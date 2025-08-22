Ersetzt GoFundMe den Sozialstaat? Über die Zukunft von Spenden und soziale Sicherheit

Die Ridgeback-Hündin Hailey, die auf dem Foto wirklich extrem drollig dreinblickt, wurde von einem Auto angefahren. Ihre Besitzerin bleibt nun auf den OP-Kosten sitzen, knapp 9000 Euro. Beziehungsweise sind es nur noch 6400 Euro, denn die Internetcommunity hat geholfen.

Oft sind es ungeplante Ausgaben, für die Betroffene auf GoFundMe um Unterstützung bitten. Auf der Website kann ein Spendengesuch einfach hochgeladen werden: Text schreiben, Bild dazu, fertig. Neben Tierarztbesuchen sind es etwa Anschaffungskosten für einen neuen Rollstuhl oder die teure Behandlung einer seltenen Krankheit.

Mehr als 11.500 Euro wurde bereits für eine Altheimer Familie gesammelt, deren Baby tragisch starb

Und manchmal sind es schlicht tragische Geschichten. Vor kurzem überfuhr ein Vater seine zwei Wochen alte Tochter. Er ging wohl beim Rückwärtsfahren davon aus, dass sich das Baby bereits im Auto befand. Nun sammelt eine Freundin der Familie Geld. „Inmitten der Trauer möchten wir die Familie gerne mit einem kleinen Beitrag unterstützen und dem kleinen Engel einen würdevollen Abschied ermöglichen – eine Beerdigung, die ihr gerecht wird“, heißt es in der Anzeige auf der Website.

Zwar ist es toll, wenn Geld für Menschen in Not gespendet wird. Dass dies überhaupt nötig ist, liegt jedoch an Schwächen im Sozialstaat. Wenn wir als Gesellschaft die Unterstützung von Menschen in Not immer abhängiger von Spenden werden lassen, wird es unfair. Es gewinnt die Person mit dem schwersten Schicksal. Und GoFundMe.

GoFundMe verlangt 2,9 Prozent Transaktionsgebühren sowie einen Pauschalbetrag pro Spende

Mehr als 11.500 Euro sind für die Familie des Babys zusammengekommen. GoFundMe erhebt eine Transaktionsgebühr von 2,9 Prozent, macht 334 Euro. Pro Einzelspende fallen zudem 25 Cent Pauschalbetrag an. Bei 239 Spenden folglich 59,75 Euro.

Zusammengerechnet hat GoFundMe also mehr als 393 Euro an der Hilfsbereitschaft verdient. Es gibt auch gemeinnützige Alternativen wie Betterplace, diese sind jedoch weitaus unbekannter. Und ob die Familie die Spenden überhaupt benötigt oder diese überhaupt haben wollen, weiß man nicht.

Deutschland ist der weltweit am stärksten wachsende Markt für GoFundMe

GoFundMe-CEO Tim Cadogan verriet in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau, dass Deutschland der größte europäische Markt für die Firma ist, und der am schnellsten wachsende weltweit. 110 Millionen Euro wurden hier im Jahr 2024 via GoFundMe gespendet. Für die Menschen, denen geholfen wird, ist es eine Wohltat. Aber im Interview erklärt Cadogan eben auch, dass der Trend dahin gehe, dass Menschen über GoFundMe versuchen, ihre Grundbedürfnisse abzudecken. Wohnen, Lebensmittel, Heizung. Und hier liegt das Problem.

Online-Spendenplattformen wie GoFundMe zeichnen eine wundervolle Utopie, dass sich fremde Menschen gegenseitig in Not helfen. Nur: Dieses System, welches zunächst fair und egalitär erscheint, funktioniert in der Praxis anders.

Mehr als 250 Millionen Dollar wurden infolge der Waldbrände in Kalifornien allein im Januar gesammelt

Ein Blick in die USA, dem Herkunftsland von GoFundMe. Infolge der Waldbrände im Januar in Kalifornien verloren viele Menschen ihr Zuhause. Entsprechend viele stellten einen GoFundMe-Aufruf ins Internet. Mehr als 250 Millionen US-Dollar kamen nach einem Monat zusammen. Nur: Es profitieren überproportional wohlhabende Menschen von den Spenden.

Icon vergrößern Eine Studie ergab, dass reiche Menschen überproportional von Spendenkampagnen auf GoFundMe profitieren. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Studie ergab, dass reiche Menschen überproportional von Spendenkampagnen auf GoFundMe profitieren. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

Eine Studie ergab, dass bei Menschen mit einem Einkommen von mehr als 150.000 US-Dollar im Schnitt 28 Prozent mehr Spenden eingingen als bei Personen mit einem Einkommen von weniger als 75.000 US-Dollar. Woran das liegt: Reichere Menschen haben in der Regel ein breiteres soziales Netz, können also mit ihrem Gesuch mehr Menschen ansprechen. Denn die meisten Spenden kommen von Freunden, Bekannten und der Familie. Und da die Bekannten von gut Betuchten typischerweise mehr geben können, da sie selbst vermögend sind, landen die Scheine bei denen, die es gar nicht dringend brauchen. Wer hat, dem wird gegeben.

Das soziale Umfeld entscheidet, wie viele Spenden zusammenkommen. Es profitieren vor allem reiche Menschen.

Und nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Denn dort wie hier fühlen viele Menschen die Tragik von Einzelschicksalen, gerade in ihrem Bekanntenkreis. Bei systemischen Missständen wird jedoch gerne weggesehen. Noch liegt der Unterschied darin, dass es auf der anderen Seite des Atlantiks wesentlich mehr Menschen durch die Sicherungsnetze fallen als hierzulande und deshalb auf Spenden angewiesen sind, um ihre Existenz zu sichern.

„Alles, was du tun musst, ist, dir einen einprägsamen Titel zu überlegen, deine Geschichte hochzuladen und die Seite live zu schalten – dann kannst du zusehen, wie die Spenden eingehen“, heißt es auf der Website von GoFundMe. In die Praxis übersetzt bedeutet das: Hoffe darauf, dass Menschen mit dir leiden und dir Geld geben, sonst hast du ein Problem. Setzt sich dieser Trend durch, entscheidet das soziale Umfeld immer mehr über das finanzielle Sicherungsnetz.

Social Media wird zum Entscheider: Wer seine Geschichte gut verkauft, bekommt Geld

Die eigene Werbekampagne auf Social Media wird so zum Entscheider darüber, wer Unterstützung bekommt und wer nicht. Was unweigerlich dazu führt, dass Geschichten überdramatisiert oder auch schlichtweg falsch dargestellt werden, um an Geld zu kommen. Im besten Fall werden Influencer auf die eigene Notlage aufmerksam, teilen die Story mit ihren Followern und durch das digitale Schwarmverhalten spenden dann tausende Menschen. Oder man geht leer aus.

Natürlich sind Spenden per se nichts Schlechtes, ganz und gar nicht. Und wer sein Geld dem Fußballfan René schicken will, der gerne zu einem Spiel vom FC Bayern München fliegen möchte, um dort Bier zu trinken und die Mannschaft anzufeuern wie auf GoFundMe angekündigt, der soll das eben machen. Wenn Menschen jedoch irgendwann auch hier wie in den USA auf Spenden angewiesen sein sollten, um ihre Existenz zu sichern, hat die Gesellschaft ein Problem. Denn dann entscheiden die Außenstehenden wie bei Gladiatorenkämpfen über die Zukunft. Daumen hoch oder runter, Spendenknopf drücken oder nicht.