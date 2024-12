"Tatsächlich... Liebe", "Der kleine Lord": Therapeuten analysieren berühmte Weihnachtsfilme

Tatsächlich... Liebe (2003)

Darum geht es: Karen (Emma Thompson) entdeckt in der Manteltasche ihres Ehemanns Harry (Alan Rickman) eine Schatulle samt Halskette. In dreizehn Ehejahren das erste romantische Weihnachtsgeschenk. Einzig – die Kette ist nicht für Karen gedacht, sondern für Harrys junge Arbeitskollegin. Mit Szenen wie dieser gehört die britische Herzschmerzkomödie „Tatsächlich... Liebe“ für viele zum vorweihnachtlichen Programm. In mehreren Episoden erzählt der Film lustig bis rührend von den romantischen Strapazen einer Gruppe unglücklich Verliebter in London.