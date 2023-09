Essen in der Schule

06:16 Uhr

Köstliche Kantine: Was es braucht, damit das Essen in der Schule allen schmeckt

Plus Verkochtes Gemüse und brettlharter Kartoffelbrei? Da gehen Schülerinnen und Schüler lieber zum Dönerstand um die Ecke. Aber wie lässt sich köstlich auf Masse kochen? Ein Profi gibt Tipps.

Von Felicitas Lachmayr

Schleimiger Linseneintopf, verkochtes Gemüse, brettlharter Kartoffelbrei. Und dann flutscht noch so ein lauwarmes Fischfilet auf den Teller. Pfui, Schulkantine. Dann lieber zum Imbissstand um die Ecke, Döner essen. Oder Pizza. Oder Pommes. Oder eine Leberkässemmel. Alles, nur nicht den Einheitsbrei aus der Mensa. Schmeckt nicht, sieht ekelig aus und überhaupt gibt es immer dasselbe, so die Klage vieler Schülerinnen und Schüler. Sicher, manche mögen heikel sein, aber beim Blick in die Speisenwärmer und Dampfwannen so mancher Schulkantinen dürfte auch den Lehrkräften der Appetit vergehen. Aber geht das auch anders? Kann Kantinenessen köstlich sein? Wie lässt sich auf Masse kochen? Und das auch noch gesund und abwechslungsreich?

Die Kinder haben die Wahl: Salat oder Nachspeise, Menü eins oder zwei

Nachfrage bei Gerd Reinhardt. Gourmetkoch, hat jahrelang Restaurants in München und Kaltenberg betrieben, lebt aber inzwischen im oberpfälzischen Schönsee und versorgt jeden Tag rund 250 Kinder mit Essen. Vor neun Jahren übernahm er die Essensverpflegung für vier Schulen und zwei Kindergärten. Das Wichtigste, sagt er, ist der Austausch mit den Kindern. Fragen, was sie gern essen, was geschmeckt hat oder was er lieber nicht mehr kochen soll. „Ohne Feedback geht es nicht“, sagt Reinhardt.

