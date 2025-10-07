T.C. Boyle: „Ich lebe in Angst vor unserer Regierung“

TC Boyle (Rüdiger Sturm / Kul)

Man ist ja von Ihnen eher episch ausladende Szenarien mit politisch-ökologischen Motiven gewohnt wie zuletzt das apokalyptische „Blue Skies“. Warum folgt jetzt die eher intime Liebesdreiecks-Geschichte „No Way Home“.

T.C. BOYLE: Eigentlich kam das für mich auch eher als Überraschung. So wie ich den Roman ursprünglich geplant hatte, hatte er auch ein größeres ökologisches Thema. Die Umwelt ist nun mal meine Obsession. Die erste Inspiration war die schreckliche Dürre, mit der wir hier konfrontiert sind, und ich dachte, ich würde davon erzählen. Aber dann begann ich im Rahmen dieses Romans eine Liebesgeschichte zu entwickeln, und ich verstand nach einiger Zeit, dass das so nicht funktionierte. So begann ich mich nur auf diese zweite Story zu konzentrieren. Letztlich ist das nichts Ungewöhnliches. Ich habe neben meinen Romanen um die 200 Kurzgeschichten geschrieben. Jede ist anders, jede führt mich auf einen unbekannten Pfad und ich folge dem nur.

Man kann natürlich in der Geschichte aktuelle Themen und Tendenzen entdecken – etwa in der Macho-Figur des Jesse, die den modernen Vorstellungen von Männlichkeit nicht mehr so ganz entspricht.

BOYLE: Ich finde die Diskussion um toxische Männlichkeit ein bisschen absurd. Ich akzeptiere Persönlichkeiten in verschiedenster Schattierung. Die hypermaskulinen Typen sind oft sogar die schwächsten, denn sie sind gezwungen, der Welt zu beweisen, dass sie die Kontrolle haben – und das oft auf traumatische und selbstzerstörerische Weise. Das ist keine angenehme Sache.

„Ich habe als junger Mann auch meine Grenzen getestet. Ich habe ein gefährliches Leben geführt.“

Wie sehen Sie Ihre eigene Männlichkeit?

BOYLE: Ich fühle mich in der sehr wohl. Nicht, dass ich großartig Motorrad fahre oder in den Wäldern jagen gehe. Das interessiert mich nicht. Aber mich interessiert Dichtung, ich mag die Natur und Tiere, ich gehe gerne wandern. Wir müssen einfach die Person sein können, die wir sein wollen. Jesse ist ein aggressiver junger Mann, der seine Grenzen überschreiten will. Und das haben junge Männer eben so an sich. Für mich galt das Gleiche. Ich habe in dem Alter auch meine Grenzen ausgetestet, etwa indem ich heftig Drogen genommen habe. Ich habe ein gefährliches Leben geführt. Damals habe ich die Welt nicht so gesehen, wie ich sie heute sehe.

Nun wechselt das gesellschaftliche Klima in den USA wieder in eine extrem konservative Richtung. Kann es sein, dass es für Sie gefährlich wird, Ihre Grenzen als Künstler auszutesten?

BOYLE: Ich kann es noch nicht absehen. Ich hoffe, dass sich das Blatt bei den nächsten Kongresswahlen wieder wendet. Momentan versucht man uns unsere Rede- und Ausdrucksfreiheit zu nehmen. Wir leben nicht mehr in einer Demokratie.

Wird die Demokratie in den USA ein Comeback schaffen?

BOYLE: Ich bin kein Mensch, der Optimismus predigt. Mein Gehirn ist anders gepolt. Aber ich habe trotzdem irgendwie Hoffnung, selbst wenn sich die Schlinge um unseren Hals zuziehen mag. Trump ist sich auch sehr wohl bewusst, dass er in seinen Möglichkeiten noch begrenzt ist. Deshalb versucht er, das System so zu manipulieren, damit seine Macht zementiert wird. Er will nicht über dem Gesetz stehen, er will selbst das Gesetz sein. Ich habe diese Entwicklung schon lange vorher gesehen und seit 2016 Geschichten dazu geschrieben.

Ende August schrieben Sie auf Ihrer Website, wie glücklich Sie seien, nach drei Wochen New York in Ihr Idyll in Kalifornien zurückzukehren. Fühlen Sie sich in Ihrer Blase von diesen politischen Verwerfungen sicher?

BOYLE: Zugegeben, ich habe meinen Beruf, ich habe meinen Hund, ich habe den Wald und den Strand. Und ich versuche mein Leben so zu führen wie immer – mit meiner Kunst und dem Vergnügen, allein in der Natur zu sein. Trotzdem lebe ich in ständiger Angst vor unserem Regierungssystem – vor allem davor, dass meine Freiheit, zu sagen und zu schreiben, was ich will, eingeschränkt wird. Die ganzen Schreckensszenarien und bösen Scherze, die ich im Laufe der Jahre produziert habe, scheinen sich zu bewahrheiten.

Mit Ihren Kassandrarufen konnten Sie also nichts bewirken. Was für eine Funktion hat dann Kunst?

BOYLE: Sie schafft Ablenkung – nicht unbedingt von der Politik, aber vom Zustand unserer Seele, von unserer Sterblichkeit, unserer Verwunderung darüber, dass wir wie Affen in einer völlig unerklärlichen Welt leben. Während uns Religionen und gesellschaftliche Denkmuster eine Sicherheit zu unserem Leben zu geben versuchen, zeigt der Künstler die Grenzen unseres Bewusstseins auf.

In einer Szene von „No Way Home“ wird eine Zeile aus „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana zitiert, wo es heißt „Entertain us“. Ist es das, was Ihr Publikum von Ihnen will? Oder will es den Kassandrarufer?

BOYLE: Ich habe keine Ahnung, was die Leute wollen. Das ist nicht Teil meiner Überlegungen. Ich bin einfach ein Künstler, der sich selbst ausdrückt, indem er eine Geschichte oder einen Roman formt. Das ist die Schönheit meines Berufs, und ich hoffe, ich kann dabei ständig eine neue Ausdrucksform finden. Das ist das, was ich suche. Darin besteht mein Leben.

Aber gibt es einen Wert, der für Sie dabei wichtig ist? Sie machen doch nicht L’art pour l’art.

BOYLE: Empathie. Es gibt keine Frage auf die Antwort, warum wir hier sind. Aber wir können für unsere Leben nur Lösungen finden, wenn wir mit anderen mitempfinden. Leider ist daraus ein schmutziges Wort geworden. Die herrschende Schicht tut so, als wären wir mit dem Rest der Weltbevölkerung in einer Art Endschlacht um die schwindenden Ressourcen der Erde. Diejenigen, die nicht zu uns gehören, die sperren wir mit einer Mauer aus und lassen sie verhungern. Das ist die vorherrschende Meinung in der westlichen Gesellschaft und ganz besonders bei unserem aktuellen Regime in Washington.

„Wenn ich persönlich ein Buch lese, interessiert es mich nciht, wie alt der Autor ist oder welches Geschlecht er oder sie hat.“

Doch finden Sie mit Ihren Mahnungen überhaupt Gehör? Sie sind ja nach aktueller Bewertung ein ‚alter weißer Mann‘.

BOYLE: Ich habe keine Ahnung. Wenn ich persönlich ein Buch lese, interessiert es mich nicht, wie alt der Autor ist oder welches Geschlecht er oder sie hat. Das ist für mich nicht relevant. Ich will einfach mit Menschen kommunizieren, und das macht mich glücklich.

Gibt es keinen Austausch zwischen Ihnen und der aktuellen Studentengeneration?

BOYLE: Nicht direkt, weil ich nicht mehr an Unis unterrichte. Aber in all den Jahren, in denen ich das gemacht habe, waren mein Alter oder Geschlecht nie ein Thema. Wir haben uns nur mit der Kunst an sich beschäftigt: Wie ist eine Geschichte gebaut? Wie funktioniert sie? Was sagt sie dem Leser? Wie kann man selbst so etwas schaffen? Das hatte nie etwas mit Politik oder Cancel Culture und so weiter zu tun. Kunst war immer demokratisch. Es ist völlig gleichgültig, wer sie schafft, solange sie großartig ist.

Das scheint wie eine Ansicht aus besseren Zeiten zu sein. Nehmen Sie die massive gesellschaftliche Spaltung nicht wahr, die sich ja auch in der Ermordung von Charlie Kirk manifestierte?

BOYLE: Vergessen Sie nicht: Ich lebe in Kalifornien, also bin ich weitgehend von Gleichgesinnten umgeben. Aber ich war lange Jahre im Gebiet des San Joaquin Mountains unterwegs, wo verschiedene meiner Geschichten angesiedelt sind. Mit vielen Leuten dort war ich befreundet, das sind auch intelligente Leute, aber sie sind rechts und ausländerfeindlich. In der Vergangenheit konnte ich ihnen das verzeihen und wir haben einander respektiert, aber inzwischen kann ich diese Grenze nicht mehr überschreiten. Ich kann es nicht ertragen, wie jemand unsere aktuelle Regierung lobt, ohne zu explodieren. Deshalb gehe ich da nicht mehr hin.

„Es gibt keine allgemein akzeptierte Wahrheit mehr. Wahrheit ist das, was uns der jeweilige Provider auftischt.“

Woher erklärt sich diese Spaltung?

BOYLE: Eindeutig aus der Internetpropaganda. Es gibt keine allgemein akzeptierte Wahrheit mehr. Das ist die Wurzel des Problems. Wahrheit ist das, was uns der jeweilige Provider auftischt. Und die Leute hinterfragen nichts mehr. Sie kapseln sich in ihrer Randgruppe ab und können nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen. Man sieht es auch an den Figuren des Romans, die diese unterschiedlichen Sichtweisen verkörpern – zwischen rechter Kleinstadtmentalität und liberalerer Großstadtmentalität. Ich wollte einfach nur keine explizit politische Geschichte schreiben. Ich habe zwar den Roman im Vorfeld dieser katastrophalen Präsidentschaftswahl verfasst, aber sie sollte keinen Einfluss darauf haben. Es gibt genügend andere politische Stories von mir.

Der Roman hat auch Elemente eines Westerns. Wird denn die amerikanische Gesellschaft die Wildwestmentalität, mit der auch eine gewisse Gewalttätigkeit verbunden ist, einmal abschütteln?

BOYLE: Ich glaube, dass das bis zum gewissen Grad immer Teil unserer DNA bleiben wird. Ich selbst kenne viele Leute, die Feuerwaffen haben. Ich mag sie nicht, das sind für mich Tötungsinstrumente. Aber diese Western-Mentalität lässt sich nicht darauf reduzieren. Sie hat auch mit diesem Traum der endlosen Weiten zu tun. Ich als jemand, der von der Ostküste kommt, finde den selbst faszinierend. Deshalb liebe ich ja auch die Interaktion mit der Natur.

Andererseits haben Sie eine große Fangemeinde in Deutschland. Es ist ja kein Zufall, dass „No Way Home“ zuerst auf Deutsch erscheint. Würden Sie hier im Schlimmstfall um politisches Asyl ersuchen?

BOYLE: Wenn es so weit kommt, vielleicht ja. Aber ich glaube, bevor ich die Chance bekäme, würde ich schon hier im Umerziehungslager landen. Denn ich will ja nicht gehen. Das ist mein Leben und ich lasse mich nicht verjagen.

Sie sind inzwischen 76. Was erhoffen Sie sich von Ihrem Leben?

BOYLE: Ich will mehr Werke schaffen. Jedes Mal, wo mir das gelingt, ist das wie ein Wunder, denn ich weiß nicht, woher das kommt. Ich hoffe, ich kann das so lange tun wie möglich. Ich will das Leben umarmen. Ich liebe es. Und ich kann mich ja auch nicht beklagen. Ich hatte viel Glück. Ich bin seit sehr vielen Jahren mit der gleichen Frau zusammen. Ich habe drei Kinder und vier Enkel. Ich lebe an einem wunderschönen Ort, wo mich die Politik nicht zu sehr stört und wo ich in Ruhe schreiben kann. Mehr will ich nicht.

Würden Sie es wollen, dass Ihr Werk auch von künftigen Generationen rezipiert wird, nachdem Sie längst tot sind?

BOYLE: Was nach unserem Tod geschieht, ist völlig gleichgültig. Es kommt nur darauf an, lebendig zu sein und ein gutes Leben zu führen. Und ein gutes Leben für mich heißt: Ich betrüge niemand, ich tue niemand weh, ich manipuliere niemand.

Der Schriftsteller T.C. Boyle, geboren 1948 in Peekskill, N.Y., als Kind irischer Einwanderer, gilt als Kultautor und besitzt vor allem in Deutschland eine große Fangemeinde. Sein neuester Roman „No Way Home“ über eine eskalierende Dreiecksbeziehung ist eben zuerst auf Deutsch erschienen (Hanser, 384 Seiten, 27 Euro) noch vor der englischsprachigen Ausgabe. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Romane „Wassermusik“, „World‘s End“ und zuletzt „Blue Skies“. Der Schriftsteller lebt mit seiner Frau in Kalifornien.