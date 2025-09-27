„Das war schon eine extreme Erfahrung“: Warum kommt es in den Bergen immer häufiger zu Unfällen?

Eisig pfeift der Wind über den Grat. Der Fels ist gespickt mit Eisenstangen, dazwischen spannen sich Drahtseile. Ein Stück Sicherheit im steilen Gelände. „Da vorn wird es besser“, ruft Thomas Exner und schon steht er windgeschützt auf einem schottrigen Weg, der sich an die Felswand schmiegt. „Schau, da kraxeln sie wieder“, sagt Exner und deutet auf zwei rote Punkte weiter unten am Grat. Auf allen Vieren versuchen zwei Wanderer, dem Wind und der Höhe standzuhalten. „Du musst schon schwindelfrei sein, wenn du da rauf willst“, sagt Exner und stapft leichtfüßig voran, eine Hand am Stahlseil, die andere in der Hosentasche.

Rauf auf Deutschlands höchsten Berg. Für den Bergführer ist der Aufstieg auf die Zugspitze fast schon ein Spaziergang. Dutzende Male stand er auf dem Gipfel, brachte Hobbybergsteiger und Wandergruppen sicher hinauf. 2962 Meter. Immer mehr Menschen zieht es hinauf, aber nicht alle sind dem Berg gewachsen.

Noch nie musste die Bergwacht so oft an der Zugspitze ausrücken wie in diesem Jahr

Man kann es auf dem Instagram-Kanal der Bergwacht Grainau nachlesen. Eintrag im September: Ein Bergsteiger steht erschöpft an der Randkluft des Höllentalferners. Der Hubschrauber ist noch nicht gestartet, da geht der zweite Notruf ein. Frau mit Panikattacke am Einstieg zum Höllental-Klettersteig. Wolken ziehen herein, die Retter müssen zu Fuß aufsteigen und wieder geht der Alarm. Ein Wanderer ist im Klettersteig drei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich verletzt. „Lange Nacht im Höllental“, schreibt die Bergwacht Grainau. Nicht die einzige Meldung, wenn man weiterscrollt.

Noch nie mussten die Retter so oft an der Zugspitze ausrücken wie in diesem Jahr. Allein im August wurden sie 44 Mal gerufen, davon 19 Mal am Höllentalferner, Deutschlands größtem Gletscher. Zwei Menschen sind heuer tödlich verunglückt. Nicht nur an der Zugspitze, überall in den Bergen, von den Dolomiten übers Allgäu bis zum Matterhorn, häufen sich die Einsätze. In Bayern mussten die Bergretter vergangenen Sommer mehr als 3300 Mal ausrücken. In Italien sind heuer in einem Monat 83 Menschen tödlich verunglückt. Fast täglich kommen Meldungen aus den Bergen: „22-Jähriger stirbt bei Watzmann-Überschreitung“, „Sechs Wanderer in Turnschuhen sitzen auf 2700 Metern fest“, „Vater wird mit drei Töchtern im Klettersteig von Regen und Hagel überrascht“. Doch die Nachrichten verhallen und im Netz wird schnell geurteilt: Die Leute seien schlecht ausgerüstet, würden sich überschätzen und leichtfertig die Rettung rufen. Aber werden die Wanderer wirklich immer unvorsichtiger? Oder werden auch die Berge gefährlicher? Frage an Bergführer Thomas Exner auf 2805 Metern.

Ruppig sieht sie aus, die Westflanke der Zugspitze. Die Felsen so grau und zerrupft wie die Wolken über dem Gipfel. Wobei, den kann Exner von hier aus noch nicht sehen. Er steht auf einem schmalen Schotterweg, hinter ihm ragt ein zerfallenes Gebäude aus dem Fels. Endstation der ersten Zugspitz-Seilbahn. Seit sie in den 1990er Jahren eine neue Bahn direkt auf den Gipfel gebaut haben, liegt das Gebäude brach.

Icon vergrößern Bergführer Thomas Exner stand schon dutzende Male auf dem Gipfel der Zugspitze und brachte Hobbybergsteiger und Wandergruppen sicher hinauf. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bergführer Thomas Exner stand schon dutzende Male auf dem Gipfel der Zugspitze und brachte Hobbybergsteiger und Wandergruppen sicher hinauf. Foto: Felicitas Lachmayr

Früher, sagt Bergführer Thomas Exner, da wussten die Leute, dass sie da oben im Notfall auf sich allein gestellt sind und waren vorbereitet. Und heute? Haben viele die Haltung: Einfach mal rauf, wird schon gut gehen, im Notfall kommen ja die Bergwachtler. „Die haben schon viele Leben gerettet“, sagt Exner. Er wohnt in Garmisch, kann die Zugspitze vom Fenster aus sehen und bekommt mit, wenn die Retter mal wieder zum Großeinsatz ausrücken. „Dieses Jahr ist es echt heftig, vor allem im Höllental.“ Warum gerade da? Exner steigt eine steile Felspassage hinauf. „Gletscher... Blankeis... Kletterei...“ Seine Worte zerfliegen im Wind, also erst mal weiter Richtung Gipfel.

Höllental, Reintal, Gatterl, Stopselzieher - viele Wege führen auf die Zugspitze

Die Zugspitze. Ist ja mehr als nur ein Berg. Sie ist Skigebiet, Kletterwand, Ausflugsziel, Wanderparadies, Sehnsuchtsort und Aussichtspunkt in einem. Da treffen Touristen in Turnschuhen auf Profi-Bergsteiger in Klettermontur, Familien schieben Kinderwagen über die Aussichtsplattform, Pärchen posieren für Selfies genauso wie Politiker. Söder, Merz, Dobrindt, haben sich alle schon vor der idyllischen Kulisse inszeniert. Jahrhundertelang galt die Zugspitze als unbezwingbarer Felsklotz, heute gleicht sie einem Freizeitpark samt Souvenirshop und Panoramarestaurant. Drei Seilbahnen karren jedes Jahr 600.000 Besucher hinauf – und immer mehr wagen den Aufstieg zu Fuß.

„Gleich sind wir oben am Grat“, sagt Exner und bleibt stehen. Windgeschützte Stelle, Zeit zum Durchschnaufen. Der Gipfel ist immer noch nicht in Sicht, aber die Aussicht beachtlich. Weit reicht der Blick in die bayerischen Voralpen, hinter einer Bergflanke spitzelt der Eibsee hervor. Und für einen Moment scheint alles vergessen, der steile Fels, der Schotter unter den Füßen, die Stahlseile, das Risiko.

Icon vergrößern Sehnsuchtsort für viele Bergsteiger: Der 2962 Meter hohe Gipfel der Zugspitze. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sehnsuchtsort für viele Bergsteiger: Der 2962 Meter hohe Gipfel der Zugspitze. Foto: Felicitas Lachmayr

Mehrere Wege führen auf die Zugspitze. Stopselzieher, Reintal-Route, Eisenzeit, Gatterl-Tour, alle haben es in sich. Der Jubiläumsgrat, noch mal ganz andere Liga. Der Aufstieg über das nordöstliche Höllental wiederum ist einer der beliebtesten, aber auch schwierigsten. Zehn Kilometer und 2200 Höhenmeter müssen überwunden werden. Dazu ein kräftezehrender Klettersteig, der Höllentalferner und die berüchtigte Randkluft, ein Übergang zwischen Gletscher und Felswand, der je nach Wetterverhältnis leichter oder schwerer zu queren ist. Momentan? Eher heikel, sagt Exner.

„Man muss in die Kluft hinuntersteigen, um rüberzukommen. An der Felswand steht man dann vor einem leichten Überhang, da sind viele verunsichert. Die Leute warten schon mal zwei Stunden auf dem Gletscher, bis sie queren können.“ So ein Stau am Berg kostet Zeit und Kraft, wertvolle Ressourcen für den Aufstieg. „Nur weil da im Sommer jeden Tag 200 Leute hochlaufen, ist es noch lange kein Spaziergang“, sagt Exner. Im Gegenteil: Die Bedingungen werden eher schwieriger, aber dazu gleich mehr. Erst mal mit den windigen Bedingungen hier oben am Grad zurechtkommen und nach vorn schauen, denn seitlich geht es steil bergab.

Spektakuläre Bergfotos auf Instagram verleiten Menschen zum Übermut

Auf Youtube finden sich dutzende Videos vom Aufstieg. Mal hält ein Mann einen Selfiestick in der Hand und erklärt, dass er es ganz schon geil findet da oben, dann ertönt sphärische Techno-Musik. Ein anderer hat die Kamera an den Helm geklemmt, die Sonne scheint, man hört ihn schnaufen. Nicht nur die Zugspitze, auch andere Berge sind zu Social-Media-Hotspots mutiert. Auf Instagram finden sich Millionen spektakuläre Bergfotos, die zum Übermut verleiten und Menschen an Orte führen, an die sie nicht hingehören. Gipfelbilder vom Watzmann, Selfies von der Hängebrücke über dem Dachsteingletscher, Reels von der Himmelsleiter am Donnerkogel. Was sie nicht zeigen: Menschen, denen die Kraft ausgeht, weil die Strecke zu weit oder Klettersteig zu schwierig ist. Die stolpern, sich versteigen und nicht mehr weiterkommen.

Dafür noch mal kurz durch den Instagram-Kanal der Bergwacht Grainau scrollen. Eintrag Ende Juli: Ein Mann verletzt sich am Fuß und sitzt am Höllentalferner fest. Die Bergretter versorgen ihn und sehen zufällig, wie ein anderer Bergsteiger auf dem Eis abrutscht und in eine Gletscherspalte stürzt. Ein Gewitter zieht herein, die Helfer verharren eineinhalb Stunden unter Felsvorsprüngen, bevor sie den Mann retten können. Nächster Eintrag: Ein Bergsteiger sieht, wie ein anderer Alpinist bei dichtem Nebel am Höllentalferner abrutscht und alarmiert die Bergwacht. Nach vier Stunden gelingt es den Rettern, den Mann zu befreien. Er war zehn Meter kopfüber in eine Gletscherspalte gestürzt.

Icon vergrößern Die Bergwacht Grainau rettet einen Mann am Höllentalferner aus einer Gletscherspalte. Er war kopfüber zehn Meter hinuntergestürzt. Foto: Tobias Stöffelbauer/Bergwacht Grainau/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Bergwacht Grainau rettet einen Mann am Höllentalferner aus einer Gletscherspalte. Er war kopfüber zehn Meter hinuntergestürzt. Foto: Tobias Stöffelbauer/Bergwacht Grainau/dpa

Passieren kann immer etwas, den Erfahrenen wie den Unerfahrenen. Die meisten Notfälle verlaufen glimpflich, auch weil die Bergrettung schnell da ist. Aber manche Notrufe ließen sich vermeiden, sagt Bergführer Thomas Exner. „Vielen fehlt der Respekt vor dem Berg. Sie laufen einfach drauf los ohne sich vorzubereiten.“ Gerade den Höllentalferner würden viele unterschätzen. Die Bedingungen ändern sich von Jahr zu Jahr, heuer ist der Schnee schneller geschmolzen, hat Blankeis und tiefe Spalten hinterlassen. „Ohne Steigeisen geht man da nicht rüber“, sagt Exner. „Manchmal schaudert es mich, wenn ich sehe, wie die Leute da hochgehen.“ Mit Grödeln, also leichten Spikes für mehr Grip, ohne Helm und Gurt.

Wobei, die Ausrüstung ist ja oft nicht das Problem, schiebt Exner hinterher. Vielmehr die Tourenplanung. „Wenn du erschöpft und dehydriert am Berg hängst, hast du dich nicht richtig vorbereitet.“ Dazu kommt die Selbstüberschätzung, das fängt schon bei der Trittsicherheit an. „Wenn du ohne zu stolpern aus der Gondel kommst, bin du noch nicht trittsicher“, sagt Exner. Die Arglosigkeit zeige sich auch an den vielen Blockierern. Also denen, die unverletzt sind, aber die Bergwacht rufen, weil sie sich verstiegen haben oder den Weg nicht mehr finden. Denen die Zeit davonrennt oder das Gewitter um die Ohren fegt.

Icon vergrößern Geröll und Schneereste liegen auf dem Höllentalferner unterhalb der Zugspitze. Foto: Angelika Warmuth, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Geröll und Schneereste liegen auf dem Höllentalferner unterhalb der Zugspitze. Foto: Angelika Warmuth, dpa

Exner steigt die letzten Stufen zur Aussichtsplattform hinauf, läuft zielstrebig an der Seilbahnstation und am Souvenirstand vorbei, dann steht er am Geländer. In der Ferne zeichnen sich die Berge der Stubaier und Ötztaler Alpen ab, am Himmel klebt eine Wolkendecke. Bei klarer Sicht ist der Großglockner zu sehen. „Dann geht es hier aber auch zu wie auf dem Stachus“, sagt Exner. An diesem Nachmittag ist wenig los, also noch mal in Ruhe fragen: Werden nur die Wanderer unvorsichtiger oder die Berge auch unberechenbarer und damit gefährlicher?

Auf dem Schneefernerhaus untersuchen Forschende die Folgen des Klimawandels

Kurzer Abstecher mit der Gondel hinunter zum Schneefernerhaus und in das Büro von Laura Schmidt. Die Geografin arbeitet seit Jahren auf der Forschungsstation unterhalb des Zugspitzgipfels. Sie sagt: „Die Berge waren schon immer in Bewegung, aber der Klimawandel beschleunigt manche Prozesse.“ Das zeigen auch die Daten, die sie hier oben auf 2650 Metern sammeln. Und schon führt Schmidt an Büros, Laborräumen, Konferenzzimmer und Cafeteria vorbei auf die Experimentierterrasse, wie ein Schild verrät. Früher, als das Schneefernerhaus noch Luxushotel war, sonnten sich hier draußen wohlhabende Touristen, heute ragen dutzende Geräte und Sensoren in die Höhe. Sie messen Schadstoffe, UV-Strahlen, die Pollenkonzentration, den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre. Eine Kuppel jagt Laser nach oben, um den Wasserdampfgehalt zu ermitteln.

Icon vergrößern Geräte und Sensoren auf der Terrasse des Schneefernerhauses. Sie messen Schadstoffe, UV-Strahlen, die Pollenkonzentration oder den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Geräte und Sensoren auf der Terrasse des Schneefernerhauses. Sie messen Schadstoffe, UV-Strahlen, die Pollenkonzentration oder den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre. Foto: Felicitas Lachmayr

Schmidt schaut hinunter aufs Zugspitzplatt und seufzt. „Und da ist der Schneeferner oder das, was von ihm übrig ist.“ Ein weißer Fleck verloren im Geröll. In fünf Jahren wird der Gletscher verschwunden sein. Traurige Vorstellung, findet Schmidt. Erst mal tief durchatmen, die Luft hier oben ist dünn. 20 Prozent weniger Sauerstoffgehalt, das merken auch die Wanderer. Ein Mann sitzt keuchend im Kies, die anderen ziehen an ihm vorbei wie in einer Ameisenreihe. Von der Terrasse aus kann Schmidt sehen, wie sie tagtäglich über das Geröll zum Gipfel hatschen. „Neulich hat einer sein Mountainbike raufgeschleppt“, sagt sie. „Ich dachte, ich sehe nicht richtig.“ Ein anderes Mal stand eine Frau weinend im Schotter, der Weg wurde ihr offenbar zu steil. Manchmal läuft Schmidt abends selbst noch schnell zum Gipfel. Kleine Feierabendrunde. Dann kommt sie sich oft vor wie in einem Wimmelbild, sagt sie. Und manchmal, wenn ihr das Gewusel oben zu viel wird, bleibt sie im Tal. Homeoffice, Bergblick hin oder her.

Icon vergrößern Laura Schmidt arbeitet seit Jahren auf der Forschungsstation unterhalb des Zugspitzgipfels. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Laura Schmidt arbeitet seit Jahren auf der Forschungsstation unterhalb des Zugspitzgipfels. Foto: Felicitas Lachmayr

Was wohl in denen vorgeht, die heraufkraxeln und doch nicht ganz hochkommen? Schmidt zuckt mit den Schultern. Im Schneefernerhaus wollen sie lieber erfahren, was im Berg vorgeht. Die Geografin hält eine Leuchte in der Hand und führt hinein in den Kammstollen, der sich 800 Meter durch das Bergmassiv bohrt. Früher spazierten Hotelgäste hier zum Schneefernerhaus, heute untersuchen Forschende der TU München den Permafrost. Das ganzjährig gefrorene Wasser im Fels ist der Kitt, der die Alpen oberhalb von rund 2800 bis 3000 Metern zusammenhält. Schmidt öffnet eine Luke und leuchtet hinein, auf dem Boden glitzert Frost. In knapp 20 Jahren ist die Temperatur im Stollen um ein Grad gestiegen und der Permafrost-Bereich geschrumpft.

Icon vergrößern Der Kammstollen bohrt sich 800 Meter durch die Zugspitze. Früher spazierten Hotelgäste hier zum Schneefernerhaus, heute untersuchen Forschende der TU München den Permafrost. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Kammstollen bohrt sich 800 Meter durch die Zugspitze. Früher spazierten Hotelgäste hier zum Schneefernerhaus, heute untersuchen Forschende der TU München den Permafrost. Foto: Felicitas Lachmayr

Was das für den Berg bedeutet? Schmidt zögert, schließt die Luke und läuft weiter hinein in den Stollen. „Manche denken dann ja gleich, die Zugspitze würde zusammenbrechen, aber das stimmt nicht“, sagt die Geografin. „Es wird künftig vielleicht mehr Steinschlag geben, aber der Berg ist nicht bruchgefährdet.“ Andere Gipfel wie die Silvretta, das Fluchthorn oder der Piz Buin in der Schweiz hingegen schon, sie werden besonders beobachtet. Die Forschung an der Zugspitze soll vielmehr helfen, Vorgänge im Gestein besser zu verstehen und Frühwarnsysteme zu entwickeln.

Extremwettereignisse begünstigen Steinschlag, Felsstürze und Murenabgänge

„Dass sich Berge verändern, ist normal“, sagt Schmidt. Felsstürze und Hangrutsche habe es immer gegeben. Bergstürze, also der Kollaps einer ganzen Bergflanke, sind eher Jahrtausendereignisse. Der Eibsee am Fuße der Zugspitze entstand, als vor rund 3500 Jahren 350 Millionen Kubikmetern Gestein ins Tal stürzten. Oft kündigen sich Felsbewegungen vorher an. Der Hochvogel im Allgäu wird seit Jahren überwacht, im Gipfelbereich haben sich Spalten gebildet, der Berg droht auseinanderzubrechen.

Icon vergrößern Der Eibsee am Fuße der Zugspitze entstand, als vor rund 3500 Jahren 350 Millionen Kubikmetern Gestein ins Tal stürzten. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Eibsee am Fuße der Zugspitze entstand, als vor rund 3500 Jahren 350 Millionen Kubikmetern Gestein ins Tal stürzten. Foto: Felicitas Lachmayr

Was sich in den vergangenen Jahren allerdings verändert hat: In Hochgebirgslagen kommt es immer häufiger zu Felsstürzen, denn die Gletscher schmelzen und der Permafrost taut. „Dadurch verlieren die Berge an Stabilität“, sagt Schmidt. Sie hat sich auf Gletscherforschung spezialisiert, war mehrmals auf Grönland und in der Arktis unterwegs. Der Klimawandel, sagt sie, zeigt sich überall im Eis, auch hier auf der Zugspitze. Erst im vergangenen Jahr löste sich im Höllental ein Fels und stürzte auf den Gletscher. Bergführer Thomas Exner kennt die Stelle. „Das lose Geröll ist eine Gefahr für Leute, die über den Höllentalferner auf die Zugspitze steigen“, sagt er. „Wenn man zu weit links geht, kommt man in steinschlaggefährdetes Gebiet.“

Nicht nur im Hochgebirge, auch in niedrigeren Lagen könnte es künftig gefährlicher werden. Denn Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Trockenheit und Starkregen nehmen zu und begünstigen Murenabgängen und Steinschlägen. Erst im Frühjahr donnerte an der Zugspitze nach heftigem Starkregen eine Mure aus Schlamm und Geröll ins Tal und verschüttete die Gamsalm bei Ehrwald. Auch andernorts bröckeln die Berge. Im Nationalpark Berchtesgaden donnerten im August 4.000 Kubikmeter Fels und Geröll ins Tal, auch der Südgrat am Großglockner musste nach einem Felssturz vorübergehend gesperrt werden. In der Schweiz wurde im Mai ein ganzes Dorf von einem Bergsturz verschüttet, die rund 300 Einwohner waren zuvor in Sicherheit gebracht worden.

Icon vergrößern Im Mai hat ein Felssturz den Schweizer Ort Blatten verschüttet - die Schweizer Regierung schätzt den Schaden auf mehrere Hundert Millionen Franken. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa (Archivfoto) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Mai hat ein Felssturz den Schweizer Ort Blatten verschüttet - die Schweizer Regierung schätzt den Schaden auf mehrere Hundert Millionen Franken. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa (Archivfoto)

Zurück auf der Aussichtsplattform am Zugspitzgipfel und Zeit zum Einkehren. Thomas Exner sitzt im Panoramarestaurant. Schmelzende Gletscher, bröckelndes Gestein, Extremwetterereignisse, die Berge werden unberechenbarer. Was bedeutet das für Wanderer? Mehr Vorsicht, Vorbereitung und Vernunft, sagt er. „Es wird in absehbarer Zeit keine App geben, die dich vor Steinschlag warnt. Aber wenn es stundenlang wie aus Eimern regnet, dann bleibt man halt daheim.“ Exner hat schon viele Menschen auf Zugspitze geführt, allein ist er selten oben. Zu viel los, sagt er. Da gibt es schönere Berge. Nur im Winter, da fährt er gern mal mit der Zahnradbahn hinauf, trinkt einen Kaffee, schreibt ein paar E-Mails. Büroarbeit am Berg, immer noch besser als unten, sagt er und lacht. Viele Jahre hat er an der Uni verbracht, Lawinen, Schnee und Wetter erforscht, aber eigentlich wollte er raus, in die Berge, das war schon immer so. Wann er zum ersten Mal auf der Zugspitze stand? Exner überlegt. Wahrscheinlich als Bub mit Skiern. „Damals reichte der Schneeferner noch bis vor, wo jetzt das Restaurant steht“, sagt Exner. „Wenn das Eis schmilzt, bleibt nur noch grausiges Geröll zurück.“ Und die alpinen Gefahren, sie werden zunehmen.

Icon vergrößern Der weiße Fleck wirkt verloren im Geröll. In fünf Jahren wird der Schneeferner verschwunden sein. Wegen der Klimakrise schmelzen die Gletscher in den Alpen rasant. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der weiße Fleck wirkt verloren im Geröll. In fünf Jahren wird der Schneeferner verschwunden sein. Wegen der Klimakrise schmelzen die Gletscher in den Alpen rasant. Foto: Felicitas Lachmayr

„Der Berg passt sich nicht den Bedürfnissen des Menschen an, der Mensch muss sich den Bedingungen am Berg anpassen“, sagt Exner. „Das war ja auch schon immer so.“ Aber die Bedingungen werden schwieriger und das Wissen darum dringlicher. Auch deshalb will er seine Erfahrungen weitergeben, gerade baut er das European Centre of Adventure Training auf, ein Ausbildungszentrum für angehende Adventure Guides.

Viele Wanderer verlassen sich auf Apps und geraten so in heikle Situationen

Noch mal kurz durch den Instagram-Kanal der Bergwacht scrollen. Im Juni sitzen sieben Bergsteiger im Höllental-Klettersteig fest, weil sie blockiert sind. Ein Mann stürzt am Jubiläumsgrat 15 Meter in die Tiefe und verletzt sich am Bein. Im Mai alarmieren fünf Alpinistin die Rettung, weil sie im Höllental-Klettersteig von Schnee und Eis überrascht werden.

„Wenn im Tal die Blumen blühen, kann oben trotzdem Schnee liegen“, sagt Exner. „Auch im Frühsommer kann hier oben mal eine Lawine abgehen.“ Die unregelmäßige Witterung macht Touren schwerer planbar und ortsbezogene Infos werden immer wichtiger. Also lieber mal bei der Hütte vor Ort nach dem Wetter und den aktuellen Bedingen fragen oder beim Tourismusverband anrufen, als aufs Handy zu schauen. Apropos, viele verlassen sich auf Apps, nutzen das Smartphone als Navi und geraten so in heikle Situationen. Exner erinnert sich noch, wie er mal am Gletscher unterwegs war. Gespurter Weg, alles unkompliziert, bis er einen Bergsteiger entdeckte, der sich allein einen Weg durch die Spalten bahnte. „Ein Wahnsinn“, sagt der Bergführer. „Der ist wahrscheinlich einfach einer App hinterhergerannt.“

Icon vergrößern Mehrere Wege führen auf die Zugspitze. Stopselzieher, Reintal-Route, Eisenzeit, Gatterl-Tour, alle haben es in sich. Der Aufstieg über das nordöstliche Höllental aber gehört zu den schwierigsten Routen. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mehrere Wege führen auf die Zugspitze. Stopselzieher, Reintal-Route, Eisenzeit, Gatterl-Tour, alle haben es in sich. Der Aufstieg über das nordöstliche Höllental aber gehört zu den schwierigsten Routen. Foto: Felicitas Lachmayr

Länge der Route, Höhenmeter, Streckenverlauf, Orientierungspunkte, sollte man alles im Kopf haben, aber nicht alle wollen das hören. Gruppe der Unbelehrbaren nennt Exner die, die stur den Berg hinaufrennen. Im Höllental kam ihm mal einer entgegen, der hatte alles dabei, Gurt, Helm, Steigeisen. „Aber er hat es nicht angezogen. Ich habe ihn noch vor dem Blankeis am Gletscher gewarnt, aber er hat es ignoriert. Prompt ist er ausgerutscht und gestürzt.“ Exner könnte viele solcher Geschichten erzählen. Ob’s was bringt?

Heikler Aufstieg: Der Weg zum goldenen Gipfelkreuz führt über steile Felsen

Lieber noch mal hinaus. Eisig fegt der über die Aussichtsplattform, aber durch die Wolkendecke schimmern Sonnenstrahlen. Imposant thront das Kreuz auf dem Gipfel. Zwei Touristinnen umklammern das goldene Eisen, machen Selfies, bis sich der nächste Gipfelstürmer auf dem Hintern Richtung Kreuz schiebt. Weiter unten am Fels steigt ein Mann die Eisenklammern hinauf, stolpert und verliert seinen Turnschuh. Er kann ihn gerade noch angeln.

Exner lehnt gelassen am Geländer. „Im Sommer stehen sie da oben Schlange“, sagt er. Denn die meisten, die auf die Zugspitze kommen, zu Fuß oder mit der Bahn, wollen auch zum Gipfelkreuz hinüber. Weil der Weg aber über steile Felsen führt und Besucher oft in Turnschuhen oder Schlappen hinaufkraxeln, haben sie heuer ein zweites Kreuz aufgestellt, nicht auf der Bergspitze, sondern im Seilbahn-Terminal. Selfie-Spot ohne Risiko. An diesem Nachmittag wollen trotzdem viele rüber zum Original.

Icon vergrößern Selfie-Spot ohne Risiko: Weil der Weg Gipfelkreuz über steile Felsen führt, wurde ein zweites Kreuz in der Seilbahn-Station aufgestellt. Foto: Felicitas Lachmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Selfie-Spot ohne Risiko: Weil der Weg Gipfelkreuz über steile Felsen führt, wurde ein zweites Kreuz in der Seilbahn-Station aufgestellt. Foto: Felicitas Lachmayr

Zwei junge Männer stapfen die Treppe zur Aussichtsplattform hinauf, die Hände steif vor Kälte. Über die Reintalroute sind sie hochgelaufen, erzählen sie. Seit morgens um halb sind sie unterwegs. „Bis zum Restaurant da unten ging es, aber das Stück bis zum Gipfel war echt heftig“, sagt der eine. „Das viele Geröll, der Steilhang, ich hatte das Gefühl, ich würde gleich eine Steinlawine lostreten.“ Sein Freund nickt: „Dazu der eisige Wind, das war schon eine extreme Erfahrung.“ Und dann erzählt er, wie er schon einmal hinaufgestiegen ist, im strömenden Regen. Gesehen hat er nichts, zum Gipfel wollte er trotzdem. Bis er auf einer Hütte Bergwachtler getroffen hat. Sie haben ihm abgeraten, weiterzulaufen, erst dann ist er umgedreht.

Jetzt steht er oben. Nur noch schnell zum Gipfelkreuz hinüber. Bergführer Thomas Exner ist schon längst wieder im Tal. In einer halben Stunde fährt die letzte Bahn. Dann hat die Zugspitze ihre Ruhe. Bis zum nächsten Morgen.