag die Buchmesse statt, der weltweit größte Handelsplatz für Bücher und ihre Geschichten. Der britisch-amerikanische Autor Salman Rushdie wird erwartet, um den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegenzunehmen, auf den Podien wechseln die Schriftstellerinnen und Schriftsteller meist im Halbstundentakt: spricht dort der slowenische Philosoph Slavoj Zizek, einer der prominentesten Vertreter des diesjährigen Gastlandes, erzählt hier Cornelia Funke über ihren neuen Roman, wird hier und dort der österreichische Autor Tonio Schachinger wiederkehrend befragt werden, wie man sich denn so fühlt, als neu gekürter Träger des Deutschen Buchpreises …

Ein Fest der Literatinnen und Literaten, ein Fest des Lesens, des Zuhörens, des Diskutierens also. Aber auch ein Fest, das gestern von Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, mit ernsten Worten eröffnet wurde: "Die Welt ist aus den Fugen geraten." Bei der Buchmesse gehe es immer um Menschlichkeit, sagte Boos, stehe die menschliche Begegnung im Zentrum. "Diese Menschlichkeit ist am 7. Oktober durch den Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel abermals zerbrochen. Unser Mitgefühl gilt den Menschen, deren Angehörige Opfer dieses Gewaltexzesses wurden, und allen Menschen in Israel und Palästina, die unter dem Krieg leiden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen