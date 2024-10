Britney Spears hat zu sich „Ja“ gesagt

Sie hat es wieder getan, zum dritten Mal, doch jetzt war alles anders: Britney Spears hat einen Brautschleier getragen, sie hat ein Hochzeitskleid angezogen, sie hat „Ja“ gesagt: allerdings zu sich selbst. In einer Kurznachricht teilte sie das der Welt mit: Auch wenn es ein wenig peinlich oder dumm erscheinen möge, „ich denke, es ist die beste Sache, die ich je gemacht habe“, schrieb Spears. Anschließend zeigte sich die 42-Jährige auf Reisen, auf Flitterwochen mit sich selbst.

Sologamie heißt das Konzept dahinter, im Deutschen auch Selbstheirat genannt. Immer wieder einmal haben es Prominente - vor allem Frauen - fertiggebracht, damit in die Schlagzeilen zu kommen und das Phänomen bekannt zu machen, das es seit den 1970er Jahren gibt. Vor zwei Jahren hat zum Beispiel die US-Schauspielerin Selena Gomez an ihrem 30. Geburtstag sich selbst das Ja-Wort gegeben.

In die Fernsehgeschichte ist die Selbstheirat auch schon eingegangen

Sich selbst zu heiraten, wird als ein Zeichen gesehen, sich zu akzeptieren. Und andersherum ist es auch ein Ausdruck davon, als Frau ohne Partner leben zu können und der Welt zu signalisieren: Ich brauche niemanden an meiner Seite. Eingang in die Fernsehgeschichte hat die Selbstheirat auch schon gefunden, zum Beispiel in der US-Serie „Sex and the City“, dort hat Carrie Bradshaw sich selbst geheiratet.

Und überall dort, wo ein Trend ist, wird auch Geld verdient. Es gibt Agenturen, die Pakete für Selbsthochzeiten anbieten. Nur der Staat ist außen vor. Denn rein rechtlich bedeutet die Selbstheirat nichts, also kein Ehegatten-Splitting und keine gemeinsame Krankenversicherung, auch kein Standesamt. Dafür aber auch keine Sorgerecht-Streitereien, keine Scheidungsanwälte, kein Rosenkrieg.