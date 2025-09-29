In den USA gibt es gerade 25 riesige Dinosaurier-Figuren zu kaufen

Die rätselhafte Kindheitsliebe zu den Dinosauriern befällt viele. Sie wie eine Kinderkrankheit, hat der Paläontologe Robert T. Bakker einmal gesagt. Opfer werden im Regelfall Kinder, öfter Jungen als Mädchen. Die Krankheit kann Monate oder Jahre dauern, doch irgendwann klingt sie ab, das Interesse an Dinosauriern erlischt und kommt nicht wieder. In den Dinosaurierpark geht es erst wieder, wenn die eigenen Kinder mit Brachiosauren aus Gummi abends ins Bett gehen. Doch das Geschäft mit den Sauriern ist anscheinend schwieriger geworden, wie eine Nachricht aus den USA vermuten lässt.

25 riesige Saurier-Nachbildungen verkauft jetzt ein Freizeitpark in New Jersey

Wie viele US-Medien berichten, schließt dort am 9. November der Freizeitpark „Field Station: Dinosaurs“ im Bundesstaat New Jersey für immer seine Pforten. Als dessen Kuriosität gelten 25 riesige Saurier-Nachbildungen, die mechanisch bewegt werden konnten. Doch die wirtschaftliche Lage sei schwieriger geworden, sagte Parkleiter Guy Gsell dem Philadelphia Inquirer. Und der Mietvertrag sei ausgelaufen.

Der Park wird mit Anfragen überrannt

Der Freizeitpark bietet nun über den Facebook Marketplace seine beweglichen Riesen-Dinosaurier an. Die Preise bewegen sich zwischen 700 Dollar (für einen Velociraptor mit Federkleid) und 2860 Dollar für einen 23 Meter langen Apatosaurus. Beim T-Rex (2700 Dollar) heißt es in der Beschreibung „leicht gebraucht, sehr geliebt“. Bemerkenswert ist, dass der Park seitdem mit Anfragen und Anrufen überflutet wird - von Museen bis zu reichen Verrückten, die sich einen Dino in den Garten stellen wollen. Ganz geheilt kann man von der Dino-Liebe dann nicht sein. Doch bitte noch eines vor der Anfrage mitbedenken: Für Abbau und Abtransport und Logistik der Ungetüme sind die Käufer selbst verantwortlich.