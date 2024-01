"Mensch ärgere dich nicht": Was wäre der Mensch ohne Schadenfreude?

Seit 110 Jahren bewegt „Mensch ärgere Dich nicht“ die Gemüter. Vielleicht, weil es die Spieler eines lehrt: das Leben mit Gleichmut zu meistern. Auch wenn das nicht immer gelingt.

Jetzt, eine Nacht danach, haben sich die Gemüter beruhigt. Oder sagen wir, alle Beteiligten haben sich wieder unter Kontrolle. Gelb, so viel kann man sagen, hätte jedenfalls allen Grund gehabt, das Spielbrett an die Wand zu schmeißen. Versagen auf fast ganzer Linie. So sehr hat sich Gelb dann doch nicht geärgert. Zumindest nicht öffentlich.

„Mensch ärgere Dich nicht“, dieses so einfache wie genialische Brettspiel, bewegt die Gemüter seit langer, langer Zeit. 110 Jahre ist es her, dass Josef Friedrich Schmidt in der Münchener Lilienstraße in einer kleinen Giesinger Werkstatt ein Brettspiel entwarf. Den genauen Tag seiner die Familien aufwühlenden Erfindung wird man nicht bestimmen können. Auf jeden Fall ziert seit 2010 eine der allzu typischen Spielszenen eine Briefmarke. Der mit dem roten Kopf könnte übrigens Gelb gewesen sein bei einer Partie nach Redaktionsschluss. Ein runder Tisch, die bunten, etwa zwei Zentimeter hohen Kegelchen, vier Würfel (für jeden einen, so viel Aberglaube muss sein), Knabbereien und Kaltgetränke, dazu eine Stunde Zeit, denn genauso lange hat es gedauert, bis einer – es war Schwarz – nicht mehr zu schlagen war.

