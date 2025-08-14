20 Jahre „Durch den Monsun“ – Was Tokio Hotel so besonders macht

Vor 20 Jahren begann der Hype um eine Band, von der wohl jeder dachte, dass sie einige Monate später wieder in der Versenkung verschwinden würde. Im Internet erhielt das erste Album schnell den Titel der schlimmsten Platte der Popgeschichte. „Schrei – so laut du kannst“, wortwörtlich.

Aber Tokio Hotel gibt es immer noch, und zwar erfolgreicher denn je. Aus den Schulband-Rockern aus Loitsche bei Magdeburg wurden Popstars, inklusive regelmäßiger Auftritte im deutschen Fernsehen, einem preisgekrönten Podcast und einer eigenen Netflix-Serie. Wie machen die das? Ein Erklärungsversuch, der auch ein bisschen Liebeserklärung ist.

Durch Star Search mit Kai Pflaume wurde ein Musikproduzent auf Bill Kaulitz aufmerksam

Ihre Geschichte beginnt Jahre vor der Veröffentlichung von „Durch den Monsun“: Als Sänger Bill Kaulitz 13 Jahre alt war, nahm er an der Kinder-Castingshow Star Search mit Moderator Kai Pflaume teil. Die Wahl des Songs hat heute einen hellseherischen Charakter: „It‘s raining men“ von den Weather Girls ist eine Hymne der queeren Szene, und Bill heute einer ihrer Ikonen.

Gewonnen hatte er damals zwar nicht, für den Erfolg von Tokio Hotel war der Auftritt dennoch unabdingbar. Ein Musikproduzent wurde auf die Schüler-Band aufmerksam und nahm sie unter Vertrag. Vor der großen Karriere war zwar wohl noch ein wenig Gesangs- und Instrumentalunterricht notwendig, aber am 15. August 2005 war es so weit: „Durch den Monsun“ wurde veröffentlicht – und überrollte sofort die Charts. Über Wochen war der Song auf Platz 1.

Mittlerweile leben Tom (l.) und Bill Kaulitz in Los Angeles in Kalifornien, während ihre Bandkollegen weiterhin in Deutschland wohnen.

Und das war erst der Anfang. Die Jungs durchlebten einen wortwörtlichen Hype-Monsun. Das Jugendmagazin Bravo war voll mit ihren Bildern, auf Viva und MTV lief der Song rauf und runter. Unzählige Kinderzimmer waren Mitte der 2000er geschmückt mit Plakaten der Band. Der Wahnsinn, der Tokio Hotel damals umgab, ist nur vergleichbar mit dem Kult, der sich heute um Taylor Swift gebildet hat. Mit dabei war auch ein damals Neunjähriger, der gerade das Internet, Musik und die Klatschmagazine seiner Schwester entdeckte.

Tokio Hotel waren die Stars von Bravo, Viva und MTV

Die Bandmitglieder konnten ohne Security nicht mehr vor die Tür gehen, ihre Fans waren überall. Gleichzeitig war es auf dem Schulhof geradezu verpönt, Tokio Hotel cool zu finden. Alle taten nach außen hin so, als würden sie die Musik nicht hören. Tom wiederum trug damals Dreadlocks und Bill stylte sich eine Haarpracht zurecht, auf die jeder Anime-Charakter neidisch wäre. Die Bandmitglieder zeigten sich, wie sie waren, während alle anderen Teenager viel zu schüchtern waren, um einen eigenen Stil zu haben. Dann wäre man ja auch nicht cool und Teil der Gruppe gewesen. Also wurde die Liebe zur Band im Geheimen ausgelebt.

Geheimhaltung, das galt auch für Bills Sexualität. Auf Druck des Labels musste er immer wieder öffentlich verkünden, dass er Single und vor allem nicht schwul sei. Mittlerweile spricht er offen über seine Beziehungen mit Männern. 2023 traten Tokio Hotel beim Christopher-Street-Day in Berlin auf. Bill Kaulitz hat sich vom heteronormativen Emo-Rocker zur genderfluiden, queeren Ikone gewandelt.

Vergangenes Jahr zierte sein Konterfei die Titelseite der Zeitschrift „Mannschaft“. „Ich finde es schon special, dass es mein erstes queeres Magazin ist“, sagt er in der Reality-TV-Serie „Kaulitz und Kaulitz“. „Früher hätte ich das nicht gemacht, beziehungsweise alle anderen hätten gesagt: Das machst du nicht.“

Mittlerweile leben Tom und Bill Kaulitz in Los Angeles, Kalifornien

Irgendwann wurde der Hype für die Jungs zu viel. Kurzerhand zogen die Zwillinge 2010 nach Los Angeles. Mit dem Kontinentwechsel änderte sich auch der Musikstil der Band. Aus Garagenrock wurde Synthie-Pop. Dem Erfolg tut das keinen Abbruch, die Touren der Band sind bis heute stets ausgebucht. Das liegt auch an der geschickten Selbstvermarktung der Kaulitz-Zwillinge.

Tom Kaulitz und Heidi Klum sind seit sechs Jahren verheiratet.

In der Reality-TV-Serie „Kaulitz und Kaulitz“ begleiten die Zuschauer deren alltägliches Leben in L.A.: Shopping, Feiern, Bills Liebeskummer. Manchmal taucht auch Heidi Klum auf, mit der Tom seit sechs Jahren verheiratet ist. Nur zu gerne sieht man den beiden Zwillingen dabei zu, wie sie einerseits, ohne mit der Wimper zu zucken, unvorstellbare Summen für Klamotten ausgeben - und Tom im nächsten Moment ein Blinddate für seinen Bruder ausmacht, damit dieser hoffentlich endlich mal Glück in der Partnerwahl hat. Diese Kombination aus Nahbarkeit und Promi-Lifestyle bescherte den beiden bisher erschienenen Staffeln jeweils den ersten Platz der Netflix-Charts. Und mit ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ haben sie mal eben den Deutschen-Podcast-Preis abgeräumt.

Es gibt auch das „Himmel“-Parfum von Bill Kaulitz, zudem ist er Gesicht der Modelinie MDLA

Aber auch diese Erfolge haben ihr Fundament in der Band. Bassist Georg Listing arbeitet im Hintergrund als Geschäftsführer der Band und ihrer vielen Subunternehmen. Während Bill Parfums oder die eigene Modelinie mit Namen und Kopf schmückt, kümmert er sich um das Finanzielle. Zudem ist Listing planerischer Kopf der Vier, der Bill und Tom schon mal auf die Finger haut, wenn sie alle geplanten Studiowochen haben sausen lassen, weil sie mit ihren Nebenprojekten oder Freizeitstress beschäftigt waren.

Bill Kaulitz, Frontsänger von Tokio Hotel, betont in jedem zweiten Interview, wie wichtig ihm Mode sei. Auf der Bühne trägt er stets besondere Outfits.

Oder man macht es gleich ganz anders und nimmt sich das Leben von Schlagzeuger Gustav Schäfer zum Vorbild. Wenn er nicht gerade mit der Band die großen Bühnen der Welt bespielt, führt er ein geruhsames Leben im Einfamilienhaus in Magdeburg. Autos, Kinder, Hunde: das volle Programm. Auch das ist Teil der Faszination Tokio Hotel. Es ist einfach für jeden etwas dabei.

Von Magdeburg bis Hollywood: Unterschiedlicher könnten die Lebensentwürfe der vier Bandmitglieder kaum sein

Obwohl oder vielleicht gerade weil die vier Mitglieder so unterschiedlich sind, ist die Band über all die Jahre immer zusammengeblieben. Ihren ersten Welthit „Durch den Monsun“ spielen Tokio Hotel immer noch, je nach Auftrittsort auch in englischer Fassung. Gleichzeitig haben sie sich emanzipiert von ihrer früheren Musik und ihrem früheren Selbst. Statt den Reportern der Bravo das zu sagen, was sie hören wollen, machen die Bandmitglieder nun einfach das, worauf sie Lust haben. Statt anecken mit Powerchords gibt es jetzt geschmeidige Pop-Beats auf die Ohren. Statt Magdeburg eben Hollywood.

Den Mut zur Veränderung haben sie sich immer behalten. Und deswegen braucht man sich auch keine Sorgen machen, was die Vier in den nächsten 20 Jahren alles vorhaben. Sie werden dabei einfach eins bleiben: sie selbst.