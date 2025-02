Bye bye, Bundestag: Warum so viele Abgeordnete nicht mehr antreten wollen

Ein gut geschriebener Artikel, Herr Lindenmaier. Den sollten all die Schreihälse lesen, die glauben, die Abgeordneten würden ihr Geld fürs Nichtstun bekommen. Herr Roth bringt die Arbeitsbelastung sehr gut rüber, an den Abgeordneten liegt es sicher nicht, dass so eine Politikverdrossenheit im Land herrscht. Wenn man sich an frühere Spitzenpolitiker erinnert, dann standen bei denen immer politische Aktivitäten im Vordergrund. Heute erliegen leider viele Spitzenpolitiker dem Narzismus, die Selbstdarstellung ist wichtiger als ein klares politisches Konzept. Das Fett bekommen dann die örtlichen Politiker ab, obwohl gerade die viel mehr die Interessen der Bürger im Auge haben.