Kundgebung für mehr Freiheit im Nachtleben aufgelöst

Die Polizei hat in Freiburg eine Demonstration überwiegend junger Menschen für mehr Freiräume im Nachtleben aufgelöst. Zu der unangemeldeten Kundgebung nahe der Innenstadt hätten sich am Freitagabend zwischen 500 und 600 Menschen versammelt, sagte ein Polizeisprecher. Da die Demo aber Lärm-Höchstwerte überschritt, durfte sich der Zug nicht in Bewegung setzen.

Nach stundenlangen sogenannten Kooperationsgesprächen sei die Kundgebung dann am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr aufgelöst worden. Zwischenfälle gab es den Angaben zufolge nicht. Zuerst hatte der SWR berichtet. Die Teilnehmer hatten sich im Stadttteil Stühlinger, also in der Nähe Uni, versammelt.

Vor über einem Jahr waren rund 3.500 Menschen wegen des gleichen Anlasses durch die Stadt gezogen. Auch sie hatten sich dagegen wehren wollen, dass aus ihrer Sicht das Nachtleben immer mehr eingeschränkt wird. So gilt in Freiburg zum Beispiel in öffentlichen Parks ab 23 Uhr abends ein Verbot von Lautsprecherboxen.