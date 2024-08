Warum Däninnen und Dänen so glücklich sind, kann Catarina Lachmund sicherlich nicht in einem Satz zusammenfassen, oder? „Doch“, sagt die Projektmanagerin des Happiness Research Institute und lächelt leicht. „Indem man dafür sorgt, dass so wenige Menschen wie möglich unglücklich sind.“ Klingt eigentlich ganz einfach.

Helen Geyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dänemark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kopenhagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis