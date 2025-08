Promis sprechen über Schönheits-OPs, soll man das feiern?

Die Formel, mit der Kylie Jenner zuletzt das Internet in Aufruhr versetzte, liest sich wie eine routinierte Fastfood-Bestellung mit komischen Zutaten, die dringlich der besten Freundin empfohlen wird. „445 cc, moderate profile, half under the muscle!!!!! Silicone!!! Garth Fisher!!! Hope this helps lol.“ Doch die aus dem Reality-Format „Keeping Up With The Kardashians“ bekannte Unternehmerin gibt damit keine Ernährungs-Tipps, sondern teilt das Rezept für etwas weitaus Substanzielleres: ihre Brüste. Sie reagierte auf den TikTok-Aufruf einer Bewunderin, die um konkrete Informationen über Jenners Brustoperation bat. Die überraschend ehrliche Antwort machte schnell die Runde und stieß weltweit Schlagzeilen an. Einerseits wird Kylie Jenner für ihre Transparenz gefeiert, andererseits wird Kritik laut über den allzu offenen Umgang mit Schönheitsoperationen. Was steckt nun also hinter der neu gefundenen Transparenz der Reichen und Schönen: progressive Zeitenwende oder toxischer Perfektionsdrang?

Historisch betrachtet ist plastische Chirurgie kein Erzeugnis von gesellschaftlichen Schönheitsnormen. Bereits 600 Jahre v. Chr. markiert eine Schrift des indischen Arztes Aacharya Sushruta die Anfänge des Gebiets. Darin finden sich verschiedene Techniken, unter anderem zur Rhinoplastik, also der Rekonstruktion der Nase. Denn damals wurden in Indien Verbrechern als Strafe die Nasen amputiert. Der Begriff der plastischen Chirurgie selbst wurde 1838 vom deutschen Arzt Eduard Zeis erstmals festgelegt. „Plastisch“ kommt dabei vom griechischen Wort „Plastikós“, was übersetzt „formbar“ bedeutet. Im Fokus stand die Rekonstruktion. So trieb etwa der Erste Weltkrieg mit seinen Millionen Verletzten und Verstümmelten die Forschung im Bereich der plastischen Chirurgie voran. Lange war die Disziplin somit ein Mittel, um Stigmatisierung zu verhindern.

2024 wurden weltweit mehr als 17 Millionen Eingriffe im Bereich plastischer Chirurgie vorgenommen

Inzwischen hat sich das Gebiet überwiegend hin zur Ästhetik entwickelt. Brustvergrößerung, Hautstraffung, Fettabsaugung: Diese und weitere Eingriffe werden jährlich millionenfach durchgeführt – aus rein optischen Gründen. Laufende Reklamen für die Operationen präsentieren Fernsehen und Internet. Bei der bereits genannten Reality-Serie „Keeping Up With The Kardashians“ konnten Zuschauerinnen und Zuschauer 20 Staffeln lang beobachten, wie sich das Aussehen der Protagonistinnen veränderte. Die Brüste wurden größer, die Lippen voller, die Taillen schmaler. Fertig war ein neues, unerreichbares Schönheitsideal. Statt Heroin-Chic also Wespentaille und Kurven – aber nur an den richtigen Stellen. Die Body-Positivity-Bewegung, bei der es um die Akzeptanz aller Körper geht, scheint längst vergessen. Auch auf Instagram stapeln sich Bilder von makellosen XXS-Körpern, mit denen sich Nutzerinnen und Nutzer zwangsläufig vergleichen.

Jetzt scheint es besonders „In“ zu sein, halbwegs transparent mit dieser inszenierten Perfektion umzugehen. Kylie Jenner empfiehlt charmant und jugendsprachlich (“lol“) ihren Beauty-Doc. TikTok-Star Blair Walnuts, die unter anderem eine Brustvergrößerung und eine Rhinoplastik hinter sich hat, entlarvt sich in einem Onlinevideo selbst, indem sie ein „gutes“ und ein „unvorteilhaftes“ Foto von sich miteinander vergleicht: gutes Licht, Foto-Filter und den Bauch einziehen mache laut ihr einen riesigen Unterschied. Influencerin Micah Lussier, die Filler in Lippen, Kinn und Wangen hat, gibt in einem ihrer Videos offen zu, ihre Bilder mit einer speziell dafür entworfenen App zu bearbeiten und gibt ihren Followern zugleich Tipps dafür. Sie glättet ihre Haut, gibt ihrem Haar mehr Volumen. „Ich sehe besser aus, aber immer noch wie ich“, fasst sie zusammen. „Lösch das Foto nicht, repariere es einfach“, ist ihr finaler Ratschlag. Gerechtfertigt wird das mit einer Erklärung à la: Das machen hier auf Instagram doch eh alle so. Na dann.

Über allem schwebt trotz Transparenz eine Schönheitsnorm, die all diese Personen reproduzieren. Und die ist jung, dünn, und weiß. Ja, sie posen, retuschieren alle Dellen oder lassen sich Botox unter die Haut spritzen. Und nur, weil sie das offenlegen, soll es sich plötzlich um ermutigende Inhalte handeln. Nichts schreit mehr „Liebe dich selbst!“ als die Aufforderung, seine Fotos bis zur Perfektion zu bearbeiten. Die von Skalpells und Softwares geformten Körper der Stars bleiben Projektionsfläche für die eigenen Unsicherheiten, auch wenn die Betrachter in der Theorie wissen, dass nicht alles echt ist.

Schönheit ist eine Frage des Privilegs: Für ästhetische Eingriffe braucht man Zeit und Geld

Natürlich darf und soll jeder und jede mit dem eigenen Körper das machen, womit er oder sie sich wohlfühlt. Niemand sollte dafür verurteilt werden, chirurgische Eingriffe vorgenommen haben zu lassen. Dass eine Person der Öffentlichkeit transparent damit umgeht, statt so zu tun, als wäre alles gottgegeben, sollte jedoch das Mindeste sein. Wer diese Offenheit bejubelt, vergisst eines: Die attraktiven Vorbilder sind keine feministischen Ikonen, sondern jagen selbst auch nur einem Schönheitsideal hinterher. Und konventionelle Schönheit ist eine pure Frage des Privilegs. Die Perfektion der Promis kostet Zeit und vor allem Geld. Obwohl sich das kaum jemand leisten kann, werden ästhetische Eingriffe im kollektiven Denken normalisiert. Das zeigt, wie hoch der gesellschaftliche Druck, schön zu sein, noch immer ist. Wirklich progressiv wäre mal Transparenz bezüglich der eigenen Unsicherheiten.