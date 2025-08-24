Warum Trump schon immer recht hatte

Die Kappe mit Donald Trumps Wahlspruch „Make America Great Again“ kennt man. In seinem Merchandise-Shop gibt es sie für schlappe 55 Dollar in allen Farben von Weiß bis zum Schwarz-Ärgern. Trump trägt sie selbst gern, auch offiziell mit Anzug und Krawatte. Er wäre ja blöd, die gute Sendezeit, die er als US-Präsident in den Nachrichtensendungen weltweit bekommt, nicht für Werbung in ureigener Trump-(Shop)-Sache zu nutzen.

Seine Spezialkappe findet sich noch nicht in Donald Trumps Merchandise-Shop

Trump ist nicht blöd. Um das der Welt mitzuteilen, trägt Trump an ausgewählten Tagen eine Spezialkappe, die es in seinem Merchandising-Shop (noch) nicht gibt. Auf ihr steht „Trump was right about everything“ – zu Deutsch „Trump hatte in allem recht“. Und bitte, liebe Erbsenzähler, nur weil Trump den Ukraine-Krieg nicht an einem Tag beendet hat, heißt das noch lange nicht, dass die Kanadier nicht doch noch Trumps Idee lieben werden, endlich 51. Staat der USA zu werden.

Wie recht Trump in seiner zweiten Präsidentschaft hat, sieht man wirtschaftlich. Da sollte man ausnahmsweise nicht auf die Zölle schauen, sondern auf die Entwicklung von Trumps Vermögen, wozu sein Merchandise-Shop bescheiden beiträgt. Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ausgerechnet, dass das Vermögen 2024 noch bei 2,3 Milliarden Dollar lag – und 2025 auf erstaunliche 5,5 Milliarden Dollar sprang. Wenn Trump dieses Wachstum beibehalten kann, schafft er es 2030 auf über 400 Milliarden Dollar und überholt seinen Intim-Feind Elon Musk in dessen Spezialdisziplin: reichster Mensch der Welt zu sein. Kein Wunder, dass Trump im Shop Kappen mit der Aufschrift „2028“ verhökert. Eine dritte Amtszeit wäre hilfreich.