Pro und Contra: Google-Rezensionen schreiben

Pro: Wenn man auf die Schwarmintelligenz setzt, muss da auch ein Schwarm sein

Beginnen wir mit einem kleinen Beispiel, also eigentlich einem großen: dem Brandenburger Tor. Nicht alle Besucher des Wahrzeichens sind laut Google-Bewertungen wirklich zufrieden. „Zu viel Stein“, schreibt der eine, und der andere „Steht gar nicht in Brandenburg.“ Witzbold natürlich. Stellen Sie sich nun vor, dies wären die einzigen beiden Bewertungen für ein immerhin nationales Denkmal, als Besucherin oder Tourist würde man da doch den falschen Eindruck gewinnen? Es gibt aber bei Google noch mehr als 173.000 andere Bewertungen, durchaus wohlwollende, die das Ganze etwas korrigieren – wenngleich sich offenbar nicht weniger User das Tor offenbar größer vorgestellt haben. Unlösbares Problem, der Durchschnitt aber liegt immerhin bei 4,7 Sternen.

Was das Beispiel zeigt: Ob über Tore oder Pizzerien, Museen, Biergärten, Friseursalons oder Supermarktfilialen, eben alles, was bei Google so bewertet wird, tausende werden schon keinen völligen Schmarrn schreiben, der einzelne aber vielleicht schon. Und damit zum entscheidenden Punkt. Wenn man auf die Schwarmintelligenz setzt, muss da auch ein Schwarm sein. Nicht nur Tante Gabi, die völlig entfesselt vom Restaurant des geliebten Neffen schwärmt: „Fantastische Krautfleckerl. Himmlisch. Wahnsinn.“ Und nicht nur Nirav, der über die Mona Lisa im Louvre urteilt: „Das Gemälde ist nicht so toll.“ Oder aber Franz K., der sich über die Wartezeit in der Arztpraxis beschwert: „Erste Patienten zerfallen zu Staub.“ Je mehr Bewertungen, umso mehr ruckelt sich das Bild zurecht. Kurzum: Wenn Sie sich also schon von Google-Bewertungen leiten lassen, schreiben Sie doch ruhig auch eine. (Stefanie Wirsching)

Contra: Fünf schlechte Bewertungen wiegen mehr als eine gute – wollen Sie da mitmachen?

Sie durchzulesen ist ein Unterhaltungsprogramm für sich – Internetrezensionen. Das Schreckgespenst einer jeden Gastwirtschaft, oder von sonst jedem, der auf Kundschaft angewiesen ist. Museen, Sportgeschäfte, Eisdielen… Bewertet werden kann fast alles, schnell ein paar Zeilen, im Internet steht es für immer.

Wobei es offenbar zwei Hauptmotivationen gibt, um eine Beurteilung im Internet zu hinterlassen: Entweder jemand ist wirklich angefressen, oder es ist ein Scherz, anders lassen sich so manche Kommentare nicht erklären. Ein Beispiel dafür: Ein Typ in lila Kleid schwingt einen Aschenbecher, aus dem mörderischer Mief herauskommt...“ - eine Rezension zum Kölner Dom.

Natürlich gibt es auch positive Kommentare unter Sehenswürdigkeiten oder Restaurants, aber mal ganz ehrlich: Wer liest die schon? Die Aufregung anderer ist viel unterhaltsamer und bleibt auch eher im Gedächtnis hängen – eine schlechte Bewertung wiegt mehr als fünf gute. Nicht um sonst ist der Satz: „Dafür gibt es eine vernichtende Bewertung im Internet!“, für die meisten Lokalitäten mittlerweile eine echte Drohung.

Seinen Dampf abzulassen, ist zu niederschwellig geworden. Der Kellner war unfreundlich, die Lokation hat nicht gefallen oder das Essen war zu scharf – ganz schnell wird nur ein Stern hinterlassen. Die Konsequenzen können fatal sein: Der Ruf leidet, die Kundschaft bleibt aus und das häufig zu Unrecht. Denn Bewertungen sind oft nur Momentaufnahmen und sehr subjektiv.

Die entscheidende Frage aber nun: Bei alledem wollen Sie mitmachen und damit das System stützen? Weil sie glauben, mit Ihrer fairen, reflektierten Bewertung irgendetwas zum Besseren zu ändern? Was würde in Ihrer Google-Bewertung stehen? „Glaubt immer noch an das Gute im Netz. (Lachsmiley)“. (Amina-Sophie Pauler)