Warum viele Länder an jahrelangen Klimazielen scheitern

Die meisten Länder haben ihre vor 15 Jahren gesetzten Klimaziele nicht erreicht. Das zeigt eine Analyse von britischen Forschenden.

Die meisten Länder haben einer Analyse zufolge ihre 2009 beim Klimagipfel in Kopenhagen gesetzten nationalen Klimaziele nicht erreicht. 19 von 34 untersuchten Länder erfüllten ihre vor 15 Jahren gemachten Zusagen für 2020 nicht vollständig, wie ein Forschungsteam im Fachjournal Nature Climate Change berichtet. Deutschland gehört demnach wie Schweden und die USA zu den Ländern mit erreichtem Emissionsminderungsziel.

Die Forschenden um Jing Meng vom University College London (UCL) hatten die Netto-Emissionen der Länder mit den 2009 auf dem Kopenhagener Klimagipfel zugesagten Zielen zur Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes verglichen. Dabei berücksichtigten sie nicht nur die durch wirtschaftliche Aktivitäten innerhalb der Landesgrenzen entstandenen Emissionen, sondern auch den CO 2 -Fußabdruck importierter Waren. „Wir befürchten, dass die Länder, die Schwierigkeiten hatten, ihre Verpflichtungen von 2009 zu erfüllen, wahrscheinlich noch größere Schwierigkeiten haben werden, ihre Emissionen noch weiter zu reduzieren“, sagte UCL-Professor Jing Meng. Denn mit weiterem Wachstum sei damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach Energie weiter zunehme.

Erfolgreich beim Klimaschutz sind Dänemark, Finnland und Italien

15 der Länder erreichten der Analyse zufolge das Ziel, 12 scheiterten komplett. Die übrigen sieben Länder bezeichnet das Team als Halbwegsgruppe. Dort wurden Staaten eingruppiert, die die Kohlenstoffemissionen zwar reduzierten, dies aber zum Teil dadurch erreichten, dass sie Emissionen via internationalen Handel in andere Länder verlagerten. In Luxemburg zum Beispiel seien die Emissionen im Land zwar gegenüber den Werten von 1990 um 34,1 Prozent zurückgegangen, die verbrauchsbedingten Emissionen aber um 43,9 Prozent gestiegen. Diese als „Carbon Leakage“ oder „Carbon Transfer“ bekannte Verlagerung sei ein wachsendes Problem.

Zu berücksichtigen seien bei der Bewertung der Ergebnisse die verschiedenen Ausgangspositionen, erläutert das Forschungsteam. Die osteuropäischen Länder Estland, Litauen, Lettland und Rumänien hätten ihre Ziele zum Beispiel erfolgreich erreicht – das sei aber meist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der Industrie auf veraltete Technologien aus den frühen 1990er-Jahren zurückgriff, die inzwischen abgeschafft wurde. Bei den meisten Ländern mit erreichten Emissionszielen sei der Erfolg indes vor allem auf mehr saubere Energie zurückzuführen – insbesondere durch die Abkehr von der Kohleverstromung.

Zu den Ländern, die ihre Zusagen nicht einhielten, gehören der Auswertung zufolge auch die Niederlande, Norwegen, Spanien, Australien, Japan und Kanada. In die Halbwegsgruppe wurden unter anderem Belgien, die Tschechische Republik, Frankreich, Ungarn und Polen eingestuft. Erfolgreich waren den Forschenden zufolge etwa Dänemark, Finnland, Griechenland, Italien und Großbritannien.

Mit dem Pariser Abkommen wurde ein globaler Rahmen für den Klimaschutz getroffen

Die 2009 national festgelegten Beiträge wurden inzwischen abgelöst: Mit dem 2015 auf der COP21 unterzeichneten Pariser Abkommen wurde ein ehrgeizigerer und umfassenderer globaler Rahmen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen geschaffen. Die Erderhitzung soll möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Die EU hat sich als Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden, bis 2030 sollen die CO 2 -Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden.

Forschende sehen noch große Herausforderungen insbesondere in den Bereichen Verkehr, Gebäude, Land- und Forstwirtschaft. Zusätzliche Maßnahmen seien unerlässlich, hatte es vom Europäischen Wissenschaftlichen Beirat zum Klimawandel im Januar geheißen. Ohnehin könnte eine Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles noch schwieriger werden als zunächst angenommen: Im Oktober 2023 vorgestellte Berechnungen hatten ergeben, dass die Menschheit deutlich weniger Kohlendioxid ausstoßen darf als noch im Sechsten Weltklimabericht der Vereinten Nationen geschätzt. (Annett Stein, dpa)