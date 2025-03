Zwei ganze Tage im Takt der Musik: Ein 48-Stunden-Tanzmarathon und die neue Lust am Tanz

Kein Schritt, keine Musik, kein Laut hallt durch den Raum. Bevor der Kampf der Tänzer beginnt, herrscht noch die Ruhe der Nacht im Saal: Wie ein dicker Mond blinkt eine Discokugel von der Decke. Silberne Strahlen schimmern auf ein Quadrat am Boden, das golden glitzert. Auf diesem Viereck werden sich gleich acht Tänzerinnen und Tänzer in den Groove der Musik wippen. Untergrund: Schwingboden, elastisch, gelenkschonend. Das ist wichtig, denn diese Acht haben ein Ziel: 48 Stunden lang wollen sie in diesem früheren Möbelhaus durchtanzen. Wer bis zum Ende durchhält und mit seinem Tanzstil die Jurys überzeugt, gewinnt 5000 Euro. Das ist der Höhepunkt des diesjährigen Augsburger Brechtfestivals. Dauertanz, zwei Tage und zwei Nächte. Ein Novum. Doch wer tut sich so etwas überhaupt an?

„Tanz ist sichtbarer geworden“, sagt Julia F. Christensen

Nicole Asmus zum Beispiel. 30 Jahre, ehemals Flugbegleiterin, heute Grundschullehrerin, nebenbei Hochzeitsplanerin. Sie hat sich für den Marathon aus Überzeugung beworben: „Tanzen ist mein Leben“, sagt sie. Die Augsburgerin kreist jetzt in langsamen Schritten um die Tanzfläche und lässt sich noch einmal die Regeln vom Festival-Team erklären: Nur vier Stunden Pause pro Tag. Ärzte stehen bereit. Physiotherapeuten haben Pritschen im zweiten Stock aufgebaut, neben dem Bettenlager der Wettbewerber. „Mein Ziel: Wach bleiben“, sagt Asmus. „Wobei, ich bin sowieso eine Nachteule.“ Durchhalten allein wird aber nicht genügen: Tänze aus aller Welt müssen die acht Teilnehmer tanzen, alle eineinhalb Stunden strömt nicht nur neues Publikum in den Saal, sondern auch eine Volkstanzgruppe aus Augsburg. Kroaten, Aleviten, Griechen, Vietnamesen, sie alle zeigen ihre Tänze und die Tanzmarathonistinnen und -marathonisten müssen sie nachtanzen. Dann vergeben die Profis Punkte für die Tanzleistung der Kandidaten. Asmus ist perfekt vorbereitet und hat sich für jede einzelne Volkstanzkultur Kostüme oder Accessoires zurechtgelegt. Und sie ist nicht allein mit ihrer Leidenschaft für die Tanzwelt.

Getanzt wird überall. Im Fernsehen etwa bei „Let‘s Dance“ und nicht nur dort. Immer öfter finden sich zwischen neuen Tanzstudios, Salsa-Festivals und Tangokursen unter freiem Himmel, Plakate für den nächsten Lindy-Hop-Kurs. Ist das ein Trend oder schon ein Boom? „Diese Tanzwelt hat schon immer existiert. Auch in unserer westlichen Welt, nur etwas versteckter“, sagt Julia F. Christensen. „Hier in Deutschland war zum Beispiel der Tango Argentino schon seit den 1960ern sehr bekannt. Man musste einfach nur wissen, in welchen Tanzkeller man gehen musste, für den Tango. Aber das hat sich stark geändert, Tanz ist sichtbarer geworden, deshalb empfinden wir das als Boom.“

Beim Tanzmarathon in Augsburg gibt es eine Rollschuhdisko

Christensen liebt es, zu tanzen – und erforscht als Psychologin und Neurowissenschaftlerin, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir uns zur Musik bewegen. Und die ganze Szene bewege sich, vor allem seit dem Ende der Corona-Pandemie und der Tanzverbote. „Jetzt ist wieder Schwung drin“, sagt Christensen und freut sich. 218.000 Mitglieder zählt allein der Deutsche Tanzsportverband im Jahr 2024 – so viele wie seit zwölf Jahren nicht mehr.

Zurück in der Tanzhalle in Augsburg. Es ist Freitag, kurz vor 20 Uhr. Scheinwerfer blinken und der Moderator des Marathons erklärt zum Startschuss das Drama: „Dies ist nicht nur Tanz, dies ist ein Überlebenskampf!“ Die Live-Band bläst mit Tuba und Posaune zum Wettstreit – und Nicole Asmus scheint bereit. „Ich habe russische Wurzeln, meine Mutter hat mir schon als Kind die russischen Volkstänze beigebracht, sie haben mich durch mein Leben begleitet“, hatte sie vor dem Wettkampf verraten. Jetzt tanzt sie: Teke. Die acht Kandidaten haken sich unter für den Traditionstanz der Aleviten. „La la la!“, rufen sie, tanzen Schritt, Schritt, Hacke. Die Euphorie trägt die Wettbewerber bis in den Morgen, auch durch die Rollschuh-Disco von 1 Uhr nachts bis 7 Uhr.

Kinder spüren schon früh einen Rhythmus, sagt Julia F. Christensen

Erst am Samstagmittag sieht man die Wucht der Nacht in den Augen: „Es war schrecklich“, sagt Asmus und blickt unter ihrem schwarzen Pony hervor. „Schlimmer als ich dachte. Eineinhalb Stunden geschlafen, nicht viel, aber immerhin.“ Erst schmerzte beim Tanz der Vorderfuß, dann die Ferse, die Wade, Schutzstrümpfe mussten helfen. Zwei Konkurrenten haben die erste Nacht nicht überstanden und sind vorzeitig ausgeschieden. Die Tanzmedizinerin Cindy Keller, die das Projekt überwacht, hatte für solche Momente noch Tipps gegeben: „Wenn die Muskeln schmerzen, wenn es hart wird, dann braucht man in der Fantasie der Gedanken einen Kraftort.“ Außerdem hilfreich: soziale Unterstützung. Immer wieder stellen sich Nicole Asmus‘ Mutter, ihr Vater oder ihr Freund an den Rand der Tanzfläche. Sie reden und wippen mit ihr im Takt.

Der Samstagvormittag gehört den Familien. Eine Kinder-Disco beginnt in der Halle, als die Kandidaten kurz für vier Stunden schlafen dürfen, von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags in ihren Kojen. Ein Mädchen im Prinzessinnenkleid tapst in Kreiselbewegungen, weltvergessen. „Ich weiß, dass ich als Kind noch gar nicht wusste, was Tanzen ist. Das war etwas, was ich immer einfach tat“, sagt die Neurowissenschaftlerin Christensen. Wie sich der Plattenspieler ihrer Eltern bedienen lässt, fand sie schnell heraus. Das Mädchen Julia legte „Bridge over troubled Water“ von Simon und Garfunkel auf und tanzte nach seinem Gefühl. Das ist aber keine Wunderkindgeschichte: „Unser Gehirn wird geboren mit der Fähigkeit, einem Rhythmus folgen zu können“, sagt Christensen. „Das ist erforscht, das lässt sich schon früh mit Elektroden messen. Neugeborene synchronisieren ihre Gehirnwellen ganz automatisch mit rhythmischen Tönen in der Umwelt, nicht aber zu Sprache oder zufälligen Tönen.“

Tanzen ist Multitasking, auch beim Tanzmarathon in Augsburg

„Tanzen ist uns angeboren, und wir haben auch eine Motivation, dem zu folgen. Wir wollen tanzen, unser Gehirn will tanzen. Wir gewöhnen uns es dann erst als Erwachsene wieder ab“, erklärt Christensen. Den Beat spüren und ihm folgen, das können unter den Lebewesen dieser Welt sonst nicht einmal die Bonobo-Affen, die nächsten Verwandten der Menschen – aber immerhin Singvögel, zum Beispiel Papageien. Warum? Einfach formuliert: Im Menschen verläuft eine direkte Leitung, eine Nervenautobahn zwischen Ohr und Bein. „Hören wir einen Ton, dann wird er durch die Härchen in unserem Ohr in elektrische Impulse übersetzt, die in unserem Gehirn verarbeitet werden und dann über das Rückenmark in den Körper transportiert werden, bis in die großen Muskeln, die uns auf die Tanzfläche tragen. Man kennt das, wenn man mit dem Kopf nickt oder plötzlich mit dem Fuß wippt.“ Und noch so ein Wunder: Tanzen ist Multitasking in Extremform. Musik hören, Rhythmus erkennen, Muskeln bewegen, den Partner und den Raum wahrnehmen. Eigentlich unmöglich – und trotzdem kann es der Mensch.

Tanz ist urmenschlich, aber ein sehr junges Forschungsfeld. Erst seit etwa 2005 haben die Neurowissenschaften den Tanz für sich als Thema entdeckt. Christensen wundert das nicht: „Beim Thema Tanz hat die Wissenschaft immer ein bisschen das Näschen gerümpft, viele Tänze galten auch in der Gesellschaft als nicht ganz stubenrein. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja sogar Tanzverbote, für was man damals abfällig Schiebe- und Wackeltänze nannte. Sie waren geächtet.“ Das war auch die Zeit der großen Tanzmarathons. In den USA tanzten arme Menschen tagelang, vor allem für kostenlose Mahlzeiten zum Wettkampf und auch um den Preis. In Augsburg wird draus eine choreografierte Kapitalismuskritik, ein Marathontanz mit Brecht, wenn man so will. Die Showband, die Hochzeitskapelle aus München, spielt Songs aus der Dreigroschenoper – und die Dauertänzer kämpfen um 5000 Euro.

Tanzprogramm vom Tango Argentino bis zum Lindy Hop

Alle 90 Minuten wechselt auf den drei Bühnen der Halle in Augsburg die Tanzmusik. Zum Tango Argentino tauchen die Scheinwerfer den Saal in warmes Rot. Im Quadrat liegen sich Kandidatin fünf und Kandidatin zwei in den Armen. Die Tango-Gemeinde aus Augsburg trifft sich in der Halle, um miteinander elegant über die Fläche zu schweben – und ein Lehrer gibt Tipps, wie die Energie zwischen den Handflächen der Tanzpartner fließt. Tanz ist Kommunikation und in diesem Fall: „Ein Kontakt auf ruhige, aber sehr tiefgehende Art“, sagt Alexander Lichtblau, von der Augsburger Tanzschule „El Besito Tango“. Seine Partnerin Larissa Behnisch ist eines wichtig: „Tango beruht auf Offenheit, der Partner darf gewechselt werden. So findet jeder Tänzer schnell Anschluss, auch in jeder neuen, fremden Stadt, in der es eine Tangoszene gibt.“ Tango sei ein Sprache, die man von New York bis Tokyo spricht. Vom großen Boom will sie nicht sprechen, aber: „In München wird es immer mehr, in Augsburg auch.“ Doch auf Tango folgt in der Halle jetzt Swing mit Höchstgeschwindigkeit: Lindy Hop.

„Tanzen verbrennt unglaublich viele Kalorien, und das ist ein Aspekt in der Menschheitsgeschichte“, weiß die Tanzexpertin Julia F. Christensen. „Vor 300.000 Jahren war jede Kalorie etwas total Wichtiges, gesparte Energie für den Notfall. Die verprasst man doch nicht einfach! Trotzdem tanzten Menschen und das bedeutet wahrscheinlich, dass Tanzverhalten eine Funktion als sozialer Kitt zwischen den Menschen hatte, eine Funktion der Beruhigung der Seele.“ Menschen, die mit Leidenschaft tanzen, bewegen sich im besten Fall immer tiefer in einen Flow, in einen Trance-Zustand. „Das kann wohltuend sein, die Gedanken schleifen, sogar Schmerzen und die Angst lindern.“ Was die Forschung sicher weiß: Tanztraining hilft dem Gleichgewichtssinn, hilft gegen Gedächtnisstörungen, gegen Inkontinenz, gegen so vieles. Und dann entsteht in Momenten dieser Rausch, in dem Tänzer keine Schmerzen mehr spüren. Diese Trance trägt die Kandidaten in Augsburg durch die zweite Nacht mit Techno-Musik und endlich bis zum Finale.

Nicole Asmus gewinnt die „48 Stunden von Augsburg“

Am Sonntagabend, um 19.59 Uhr und 50 Sekunden, beginnt der ganze Saal den Countdown zu rufen. Jubel wie an Silvester, Punkt Mitternacht. Umarmungen und Küsse auf und neben der Tanzfläche. Und dann nimmt sich der Moderator der Show ein Mikrofon und beginnt zu singen: „I wanna dance with somebody“ von Whitney Houston, aber leise und langsam wie eine Ballade gegen den Schmerz in den Füßen und für das Gefühl der Erlösung, es geschafft zu haben. Der Saal singt den Refrain ganz zart mit, das war so nicht abgemacht oder einstudiert. Erst als das Lied endet und die Siegerehrung ansteht, wird es wieder laut im Publikum. Gewinnerin, nach Ausdauer und B-Note: Nicole Asmus.

„Ich hatte sogar das Gefühl, dass wir noch ein bisschen länger hätten tanzen können“, sagt sie und beginnt einen Marathon von Gewinner-Selfies, Glückwünschen, Umarmungen mit Freund, Eltern, Freundinnen. Hat sie jetzt nicht genug von der Tanzfläche? Wann wird sie wieder tanzen? Sie überlegt eine Sekunde, lächelt und sagt: „Ach ja, am Dienstag. Jazztanz.“