Von Bäh bis Vanille-Soße: Welcher Vanille-Proteinshake ist der beste?

Proteine sind lebenswichtig für unseren Körper. Das zeigt sich bereits im Namen: Der leitet sich ab aus dem griechischen Wort Proton für „das Erste, das Wichtigste“. Proteine liefern das Baumaterial für Muskeln, Organe, Blut, Haut, Haare, Enzyme und Hormone. Wer an Supermarktregalen aufmerksam vorbeigeht, muss fast fürchten, dass die Deutschen offenbar nicht genug davon bekommen. „High Protein“, „Reich an Protein“, „Protein Power“ – auf Produkten aller Art werben Hersteller mit der zusätzlichen Eiweißquelle, ob bei Quark, Milch, Brot, Nudeln, Schokoriegel, Eis oder gar Bier.

In manchen steckt viel Zucker, in den meisten viele künstliche Zusatzstoffe

Zum Protein-Hype zählen auch die Eiweißshakes, die zum einen beim Muskelaufbau helfen und andererseits als Diätmittel lästiges Bauchfett schmelzen lassen sollen. Wir haben acht dieser Proteinshakes zusammen mit dem Ernährungstherapeuten Richard Sauer getestet. In einer Blindverkostung, was den Geschmack (Vanille) und die Konsistenz betrifft, wobei alle wegen der Vergleichbarkeit im Wasser angerührt wurden. Lediglich ein Shake überzeugte die Redaktion auch geschmacklich.

Anschließend hat sich unser Experte auch die Inhaltsstoffe der jeweiligen Pulver etwas genauer angesehen. Was auffällt, so Sauer: In manchen steckt viel Zucker, in den meisten viele künstliche Zusatzstoffe, zum Beispiel künstliche Aromen, Verdickungsmittel oder Süßstoffe wie Aspartam oder Sucralose, die bei manchen Menschen Verdauungsprobleme auslösen können. Der Proteingehalt liegt bei den meisten zwischen 20 und 25 Gramm pro Portion.

Icon Vergrößern Acht Vanille-Shakes standen zur Auswahl - einer überzeugte auch geschmacklich. Foto: Felicitas Lachmayr Icon Schließen Schließen Acht Vanille-Shakes standen zur Auswahl - einer überzeugte auch geschmacklich. Foto: Felicitas Lachmayr

Sind zusätzliche Proteinprodukte aber überhaupt nötig? Diese grundsätzliche Frage beantwortet Sauer genauso wie auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE). Nämlich mit: „Überflüssig“. Wer sich ausgewogen ernährt, bekomme genug von allen nötigen Proteinen mitsamt aller essenziellen Aminosäuren. Ein knappes Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag wird empfohlen – möglichst verteilt auf die Mahlzeiten, sagt der Ernährungstherapeut. Leistungssportler, Schwangere und Ältere benötigen etwas mehr. Daraus errechnet sich für einen normalgewichtigen Menschen von 75 Kilo Körpergewicht bei 1,80 Meter Größe ein Eiweißbedarf von rund 75 Gramm – bei drei Mahlzeiten wären das drei Portionen à 25 Gramm.

Wichtig sei, dass alle essenziellen Aminosäuren, die der Körper nicht selbst bilden kann, über die Nahrung gedeckt werden. „Wenn eine von ihnen fehlt, kann der Körper auch die anderen nicht verwerten“, sagt Sauer. Ein Ei enthält zum Beispiel alle wichtigen Aminosäuren, deswegen spricht man von einer biologischen Wertigkeit von 100 Prozent. Alle anderen Nahrungsmittel werden damit verglichen. Sauer rät, verschiedene Proteinquellen zu kombinieren – tierisches und pflanzliches Eiweiß, beispielsweise den Klassiker Kartoffeln mit Quark. So erhöht man die biologische Wertigkeit.

1 Naduria Vegan Protein Shake – Natürliche Zutagen, aber wo ist die Vanille?

Das sagt der Experte: Leicht bräunlich, das Pulver löst sich im Wasser nicht sehr gut, der Shake bleibt grisselig, im Mund etwas pappig. Die Vanille hält sich hier dezent im Hintergrund, geschmacklich assoziiert man den Shake sofort mit Soja. Wenn man auf die Zutatenliste blickt, fällt der hohe Zuckeranteil, der aus den Datteln kommt, auf: pro Portion etwas mehr als ein gehäufter Esslöffel. Positiv: Verwendet werden hier natürliche Zutaten, Dattelpulver, Bourbon-Vanille und eine Mischung aus Erbsen- und Sojaprotein. Pro Portion liegt der Eiweißgehalt bei 20 Gramm.

Das sagen wir: Wo ist die Vanille? Etwas sägemehlig +++ riecht wie Marzipan, schmeckt wie Beton, grieselt wie Sand auf der Zunge +++ wie körniges Milchpulver ohne Geschmack, kein schönes Erlebnis +++ erinnert an schlechten, leicht bitteren Amaretto +++ soll das Vanillearoma sein? Riecht nach Bittermandel, sieht aus wie Spülwasser und schmeckt auch so +++ jetzt bitte nicht zu viel erwarten geschmacklich, es geht hier um Eiweiß.+++

Icon Vergrößern Naduria Vegan Protein Shake Icon Schließen Schließen Naduria Vegan Protein Shake

2 DM Sportness – Vanille in der Nase, Zucker im Mund, durchschnittlich viel Eiweiß

Das sagt der Experte: Sehr vanillig schon in der Nase, aber mit einer leichten Holznote – da könnte ein aus Lignin gewonnenes Vanillin verwendet worden sein. Der Vanillegeschmack ist dann aber im Mund überraschend dezent, die Süße schmeckt etwas nach Süßstoff. Wenn man auf die Verpackung blickt: Die Proteinquellen sind auch hier rein vegan aus verschiedenen pflanzlichen Proteinquellen: Soja, Erbsen, Reis. Damit erreicht man eine höhere Wertigkeit. Mit 24 Gramm pro Portion hat dieser Shake einen relativ durchschnittlichen Eiweißgehalt. Die Süße kommt aus Süßungsmitteln.

Das sagen wir: Sehr hell, sämig, aber dann geschmacklich vor allem unauffällig +++ Vanille in der Nase, Zucker im Mund +++ im Gaumen bleibt Geschmack von Backpulver zurück, quillt irgendwie im Mund +++ hat etwas von künstlichem Backmittel +++ also die Konsistenz ist besser, und da ist schon auch Vanille rauszuschmecken +++

Icon Vergrößern DM Sportness: Vanille in der Nase, Zucker im Mund Icon Schließen Schließen DM Sportness: Vanille in der Nase, Zucker im Mund

3 Foodspring Whey Protein – Flüssiger Vaniellepudding aus dem Chemiebaukasten

Das sagt der Experte: Karamellig, ein bisschen, als ob man an einem Werthers-Echte-Bonbon lutscht. Die Optik ist, was Farbe und Konsistenz betrifft, gut, auch geschmacklich okay – wobei die Süße schon durchsticht. Was die Zutaten betrifft: Hier wird reines Molkenprotein verwendet, wie im Namen versprochen. Whey-Protein wird schnell vom Körper aufgenommen und spielt eine Schlüsselrolle im Muskelaufbau. Pro Portion liegt der Eiweißgehalt bei 23 Gramm.

Das sagen wir: Kann Spuren von Crema Catalana enthalten? +++ flüssiger Vanillepudding mit leichter Karamellnote +++ riecht verheißungsvoll nach Vanillepudding, schmeckt aber maximal künstlich +++ wie ein extrem süßer Vanillepudding +++ mmmh, das schmeckt aber gut, sind da wirklich auch Proteine drin? +++ na das riecht wie Aroma aus dem Chemiebaukasten, das springt einen ja an +++

Icon Vergrößern Foodspring Whey Protein Icon Schließen Schließen Foodspring Whey Protein

4 Aldi Sports Whey Protein Deluxe – Angriff der künstlichen Zusatzstoffe

Das sagt der Experte: Sehr flüssig, der Geschmack ist hier extrem künstlich – wüsste man nicht, was im Glas ist, könnte man sich alles vorstellen. Auch hier ein reines Molkenproteinprodukt für den Muskelaufbau, dazu Süßungsmittel. Pro Portion, aufgelöst in Wasser, enthält das Pulver 23 Gramm Eiweiß.

Das sagen wir: Angriff der künstlichen Zusatzstoffe – attackieren im Abgang +++ Chemiekeule; zurück bleibt nur der schale Geschmack +++ hier hat die Industrie alles gegeben. Danke, ich verzichte +++ Geschmack fast noch enttäuschender als Konsistenz +++ hoher Ekelfaktor in Geruch und Geschmack +++ kein Widerspruch, Schlucken kostet schon ein wenig Überwindung +++

Icon Vergrößern Aldi Sports Whey Protein Deluxe Foto: Felicitas Lachmayr Icon Schließen Schließen Aldi Sports Whey Protein Deluxe Foto: Felicitas Lachmayr

5 Sila Vit Eiweiß 60 Shake Vanille – Viel Zucker für ein Diätprodukt, Geschmack: bäh

Das sagt der Experte: Leicht bräunliche Farbe und geschmacklich doch eher nichtssagend beziehungsweise undefinierbar. Dafür stechen aber auch keine künstlichen Aromen heraus. Dieser Shake definiert sich als Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Es enthält 26 Gramm Eiweiß pro Portion, liegt damit leicht über dem Durchschnitt. Wenn man es wie angegeben mit fettarmer Milch anrührt, kommt man pro Portion auf 16 Gramm Zucker, also einen gehäuften Esslöffel – was doch überrascht bei einem Diätprodukt.

Das sagen wir: Erinnert ein wenig an Mehlsuppe +++ geschmacklos und sämig wie angerührtes Backpulver +++ bäh! Schmeckt wie helle Einbrenne +++ eine Suppe mit zu viel Stärke oder Mehl +++ schmeckt wie Bechamelsoße mit einem Hauch Vanille +++ aber das hat auch was von flüssiger Pappe +++

Icon Vergrößern Sila Vit Eiweiß 60 Shake Vanille Foto: Felicitas Lachmayr Icon Schließen Schließen Sila Vit Eiweiß 60 Shake Vanille Foto: Felicitas Lachmayr

6 Purya High Protein Shake – Sieht aus wie die schaumige Brühe in einer Sandburg

Das sagt der Experte: Da meldet sich geschmacklich das Erbsenprotein. Eher bitter, nicht rund, kein Genussfaktor. Wie eine verflüssigte Jutetasche. Wieder ein veganes Produkt mit rein pflanzlichen Proteinen aus Erbsen, Hanf und Sonnenblumen und einer wohltuend kurzen Zutatenliste. Verwendet wird das Süßungsmittel Erythrit, das wie auch bei den in anderen Shakes verwendeten Süßungsstoffe bei empfindlichen Personen zu Darm-Problemen führen kann.

Das sagen wir: Optisch wie ein zu dünn geratener Latte macchiato, pures Nahrungsergänzungsmittel ohne geschmacklichen Anspruch +++ grau-grüne Brühe, schmeckt wie selbstgemachte Hafermilch, das muss der Öko-Drink sein +++ sieht leider aus, wie die schaumige Brühe in der Kindersandburg, schmeckt malzig und im Nachgeschmack bitter. +++ schmeckt so nach Natur, dass ich hier sogar lieber etwas mehr Zucker dabei hätte +++ sehr neutraler Geschmack, ist bestimmt sehr hochwertig und gesund +++ aber der Nachgeschmack hört gar nicht mehr auf und lecker ist der nicht +++

Icon Vergrößern Purya High Protein Shake Icon Schließen Schließen Purya High Protein Shake

7 Max Balance 100 % Whey – Geht runter wie Vanillesoße

Das sagt der Experte: Wow, der schmeckt zumindest auch mal nach Vanille, wenn auch sehr süß. Kommt für mich am nächsten an meine Vorstellung eines Vanilleshakes heran. Das Eiweiß stammt aus Molkenprotein, aufgelistet sind relativ wenige Zusatzstoffe. Aus ernährungsphysiologischer Sicht okay. Pro Portion 20,3 Gramm Eiweiß.

Das sagen wir: Hoffnungsgelb und im Mund wie ein nicht ganz fest gewordener Vanillepudding. Kann man sich schmecken lassen +++ ansehnlich, geht runter wie Vanillesoße +++ schmeckt wie ein Milchshake, endlich Geschmack! +++ angenehm, süße Zuckerbombe +++ Kinder werden es lieben, wie ein Vanilleshake aus der Eisdiele +++ Aber wir wollten doch Eiweißshakes testen, keine Vanillesoße. Hat der überhaupt Proteine?+++

Icon Vergrößern Max Balance 100 % Whey Foto: Felicitas Lachmayr Icon Schließen Schließen Max Balance 100 % Whey Foto: Felicitas Lachmayr

8 Schalk Muehle Vegan High Protein – Jeder Schluck ein Schock

Das sagt der Experte: Da sind offenbar Sonnenblumenkerne verarbeitet. Hinterlässt im Mund ein pelziges Geschmacksgefühl und ist etwas bitter. Fairerweise muss man aber sagen: Dieses Pulver ist eher als Zutat für Müsli oder Joghurt konzipiert oder in Verwendung mit Hafer- oder Sojamilch. Der Eiweißgehalt ist hier mit 48 pro 100 Gramm eher niedrig. Die Zutatenliste aber dafür auch wunderbar kurz: Sonnenblumenkernpulver und Vanille-Aroma. Kein Zuckerzusatz oder künstliche Süßstoffe.

Das sagen wir: Ein bisschen erdig, modrig, vielleicht perfekt nach einem Waldlauf? +++ metallig, grieselig, jeder Schluck ein Schock +++ Optik? Alter Spargelsud. Geschmack? Metallig, eisenhaltig, grässlich, Sixpack, nein Danke! +++ Waldiger Geruch, wässriger Geschmack +++ sieht übel aus und schmeckt auch so, das war es wohl mit den Muskeln +++ Hei, Modell Waldboden, finde ich auch. Das ist der Shake für die Mutigen.+++

Icon Vergrößern Schalk Muehle Vegan High Protein Icon Schließen Schließen Schalk Muehle Vegan High Protein

Icon Vergrößern Ernährungstherapeut Richard Sauer Icon Schließen Schließen Ernährungstherapeut Richard Sauer

Der Experte: Richard Sauer hat Ernährungstherapie an der Hochschule in Bernburg studiert und ist zertifizierter Ernährungsberater der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE). Sauer arbeitet in München im Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention (ZEP) als Ernährungstherapeut und in seiner eigenen Praxis in Neusäß.

Icon Vergrößern Schnell gemacht: ein Proteinshake aus Quark, Obst, Haferflocken und Milch. Foto: Richard Sauer Icon Schließen Schließen Schnell gemacht: ein Proteinshake aus Quark, Obst, Haferflocken und Milch. Foto: Richard Sauer

Rezept für einen Eiweißshake

Zutaten (1 Glas):

100 Gramm Magerquark, Skyr oder eine pflanzliche Alternative

100 Gramm Obst, zum Beispiel Blaubeeren, Himbeeren, Banane

30 Gramm zarte Haferflocken

1 TL Leinsamen

1 TL Mandelmus

1 Spritzer Zitronensaft

200 ml Milch oder pflanzliche Alternativen

eventuell noch einen TL Honig.

Alle Zutaten zusammen in einem Mixer pürieren.