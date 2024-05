Backen zum Muttertag: So gelingt ein schneller und einfacher Kuchen

Plus Blumen, Pralinen oder Gebasteltes zum Muttertag sind eine nette Geste. Aber wie wäre es mal mit einem selbst gebackenen Kuchen? Welcher Teig gelingt und was Backneulinge besser nicht versuchen sollten.

Einen Blumenstrauß überreichen, einen Gutschein verschenken – alles nette Gesten zum Muttertag, aber auch etwas unpersönlich. Wer seine Mutter mit etwas anderem überraschen und ihr diesen unangenehmen Moment ersparen will, den eigens gehäkelten Untersetzer oder Selbstgebasteltes bewundern zu müssen, kann sich an einem Kuchen versuchen. Gebackenes zum Muttertag ist ein Liebesbeweis, für den man sich Zeit nehmen muss und der, wenn er gelingt, mehr Freude bereitet als jede Schachtel Pralinen. Aber wie gelingt ein leckerer Kuchen, wenn man noch nie gebacken hat?

Nachfrage bei Kathrin Runge. Die Rezeptentwicklerin hat mehrere Backbücher geschrieben, betreibt den Online-Blog „Backen macht glücklich“ und kennt viele Tipps und Tricks, damit beim Backen nichts schiefgeht. Eine simple, aber wichtige Grundregel: „Wenn man keine Erfahrung hat, sollte man keine Experimente wagen“, sagt Runge. Eine vierstöckige Fondant-Torte mag beeindrucken, ist aber riskant. Auch Biskuitteig, Mürbteig oder eine Tarte eignen sich nicht unbedingt für Backneulinge.