Ein Festival des Stöhnens: Warum ächzen, seufzen, grunzen sie denn, die Tennisspieler?

Der Schock ist jetzt ziemlich genau 35 Jahre alt. Er ging damals so tief, tönte so markschütternd, dass das Publikum teilweise nur noch verdutzt auflachen, dass die bis dato so erhabene und nun plötzlich auch schlagbare Gräfin (aka Steffi) nur noch den Kopf schütteln konnte. Hatten vorher schon modisch rebellische Typen wie dieser Jeans und Neon tragende Agassi das Erscheinungsbild des traditionell doch vornehmen Tennissports erschüttert, kam nun zur Optik auch noch die Akustik. Es war 1990, die Spielerin Monica Seles aus Serbien feierte ihren Durchbruch – und mit ihr war das plötzlich unüberhörbar gegenwärtig, was heute durch alle Turnieranlagen hallt, ob Sand-, Hart- oder Rasenplatz: Stöhnen. Stöhnen. Stöhnen!

Monica Seles kreischte mit eine Lautstärke von 93,8 Dezibel

Bis dahin kannte die Tenniswelt höchstens „laute Spieler“ wie Jimmy Connors, der sich an die Anstrengung beim Schlag schon mal heranraunzte. Aber im Vergleich zu Seles, die grundsätzlich zum Treffen des Balles kreischte und oftmals dem Schrei sogar noch einen Auftaktkiekser voranschickte, war das höchstens ein Knurren aus dem Unterbauch. Die Kopfstimme der Serbin wurde in der Spitze auf 93,8 Dezibel gemessen, in etwa der Lärm einer Schleifmaschine. Und mochten damals noch Schiedsrichterinnen einschreiten, Gegnerinnen protestieren, mochten die größten Geister des Sports auch 15 Jahre später noch opponieren – in Deutschland wirkte das auf den zarten Boris Becker etwa zu sexuell und zugleich ungesund, Michael Stich fand es „widerlich und unsexy“, international kämpften die ansonsten sehr unterschiedlichen Martina Nawratilowa und John McEnroe für ein Verbot: Es war nicht mehr aus der Welt zu kriegen, dieses Geräusch. Und hat unweigerlich auch die US Open in den vergangenen zwei Wochen in New York wieder zu einem Festival des Stöhnens gemacht.

Urahn des Stöhnens: der „laute" Jimmy Connors. Foto: Schrader, dpa

Das Powertennis des Weltranglistenersten Aryna Sabalenka ist ebenso lautstark Schlag für Schlag davon begleitet wie das Kampfspiel von Victoria Azarenka, die Nummer zwei der Männer, Carlos Alcaraz, schaltet allermindestens bei zunehmendem Druck im Ballwechsel das Stöhnen dazu, meist aber bereits beim Aufschlag ein, ist damit in breiter Gesellschaft in unterschiedlichen Schattierungen von Dominic Thiem über Alexander Zverev bis zu Novak Djokovic … Das ist sogar schon zum Erkennungsmerkmal geworden. Für Ex-Topspielerin Andrea Petkovic war es kürzlich zu Gast in der Sendung „Inas Nacht“ kein größeres Problem, eingespieltes Gestöhne der jeweiligen Spielerin zuzuordnen. Wer freilich nicht fehlen durfte: die bisherige Rekordhalterin mit 109 Dezibel, die Portugiesin Michelle Larcher de Brito, aber auch die zehn Jahre nach Seles die nächste Stöhnstufe zündende Marija Scharapowa (101 dB).

Rekordlerin des Stöhnens: Michelle Larcher De Brito. Foto: dpa

Andrea Petkovic erklärt, was Kreischen auf dem Court bringt

Und wenn die Stars es tun, dann folgt freilich der Nachwuchs – zumindest bei Turnieren ambitionierter Juniorinnen und Junioren gehört das Stöhnen zur normalen Geräuschkulisse (tendenziell bei den Jungs häufiger, bei den Mädels wenn dann aber lauter). Ob es wieder weggehen wird wie die inzwischen doch stark eingedämmten modischen Auswüchse von einst? Eher nicht. Denn die auffällige Optik ist nur Image, Vermarktung, Selbstzweck, die Revolte ermöglicht da geradezu die positive Rückbesinnung auf die edle Tradition als moderner Style – die unvornehme Akustik dagegen betrifft das Spiel selbst.

Durchbruch des Stöhnens: Monica Seles. Foto: WITTERS

Da ist einmal das eigene Körperliche, das auch Andrea Petkovic beim Show-Raten kürzlich noch mal erläuterte. Denn wichtig beim Sport und in der Anstrengung ist ja immer das Atmen, und, so Pekto: „Rein technisch bringt man Spielerinnen bei, beim Schlag auszuatmen.“ In Drucksituationen, bei Nervosität oder bei einem besonders wuchtigen Schlag neigen viele intuitiv dazu, die Luft anzuhalten – da hilft das im wahrsten Sinne betonte Ausatmen also als Ritual für die Körperkontrolle. Und, so haben inzwischen wissenschaftliche Studien erwiesen: Starkes Ausatmen von Luft aktiviert zugleich die Bauchmuskulatur und setzt weitere Kräfte frei, die zu härteren Schlägen und so tatsächlich höheren Ballgeschwindigkeiten führen können. Aber, so Petko – vielleicht ein Satz der Boris Becker gefallen würde oder nicht: „Die Länge ist entscheidend.“

„Er stöhnt immer noch, wenn ich schlage“, klagte Tsitsipas

Nicht lange her zum Beispiel, dass sich mit Stefanos Tsitsipas ein nicht eben unprominenter Gegner von Carlos Alcaraz bei Schiedsrichter über diesen beschwerte: „Er stöhnt immer noch, wenn ich schlage.“ Und da beginnt der schwierige Teil des fiesen Gestöhnes, der für Stefanie Graf vor 35 Jahren bereits durch das Geräusch an sich erreicht war, das ja eben den Pegel von Motorrädern oder Kreissägen erreicht, weil es ihre Konzentration störte. Inzwischen ist das sogenannte im Fachbegriff natürlich englische „Grunting“ wissenschaftlich untersucht, von der Universität in Jena etwa. Ergebnis: Das Stöhnen von der Gegenseite kann manipulativ wirken bei der Fähigkeit, die Flugbahn des ankommenden Balles vorauszuahnen – bei den Geschwindigkeiten im Tennis sehr wichtig.

Da steht das Geräusch gleich am Beginn: Carlos Alcaraz schlägt in New York auf. Foto: Frank Franklin II, AP/dpa

Aber relativ akademisch. Als beim Zuschauen unweigerlich auch zuhörendes Publikum lässt sich simpel und zeitlos ergänzen: Es nervt einfach. War bei Seles so, ist bei Sabalenka so, bei Alcaraz und bei Djokovic. Schade um den schönen Sport.