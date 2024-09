Kult-Trainer Jürgen Klopp erhält Bundesverdienstorden

Kult-Trainer Jürgen Klopp erhält zum Tag der Deutschen Einheit den Bundesverdienstorden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Erfolg und Ruhm hätten Klopp nie davon abgebracht, sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen, heißt es in einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes. Die Verleihung der Verdienstorden findet am 1. Oktober im Schloss Bellevue statt.

«Von Liverpool aus hat der populärste Deutsche in Großbritannien erheblich zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen», heißt es weiter. Auch durch sein gesellschaftliches und soziales Engagement sei Klopp, der Trainer beim FSV Mainz 05, Borussia Dortmund und beim FC Liverpool war, ein großes Vorbild geworden - «und ein herausragender Fußballbotschafter weit über die Sportwelt hinaus».

Orden auch für Lutz Seiler, Toni Krahl und Alena Buyx

Insgesamt 13 Bürgerinnen und 15 Bürger werden für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Werte der Demokratie von Steinmeier geehrt, unter ihnen Schriftsteller Lutz Seiler («Kruso», «Stern 111») und Toni Krahl, Sänger der DDR-Rockgruppe City. Auch Kabarettist Gerhard Polt erhält einen Orden. «Seine Figuren stellen zumeist typische Vertreter unserer Gesellschaft dar, die in oft grotesker, aber immer liebevoller Überzeichnung uns allen den Spiegel vorhalten», heißt es in der Mitteilung.

Die ehemalige Vorsitzende des deutschen Ethikrats Alena Buyx wird ebenfalls mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. «Wie wichtig ihr Engagement als Beraterin in ethischen Fragen von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft ist, wurde besonders während der Corona-Pandemie deutlich.» Trotz teils massiver Anfeindungen habe die Ärztin und Medizinethikerin stets den Konflikt zwischen staatlichen Schutzmaßnahmen und individuellen Freiheitsrechten verständlich erläutert.

Die Verleihung der Verdienstorden findet am 1. Oktober im Schloss Bellevue statt. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Klopp ist «ein herausragender Fußballbotschafter weit über die Sportwelt hinaus.» Foto: Christoph Reichwein/dpa

Der ebenfalls von Steinmeier geehrte Autor Lutz Seiler schrieb das Buch «Kruso». Foto: Andreas Arnold/dpa