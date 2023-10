Poetische Hommage an die Großmutter: Das Bilderbuch "Der Garten meiner Baba"

Die gemeinsam mit den Großeltern verbrachte Zeit gehört für viele zu den wertvollsten Erinnerungen an die Kindheit. Sie machen sich fest an Gerüchen und Gerichten, an Gegenständen und Orten - oder auch an Regenwürmern, die der kleine Junge in dem Bilderbuch „Der Garten meiner Baba“ mit seiner Großmutter sammelt, um sie in den Gemüsebeeten wieder auszusetzen. Autor Jordan Scott und Illustrator Sydney Smith haben darin die besondere Beziehung zur Großmutter auf so beeindruckende wie bewegende Weise festgehalten.

Enkel und Großmutter verständigen sich über Blicke und Gesten

In einem Hühnerhaus an einer großen Straße , vollgepackt mit Essensvorräten, lebt die Baba, die Großmutter von Jordan Scott. Nach dem zweiten Weltkrieg wanderte die Polin nach Kanada aus, ihr Englisch war nie gut, aber Enkel und Großmutter verständigen sich in Blicken und Gesten und in dem stummen Einverständnis der Zuneigung. Mit unglaublicher Intensität hält Smith dies in seinen variationsreichen Gouchen und Aquarellen fest. In einer Kinderzeichnung, die die Perspektive des Jungen einnimmt, in großartigen Bildausschnitten wie dem Profil von Babas Gesicht, in Tableus mit vielen Details. Selten sind großmütterliche Liebe und Wärme so gefeiert worden wie in diesem poetischen Buch.

Jordan Scott (T), Sydney Smith (I): Der Garten meiner Baba. Übs. von Bernadette Ott, Aladin, 40 Seiten, 18 Euro, ab 4

