Antje Rávik Strubel und „Der Einfluss der Fasane“: Lässt sich aus diesem Stoff ein heiterer Roman machen?

In Australien nimmt sich ein bekannter deutscher Theatermann das Leben. Vor wenigen Wochen noch lag Kai Hochwerth das kulturbeflissene Hauptstadtpublikum zu Füßen, bis bekannt wurde, dass der gefeierte Intendant eine junge Schauspielerin, die er für die Wedekinds Lulu besetzt hat, zur Abtreibung aufgefordert haben soll. Und zwar mit den Worten: „Du musst dich entscheiden, ob du Kunst machen willst oder Babys. Du kennst die Rolle. Also sieh zu, dass du das wegmachen lässt.“ Skandal, der Theaterstar verlässt freiwillig Haus, Land und Kontinent. Im Tod aber wird er jetzt noch eine mitreißen: Hella Renata Karl, Feuilletonchefin der fiktiven Berliner Abendpost, verantwortlich für die Schlagzeile und nun selbst mitten in einem Shitstorm. Weil: Trägt sie nicht mindestens eine Mitschuld an seinem Tod?

Eine andere Frage aber: Lässt sich aus diesem Stoff ein heiterer Roman machen? So wie es auf dem Umschlag des neuen Romans von Antje Rávik Strubel „Der Einfluss der Fasane“ schon einmal angekündigt wird? 2021 gewann die Potsdamer Schriftstellerin mit ihrem Roman „Die Blaue Frau“ den Deutschen Buchpreis. Auch da ging es um sexualisierte Gewalt, auch da ein Fall von MeToo, verwandelte Strubel den schweren Stoff in eine schwebende Prosa, in ein zartes und anspielungreiches literarisches Werk über Macht und Ohnmacht. Und nun also ein „leichtfüßiger Roman über schwere Vorwürfe, das Ringen um Worte und über das Unheil von medialen Diskursen …“?

Nach einem missglückten Interview wird Hella Karl beurlaubt

Die Antwort, so ambivalent wie die Protagonistin und der ganze Roman, erzählt aus der Perspektive von ebenjener Hella Karl, die vom Tod des einstigen Intendanten erst am Morgen beim Lesen der eigenen Zeitung in der Potsdamer Walmdachvilla am See erfährt. „Normalerweise hätte man sie angerufen, sobald diese Meldung über den Ticker gekommen wäre.“ Aber Karl tut es noch als Schlamperei ab. Erste Fehleinschätzung. In der Küche richtet derweil ihr Mann, ein Architekt, das Frühstück. In Gedanken nennt sie ihn nur T., wobei das T auch für Toyboy stehen könnte: „Dort am Herd, schlaksig, schlank und braungebrannt, wie er mit ruhigen Bewegungen die Eier briet, war er unwiderstehlich. Er war so sexy in seiner verschlafenen Versunkenheit, dass sie ihn wollte. Auf dem Küchenboden. Jetzt.“ Stattdessen steuert sie ihren Cinquecento in die Redaktion, wenig später wird sie nach einem missglückten Fernsehinterview beurlaubt.

„Die Schlagzeile war hängen geblieben wie Kacke am Schuh.“

Strubel überzeichnet bewusst, bevölkert ihren Roman mit Karikaturen: Da Hella Karl, die sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet und sich mit Worten in der Hauptstadtarena behaupten will: „Denn so war sie, Hella Renata Karl. In Wirklichkeit wünschte sie niemandem den Tod. Sie ließ sich aber auch von niemandem unterbuttern“. Dort der Intendant, charismatisch, lässig verlottert, dauerberauscht von der eigenen Macht. Auch ein Bildungsaufsteiger – man erkennt einander! Wobei das erste Zusammentreffen zwischen Intendant und Journalistin desaströs verlief. Düpierte sie Hochwerth beim Premierenempfang, wendete sich gleich der nächsten Dame am Tisch zu: „Sie sehen aus, als wären sie mit einer schönen Fotze gesegnet.“ Rumms, die Retoure Jahre später: „Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung.“ Im Ausdruck hätte sie milder sein können, gibt Karl vor sich nun zu. „Die Schlagzeile war hängen geblieben wie Kacke am Schuh. Und der scharfe Geruch … hatte das eigentliche Anliegen nahezu verdeckt.“ Hella Karl nämlich, selbst ungeplantes und ungeliebtes Kind, geht es um das Recht aufs Leben.

Am Ende fehlen selbst der Ausdrucksakrobatin die Worte

Ist das nun also nicht doch eigentlich alles ein Drama? In dem Antje Rávik Strubel der Macht von Worten nachgeht und ihrer Gewalt? Ein bisschen doch auch Krimi? Ein Abgesang auf den Kulturjournalismus in digitalen Zeiten? Oder doch eher eine spielerische Satire auf MeToo-Debatten und den Theater- und Medienzirkus in der Hauptstadt? Beim Empfang der Kanzlerin ballert die etwas derangierte Karl der Regierungschefin eine Wortkanonade entgegen: „Sie haben sich durchgebissen. Auf weise Weise. Wie eine Wölfin! Eine Walküre. Eine wackere Weltenwandlerin …“ Am Ende aber fehlen selbst Ausdrucksakrobatin Karl die Worte. Man liest diesen unentschiedenen Roman mit Spaß, legt ihn seltsam unberührt wieder beiseite.

Antje Rávik Strubel: Der Einfluss der Fasane. S. Fischer, 24 Euro