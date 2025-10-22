Als Erwachsener Jugendsprache verwenden: Ist das cringe?

Pro: Die Sprache der Jugend zu kennen, hält jung im Kopf

Wenn Jugendliche reden, fühlen sich Ältere oft lost. Oder, wie sie sagen würden, sie verstehen nur Bahnhof. Bestes Beispiel Bubatz. Merz wusste nicht, was gemeint ist, bis ihm eine Moderatorin nach dem Kanzlerduell erklärte, dass es um Gras geht. Ziemlich whack, befanden junge Zuschauer, aber auch sein bayerischer Babo Söder hätte ihm da nicht helfen können, denn auch der hat keinen Swag, egal, wie viele Döner er auf Tiktok verschlingt. Merkel hingegen könnte inzwischen easy mit ihrer Raute flexen und sich fly fühlen, immerhin schaffte sie es mal auf die Liste der Jugendwörter, wenn auch nicht mit Fame. Merkeln hieß, sich nicht zu entscheiden, aber bei aller Kritik an ihrem Regierungsstil, echte Ehrenfrau.

Man kann über jugendlichen Slang schimpfen, an den vielen Anglizismen verzweifeln und den vermeintlichen Verfall der deutschen Sprache heraufbeschwören. Man kann aber auch die Wandelbarkeit von Sprache anerkennen, zuhören, sich über kreative Auswüchse freuen und versuchen, die Jugend zu verstehen. Das erfordert Offenheit, auch für neue Begriffe.

Jede Generation hat ihren eigenen Ton. Die Babyboomer waren schwofen, die Gen X machte einen drauf, die Millenials gingen steil. Was früher dufte war, ist heute lit. Die Gen Z findet nichts mehr peinlich, sondern alles awkward. Und bestimmt findet sie es auch cringe, wenn sich Ältere ihre Sprache zu eigen machen, denn sie dient auch der Abgrenzung. Aber man darf ja auch als Erwachsener mal provozieren. Zeit also, die Bubatz-Barriere zu sprengen und sich den Slang anzueignen. Sprache prägt das Denken, die Sprache der Jugend zu kennen, hält jung. Und vieles, was neu daherkommt, ist eh alter Hut. Crazy als neues Jugendwort? Das crazy! (Felicitas Lachmayr)

Contra: Jugendsprache bietet zu viele Fallstricke für Nicht-Jugendliche

Es gibt sie, diese Momente, in denen ein älterer Mensch ein unter Jugendlichen aktuell angesagtes Wort in der perfekt passenden Situation benutzt. Sie sind dann, um ein Wort zu benutzen, welches schon lange keine Jugendsprache mehr ist, „cool“ im klassischen Sinne. Zuletzt gelang das der langjährigen Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner, als sie in gewohnt nüchternem Nachrichtenton das Wort „cringe“ (Jugendwort 2021, frei übersetzt: Fremdscham) mit dem Gefühl beschrieb, das in einem ausgelöst werde, wenn man von ihr, der Tagesschausprecherin, der personifizierten Seriosität, folgenden Satz hört: „Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau?“

Verkündete wieder das Jugendwort des Jahres: Nachrichtensprecherin Susanne Daubner. (Archivbild) Foto: Thorsten Jander/NDR/ARD/dpa

Leider nur kommen diese Momente überaus selten vor, denn es braucht dafür zwei Voraussetzungen: zum einen die Kenntnis über das entsprechende Vokabular, man muss aktuelle Wörter und Redewendungen also kennen, und zum anderen das Bewusstsein über ihre Bedeutung. Andernfalls, in diese Falle tappen viele viel zu häufig, läuft man Gefahr, den aktuellen Slang im falschen Kontext zu benutzen oder aber einen veralteten im richtigen. Mit beidem macht man sich bei Jugendlichen lächerlich.

Allen Nicht-Jugendlichen sei deshalb geraten, keine aktuelle Jugendsprache oder eine, von der man denkt, sie wäre es, zu benutzen. Zu groß die Gefahr, dass man ein Wort falsch benutzt oder aber das Wort ist an sich schon wieder „out“ (Sie ahnen es, auch längst keine Jugendsprache mehr). Den Slang aus der eigenen Jugend fortzusetzen und zu kultivieren, ist im Gegensatz dazu authentisch und kann nur jedem ans Herz gelegt werden. (Tim Graser)