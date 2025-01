Jahreshoroskop 2025 für alle Sternzeichen: Was bringt das neue Jahr?

Im Jahreshoroskop 2025 macht der Astrologe Martin A. Banger Vorhersagen für das neue Jahr. Es geht dabei um verschiedene Lebensbereiche: Liebe und Beziehungen, Karriere oder Freundschaften. In diesem Artikel finden Sie ein Horoskop für jedes Sternzeichen. Klicken Sie auf die hinterlegten Links, um das komplette Jahreshoroskop für das jeweilige Zeichen zu lesen.

Jahreshoroskop 2025 für die einzelnen Sternzeichen

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Das neue Jahr verspricht im Großen und Ganzen ein ruhiges für den Steinbock zu werden. Wer als Single auf der Suche nach einer neuen Liebe ist, könnte fündig werden.

Hier gibt es das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Steinbock.

Wassermann (21. Januar bis 18. Februar)

2025 ist das Jahr des Selbstvertrauens und der neuen Projekte für den Wassermann – sowohl was die Liebe, als auch die Karriere angeht. Überraschungen warten in verschiedenen Bereichen.

Das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Wassermann gibt es hier.

Fische (19. Februar bis 20. März)

Das neue Jahr ist kein Jahr für schnelle Entscheidungen. Fische sind besser beraten, sich erst einmal um bestehende Vorhaben und Freundschaften zu kümmern. Je mehr sie sich darauf einlassen, desto erfüllter dürfte das Jahr werden.

Hier finden Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Fische.

Widder (21. März bis 20. April)

Wer und was passt wirklich zu Menschen mit dem Sternzeichen Widder? Das dürfte sich vor allem ab der zweiten Jahreshälfte zeigen.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Widder.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Etwas ruhiger wird das kommende Jahr für Stiere. Von Langweile ist aber keine Rede. Was die Liebe angeht, so verspricht das Jahreshoroskop Positives.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Stier.

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

2025 steht die Liebe bei Menschen mit dem Sternzeichen Zwillingen im Vordergrund: Paare erleben eine erfüllte Beziehung, Singles haben günstige Chancen, sich zu verlieben.

Hier gibt es das ganze Jahreshoroskop 2025 für Zwillinge.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Freuliche Entwicklungen in der Liebe darf der Krebs laut Horoskop im Jahr 2025 erwarten. Auch im Beruf geht es voran, vor allem ab der zweiten Jahreshälfte.

Das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Krebs lesen Sie hier.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

2025 verspricht ein Jahr zu werden, in dem Menschen mit dem Sternzeichen Löwe durchstarten. Doch wer auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, sollte aufpassen, nicht ins Chaos zu stürzen.

Hier lesen Sie das ganze Jahreshoroskop 2025 für Löwe.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Das kommende Jahr startet mit einem großen Aufräumen für Jungfrauen. Große Turbulenzen sind jedoch nicht zu erwarten.

Das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Jungfrau gibt es hier.

Waage (24. September bis 22. Oktober)

Menschen mit dem Sternzeichen Waage sollten den Aufwärtstrend in der ersten Jahreshälfte 2025 nutzen. Der Sommer könnte in Sachen Liebe einiges infrage stellen.

Das ganze Jahreshoroskop 2025 für Waage gibt es hier.

Skorpion (23. Oktober bis 22. November)

Die ersten Monate des neuen Jahres eignen sich für Skorpione gut, einen Neuanfang zu wagen. Gegen Ende des Jahres sollte der Blick auf mögliche Komplikationen und das Kleingedruckte gerichtet werden.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Skorpion.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

In der ersten Jahreshälfte bietet das Horoskop Menschen mit dem Sternzeichen Schütze widersprüchliche Tendenzen, sowohl, was die Partnerschaft, als auch was die Karriere angeht. Mit übertriebenen Erwartungen könnten ansonsten günstige Entwicklungen behindert werden.

Das ausführliche Jahreshoroskop 2025 für Schütze finden Sie hier.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Website: www.12Zeichen.de