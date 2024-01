Wege aus der Einsamkeit: Wie findet man als Erwachsener neue Freunde?

Neuer Job, neue Stadt – da bleibt oft wenig Zeit, um Freundschaften zu knüpfen. Warum es nie zu spät für neue Freunde ist und wie man sie findet.

Mit welchen fünf Eigenschaften würde ich mich beschreiben? Und wonach suche ich hier? Das Textfeld wartet auf eine Antwort. Ratlos blicke ich auf den Bildschirm und lasse das Handy sinken. Eine App, um neue Freundschaften zu knüpfen. Kann das funktionieren? Einen Versuch ist es wert. Freitagabend im Zug nach Hause, ein freies Wochenende steht an. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich entsperre das Handy wieder.

Wie aber findet man sie eigentlich: Die Freundinnen oder Freunde, mit denen man seine schönsten Momente teilen kann, aber auch die bitteren Tränen nach einer gescheiterten Beziehung? Wenn man erwachsen ist und nicht mehr studiert, eine Ausbildung macht oder sonst regelmäßig Kontakt zu Menschen im selben Alter hat, ist das Knüpfen von Freundschaften tatsächlich eine Kunst. Der erste Schritt in die Arbeitswelt ist kein einfacher. Und oft ein einsamer.