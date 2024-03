Hollywood

vor 45 Min.

"Danke!" – Wie man sich bedanken sollte, wenn man einen Oscar gewinnt

Plus Wer einen Oscar gewinnt, darf vor den Augen der ganzen Welt einmal „Dankeschön!“ sagen. Aber wie schafft man das mit Stil? Und wie viele Arten gibt es, „Danke“ zu sagen? Antworten liefert ein Blick in die Hollywood-Geschichte. Und die Erinnerung einer Gewinnerin.

Von Veronika Lintner

Kopfkino an, Film ab: Stellen Sie sich vor, sie stehen selbst auf der Bühne, bei den Oscars. Im Dolby Theatre, Los Angeles, fiel soeben Ihr Name. Sie strahlen, Sie drücken die Statue an ihr Herz und räuspern sich schon für Ihre Rede, doch dann ... kann es passieren, dass einem die Worte fehlen. Auch ohne echtes Hollywood-Publikum, nur im Tagtraum. Ja wenn denn, wie und wem würde man danken? Falls man wirklich einen Oscar gewinnen würde?

Szenenwechsel, hinein in die Realität, mit einem Kameraschwenk nach Los Angeles: In der Nacht von Sonntag auf Montag feiert die Filmbranche wieder sich selbst und ihre Jahresbesten. Die Oscars werden vergeben. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller darf als Hauptdarstellerin hoffen, auch die deutschen Regisseure Wim Wenders und Ilker Çatak sind nominiert, zwischen all den Hollywood-Größten. Und jeder, der im Dolby Theater tatsächlich die goldene Statuette gewinnt, darf vor den Augen der Welt sein persönliches „Danke!“ sagen. Wie schafft man das mit Stil und Witz? Und vor allem: mit Botschaft? Oder doch lieber ohne? Wie viele Arten gibt es, „Danke“ zu sagen?

