Sportiv auf die Wiesn: Adidas macht jetzt auch in Dirndl

Wer möchte es bestreiten: In München werden gerade Höchstleistungen erbracht. Denn nicht nur für Olympia, auch für das Oktoberfest gilt neben dem Motto „Dabeisein ist alles“ das Prinzip „höher, schneller, weiter“. Trifft auf den SkyFall und den Riesenkettenflieger ja ebenso zu wie auf den Bierpreis und auf das olympiareife Bierkrugstemmen sowieso. Auch in puncto Ausstattung lassen sich durchaus Parallelen zwischen Sport und Wiesn finden: Mannschaftsdress ist angesagt, ohne Dirndl oder Lederhose sollte dort keiner auflaufen.

Drei Streifen an den Puffärmeln: Das ist das Adidas-Dirndl

Es ist also längst überfällig, was nun aus Herzogenaurach, dem Sitz deutscher Sportbekleidungskompetenz, zu berichten ist: Dass Adidas nicht nur die Deutsche Fußballnationalelf ausstattet, sondern nun endlich auch für die Wiesnbesucherin (und das wollen wir in diesem Fall nicht als generisches Femininum verstanden wissen) das passende Outfit bereithält. Neben Shirts, Shorts und Sneakers gibt es jetzt Dirndl im Sortiment der Herzogenauracher. Natürlich nicht im klassischen Blauweißdruck oder mit Blümchenstickereien, sondern markenbewusst mit den drei Streifen, die an den Puffärmelchen und an den Seiten des Rocks entlanglaufen.

Dieses Wiesn-Dirndl trägt man sportiv in Kalkweiß oder Schwarz

Recht sportiv kommt das Kleidungsstück natürlich daher, mit einem Oberteil, das mit seinem Reißverschluss und Stehkragen mehr einem Trikot als der herkömmlichen Trachtenbluse ähnelt, und das man sich auch gut im Umfeld einer Aschebahn oder eines Fußballplatzes vorstellen könnte. Für 350 Euro kann man zwischen einem Modell in Kalkweiß oder Schwarz wählen. Es ergeben sich natürlich viele Fragen angesichts dieser Designleistung, eine Sorge ist man aber auf jeden Fall los: Welche Schuhe trägt man dazu?