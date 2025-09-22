„Trinkgeldtaste beim Bäcker, ernsthaft?“: Wie digitales Bezahlen unsere Kultur verändert

Morgens, halb zehn in Deutschland. In einem Café windet sich die Warteschlange bis zum Eingang, die Espressomaschine zischt, Pappbecher wandern wie am Fließband über die Theke. Endlich ist man an der Reihe: „Ein kleiner Cappuccino, bitte.“ – „Mit Karte?“ – „Ja.“ Das macht 2,80 Euro. Die Hand zückt die Karte, das Piepen des Terminals scheint nur Sekunden entfernt – doch plötzlich stellt das Display eine unerwartete Frage, die alles ins Stocken bringt: 10, 15 oder 20 Prozent Trinkgeld? Schon steckt man im alltäglichen Mikrodilemma fest: Wie viel Trinkgeld soll es sein? Für einen kleinen Kaffee, den jemand eben mal schnell eingeschenkt hat? Ein Fingertipp am Terminal wird zum Charaktertest, bin ich heute ein knauseriger Geizhals, ein freigiebiger Großspender oder der Suchende, der fieberhaft nach der klein gehaltenen „Kein Trinkgeld“-Option fahndet, während dahinter die Ungeduld der Kaffeedurstigen wächst.

Mariana Silva Lindner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Trinkgeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis