Zauberhafte Krabbler und Brummer: Elise Gravels „Käferkolonne“

Die meisten Menschen finden sie eklig, aber mit dem lustigen Bilderbuch „Käferkolonne“ von Elise Gravel, wachsen einem Spinne, Käfer und Co ans Herz.

Viele Menschen reagieren mit „iiiihhhh“, einem starren Blick oder hektischem Gefuchtel auf Insekten, wenn sie in ihrem Umfeld auftauchen. Spinnen aller Art, gepanzerte Käfer und stachelige Wespen sind meist nicht gern gesehen. Dabei sind sie in der Regel nicht nur nützliche, sondern auch sehr schöne Tierchen. Wer weiß schon, dass manche Blatthornkäfer aussehen wie kleine Juwelen? Zeit also, eine Lanze zu brechen für alle Krabbler und Brummer und nicht nur einen Blick auf „Käferkolonne“, das zauberhafte Bildersachbuch von Elise Gravel zu werfen.

Elise Gravels "Käferkolonne" : Informatives und Lustiges zu Skorpionfliege, Giraffenhalskäfer und Gespenstschrecke

Mit witzigen, in kindlichem Stil gehaltenen Zeichnungen, Sprechblasen und kurzen informativen Texten widmet sie sich der Skorpionfliege, dem Giraffenhalskäfer, der Gespenstschrecke und Konsorten, ohne dabei mit einem Zuviel an Sachwissen zu überfordern. Lustiges (Schmetterlinge riechen mit ihren Beinen) führt Gravel ebenso auf wie Erstaunliches: „Würde man alle Menschen und alle Insekten auf der Erde wiegen, so wäre das Gewicht der Insekten siebzigmal höher als das der Menschen.“ Dazu kommen schematische Zeichnungen des Körperbaus, der Flügel- und Fühlervarianten sowie der Entwicklung von Insekten. Von wegen eklig. Hinreißend, diese „Käferkolonne“!

Elise Gravel: Käferkolonne. Tulipan, 64 Seiten, 18 Euro - ab 4