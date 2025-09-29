Icon Menü
Dino-Freizeitpark in den USA verkauft seine riesigen Figuren und wird mit Anfragen überrannt.

Glosse

In den USA gibt es gerade 25 riesige Dinosaurier-Figuren zu kaufen

Ein T-Rex für den Vorgarten? Ein Freizeitpark in New Jersey muss sein Geschäft aufgeben – und wird jetzt von Anfragen überrannt.
Richard Mayr
Von Richard Mayr
    Diese künstlerische Darstellung zeigt einen Australotitan cooperensis, der einst in Australien lebte. In den USA stehen gerade die Figuren eines Freizeitparks zum Verkauf. Foto: picture alliance/dpa/Queensland Museum/The Eromanga Natural History Museum/AAP, Vlad Konstantinov/Scott Hocknul

    Die rätselhafte Kindheitsliebe zu den Dinosauriern befällt viele. Sie wie eine Kinderkrankheit, hat der Paläontologe Robert T. Bakker einmal gesagt. Opfer werden im Regelfall Kinder, öfter Jungen als Mädchen. Die Krankheit kann Monate oder Jahre dauern, doch irgendwann klingt sie ab, das Interesse an Dinosauriern erlischt und kommt nicht wieder. In den Dinosaurierpark geht es erst wieder, wenn die eigenen Kinder mit Brachiosauren aus Gummi abends ins Bett gehen. Doch das Geschäft mit den Sauriern ist anscheinend schwieriger geworden, wie eine Nachricht aus den USA vermuten lässt.

    25 riesige Saurier-Nachbildungen verkauft jetzt ein Freizeitpark in New Jersey

    Wie viele US-Medien berichten, schließt dort am 9. November der Freizeitpark „Field Station: Dinosaurs“ im Bundesstaat New Jersey für immer seine Pforten. Als dessen Kuriosität gelten 25 riesige Saurier-Nachbildungen, die mechanisch bewegt werden konnten. Doch die wirtschaftliche Lage sei schwieriger geworden, sagte Parkleiter Guy Gsell dem Philadelphia Inquirer. Und der Mietvertrag sei ausgelaufen.

    Der Park wird mit Anfragen überrannt

    Der Freizeitpark bietet nun über den Facebook Marketplace seine beweglichen Riesen-Dinosaurier an. Die Preise bewegen sich zwischen 700 Dollar (für einen Velociraptor mit Federkleid) und 2860 Dollar für einen 23 Meter langen Apatosaurus. Beim T-Rex (2700 Dollar) heißt es in der Beschreibung „leicht gebraucht, sehr geliebt“. Bemerkenswert ist, dass der Park seitdem mit Anfragen und Anrufen überflutet wird - von Museen bis zu reichen Verrückten, die sich einen Dino in den Garten stellen wollen. Ganz geheilt kann man von der Dino-Liebe dann nicht sein. Doch bitte noch eines vor der Anfrage mitbedenken: Für Abbau und Abtransport und Logistik der Ungetüme sind die Käufer selbst verantwortlich.

