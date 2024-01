Fleischersatz

vor 21 Min.

Fleischalternative: Was ist Tempeh und wie lässt es sich servieren?

Plus Parniert, zerbröselt oder gebraten – Tempeh lässt sich vielseitig servieren. Das Bohnen-Pilz-Gemisch stammt aus Indonesien, kommt aber auch hierzulande gut an. Besuch in einer Allgäuer Tempeh-Manufaktur.

Von Luca Riedisser Artikel anhören Shape

Tempeh – was war das noch mal? Irgendwas mit Bohnen? Ein seltsamer Fleischersatz? Ein Nischenprodukt, zumindest hierzulande. Dabei ist der beige-braune Stoff vielseitig verwendbar: als Burger Patty, im Salat oder mit Nudeln. Hergestellt wird Tempeh aus Sojabohnen und einem Edelschimmelpilz, der diese in einem Block zusammenhält. Ursprünglich stammt das Produkt aus Indonesien, doch Stephanie und Markus Schnappinger haben das asiatische Gericht ins Allgäu gebracht, genauer gesagt nach Günzach. Dort betreiben sie eine Tempehmanufaktur.

50 Mitarbeitende sind in der Allgäuer Tempeh-Manufaktur tätig

Zum ersten Mal von Tempeh gehört hatte Markus Schnappinger bei einem Ernährungskurs in den Niederlanden. "Ich war begeistert und habe zu Hause angefangen, es selbst herzustellen", sagt er. Während seines Studiums in Freising lernte er Stephanie kennen und steckte sie mit seiner Begeisterung an. "In Indonesien waren wir aber noch nie", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen