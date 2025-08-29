Sich ein Freundschafts-Tattoo stechen lassen?

Pro: Ein Freundschaftstattoo kann Freunde noch enger zusammenbringen

Freundschaftstattoos unterscheiden sich nicht grundlegend von anderen Körperverzierungen. Manche Menschen überlegen monatelang, andere entscheiden spontan. Ob Stern, Anfangsbuchstaben oder eine Kuh, die an eine lustige Wanderung erinnert – eigentlich ist es auch egal, was am Ende unter die Haut gestochen ist. Es kommt auf die Geste an: Das Tattoo ist ein fleischgewordenes Zeichen, dass einem die andere Person wichtig ist.

Einmal gestochen, steht das Motiv zunächst einmal für sich selbst. Außenstehende sehen das Tattoo, aber nur Eingeweihte wissen, was es wirklich bedeutet. Und so kann es, wie ein kleines Geheimnis, die freundschaftliche Bindung weiter stärken. Freundschaftstattoos sind harmlos und, vom Stechen einmal abgesehen, tun sie niemandem weh.

Aber was ist, wenn die Freundschaft irgendwann auseinandergeht? Das kommt natürlich auf die Art und Weise an. Manchmal driftet man langsam auseinander, manchmal endet es im Streit. Oft genug bleiben Freundschaften jedoch erhalten. Und wenn man mal weniger Kontakt hat, ist das Tattoo eine gute Erinnerung daran, dass man sich dringend wieder bei der anderen Person melden sollte.

Und mal im Ernst. Man kennt die Person, mit der man sich ein gemeinsames Tattoo stechen lassen will. Da sollte man schon einschätzen können, ob man sich irgendwann zerstreiten könnte. In einem solchen Fall lässt man das Vorhaben eben sein. Und selbst wenn die Freundschaft aus welchem Grund auch immer bricht, bleibt die Tätowierung als Erinnerung an eine schöne, wenn auch vergangene Zeit. Wie so viele andere Motive auf dem Körper eben auch. (Michael Stelzl)

Contra: Mit hässlichen Tattoos an längst vergangene Freundschaften erinnern

Was bei Paaren schon peinlich ist, wird bei Freunden nicht besser. Abgesehen davon, dass einem wohl die wenigsten Tattoos in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren noch gefallen werden (oder wollen Sie mit 60 Jahren mit Tribals oder Arschgeweih an Ihre Jugend erinnert werden?), stellt sich die Frage, ob einem die Freunde noch gefallen, mit denen man sich das Tattoo teilt.

Sich für immer an eine Person zu binden ist wahlweise eine mutige oder eine wahnsinnige Idee. Wieso das Ganze noch mit fragwürdigen Motiven und krebserregender Tinte für alle Welt dokumentieren? Oder besser gesagt: Dokumentieren, dass man ein halbes Tattoo hat, denn man wird wohl kaum permanent nebeneinander laufen, damit das halbe Puzzleteil auch Sinn ergibt.

Im Gegenteil. In diesem einen gemeinsamen Sommerurlaub, da ist man viel nebeneinander gelaufen, da war das Freundschaftstattoo lustig und süß, auf jeden Fall würde man für immer miteinander befreundet bleiben! Aber dann ist man zurück in seine jeweiligen Wohnorte gefahren, hat sich anfangs viel und später immer weniger besucht. Bis man irgendwann feststellen musste, dass man sich auseinandergelebt hat. Was bleibt, ist ein verwaschenes, schlecht gestochenes Tattoo von diesem supergünstigen Tätowierer aus dem Kroatienurlaub vor 15 Jahren.

Denn die wenigsten Freundschaften halten ein Leben lang. Und das ist okay. Wir verändern uns und das wirkt sich auf unser soziales Umfeld aus. Ein Tattoo aber bleibt für immer und erinnert im besten Fall an eine gute alte Zeit, im schlechtesten Fall an eine große Verletzung, die mit dem Ende der Freundschaft einhergegangen ist. (Josephine von der Haar)