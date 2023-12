Der große Test: Welcher Kartoffelsalat passt zum Fest?

Plus Würstchen und Kartoffelsalat ist ein Klassiker an Weihnachten. Wer den selbst gemachten zeitlich nicht mehr schafft, greift zum gekauften. Aber schmeckt das? Der Test.

Er ist ein Klassiker zum Fest, bodenständig, bescheiden, sättigend, die Beilage zu Würstchen, bevor an den Feiertagen danach dann die große Schlemmerei beginnt: der Kartoffelsalat. Laut einer aktuellen Umfrage landet er bei 34,4 Prozent der Deutschen am Weihnachtsabend auf dem Tisch, auf Platz zwei folgt der Entenbraten, auf Platz drei das Raclette. Welcher Kartoffelsalat aber soll es sein?

Schwierige Frage, bekanntlich trennt der sogenannte Mayonnaisegraben den Süden Deutschlands vom Norden, zieht manchmal sogar einen Riss durch Familien: hier die Essig-Öl-Fraktion, da die Liebhaber von der Gurke-Ei-und-anderes-Variante. Im Allgemeinen aber gilt: Der beste Kartoffelsalat ist der nach Omas Rezept. Was aber tun, wenn es mit dem selbst gemachten an Heiligabend nichts wird? Dann muss es wohl der Last-Minute-Einkauf sein: Wir haben uns durch acht Supermarkt-Sorten probiert, vier mit Essig, vier mit Mayo oder Sahne, und zwei Favoriten entdeckt.