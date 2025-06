Würden Sie bestehen? Wie es sich anfühlt, noch mal die Fahrprüfung zu machen

Wenn das Kind beschließt, den Führerschein zu machen, beginnen für Eltern harte Zeiten. Vorbei die Entspannung hinterm Lenkrad auf dem Weg zur Gitarrenstunde. Das Elterntaxi wird zum Testfahrzeug. „Na, wie lautet noch mal die Verkehrsregel in der abknickenden Vorfahrtsstraße? Naaaa? Normalerweise freut man sich ja, wenn ein 17-Jähriger sein frisch erworbenes Wissen teilt, seit kurzem klingt das aber so: „Kein Schulterblick beim Abbiegen, jetzt wärst du in der Prüfung durchgefallen.“ Bei der Fahrt zum Zahnarzt: „Überfahren einer Sperrfläche, das ist aber nicht gut.“ Oder in der engen Wohnstraße: „Jetzt musst du anhalten und den Gegenverkehr durchlassen. Blinken!“ Der Sohn fährt jetzt mit. Immer. Und sehr präsent. Neulich kehrte er von der Theoriestunde mit einer neuen Erkenntnis zurück. „Die mittelalten Fahrer mit langjähriger Fahrpraxis sind die gefährlichsten Verkehrsteilnehmer“. Habe der Fahrlehrer so gesagt. Aha. „Also du, Mama!“

