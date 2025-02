Regensburg ist Spitzenreiter bei Single-Haushalten

Regensburg ist einer Studie zufolge die Stadt mit den prozentual meisten Single-Haushalten in Deutschland. In keinem anderen Stadt- oder Landkreis sei der Anteil an Einpersonenhaushalten im vergangenen Jahr höher gewesen als in der bayerischen Großstadt, teilte das Unternehmen NIQ-GfK mit. Spitzenreiter bei den Mehrpersonenhaushalten mit Kindern war demnach der niedersächsische Landkreis Cloppenburg.

In Regensburg lag der Anteil der Einpersonenhaushalte 2024 laut der Studie bei 54,3 Prozent - und damit deutlich über dem bundesweit Durchschnitt von 41,2 Prozent. Die Stadt hatte auch in den Vorjahren den Spitzenplatz bei den Single-Haushalten belegt.

Große Unterschiede zwischen Stadt und Land

Auf den Plätzen dahinter lagen die bayerischen Städte Passau und Bayreuth, gefolgt von Hamburg. Generell belegten die Städte bei den Single-Haushalten die vorderen Plätze. Der erste Landkreis war der Vogtlandkreis in Sachsen auf Rang 59.

Die wenigsten Single-Haushalte in Deutschland gab es demnach im Landkreis Cloppenburg. Dafür kam dieser mit 37,3 Prozent auf den höchsten Anteil bei den Mehrpersonenhaushalten mit Kindern. Der bundesweite Durchschnitt lag bei 27,4 Prozent.

Bei diesen Haushalten dominierten der Studie nach die Landkreise die Rangliste. Als erste Stadt kam Hamm mit einem Anteil von 29,9 Prozent auf Platz 116.

Die Auswertung basiert auf den sogenannten Bevölkerungsstrukturdaten, einem Datenpaket der GfK zu Bevölkerung und Haushalten. Grundlage sind die amtliche Statistik sowie Befragungen der Kommunen.