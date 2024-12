Wie feiert man Weihnachten, wenn man alleine ist?

Egal, ob man Weihnachten freiwillig oder ungewollt allein verbringt, eines bleibt gleich: Man kann den Tag genau so gestalten, wie man möchte. Ja, Weihnachten ist ein mit sozialen Erwartungen überfrachtetes Fest und es kann sich komisch oder traurig anfühlen, Heiligabend allein zu feiern. Aber es kann schön sein. Es geht beim Essen los. Ohne Rücksicht auf die Allergien, Essgewohnheiten oder Abneigungen anderer kann man sich nach eigenem Gusto ein Festmahl bescheren. Was sonst vielleicht zu dekadent scheint, sollte auf jeden Fall auf den Tisch kommen. Grundsätzlich gilt: Man sollte sich für sich selbst mindestens genau so viel Mühe geben, wie man es für einen geliebten Menschen tun würde.

Wer in besinnliche Stimmung kommen will, kann schon mittags die Weihnachtsmusik anmachen, sich einen warmen Punsch einschenken und gemütlich anfangen, zu kochen. Aber bitte nicht im Schlafanzug – es ist doch Weihnachten! Die schönen Klamotten hängen ohnehin viel zu oft ungenutzt im Schrank. Also raus damit und rein in den schicken Fummel.

Lieblingskneipe: Zu zweit ist man weniger allein

Nun klingt das alles schön und gut, aber natürlich ist die Realität oft, dass man die Feiertage unfreiwillig allein verbringt. Im Internet bietet die Plattform „Keiner bleibt allein“ Hilfe an. Über Facebook oder Instagram kann man den Betreibern schreiben, und wenn in der gleichen Stadt weitere Leute nach Gesellschaft suchen, vermittelt die Plattform den Kontakt. Alternativ kann man auch in die Lieblingskneipe oder sein Stammlokal gehen und sich an den Tresen setzen – an Weihnachten ist abends immer viel los. Wer weiß, vielleicht bleibt man ja nicht allein. (AZ)

