Wenig Liebe fürs Online-Dating - aber oft funktioniert's

Trotz der weit verbreiteten Nutzung von Online-Dating würden mehr als drei Viertel der Internetnutzerinnen und -nutzer (78 Prozent) die Liebe lieber anders finden. Sie würden eine potenzielle Partnerin oder einen potenziellen Partner lieber offline «im echten Leben» kennenlernen. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom anlässlich des Valentinstags am 14. Februar.

Dabei ist das Anbandeln online nicht unbedingt weniger erfolgversprechend als offline. Mehr als die Hälfte der deutschen Internetnutzenden (53 Prozent) hat demzufolge bereits Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Und fast zwei Drittel (62 Prozent) derjenigen sind wiederum überzeugt, dass man so tatsächlich die große Liebe finden kann.

Online die Liebe finden

Tatsächlich lebt knapp ein Drittel der befragten Online-Daterinnen und -Dater aktuell in einer Partnerschaft, die durch eine Dating-Plattform zustande kam (30 Prozent). 28 Prozent geben an, schon einmal einen festen Partner oder eine feste Partnerin online gefunden zu haben – auch wenn die Beziehung mittlerweile nicht mehr besteht.

63 Prozent der digital Datenden empfinden es als leichter, online zu flirten, als jemanden in der realen Welt anzusprechen - gut ein Viertel der Nutzerinnen und Nutzer (28 Prozent) gibt an, gar nicht zu wissen, wie sie außerhalb des Internets neue Menschen kennenlernen können. «Online-Dating hat sich in allen Altersklassen als Standard zur Partnersuche etabliert», so Leah Schrimpf, Leiterin Digitale Gesellschaft bei Bitkom.

Vorsicht vor Fakes

Mit Vorteilen, aber auch Gefahren: 63 Prozent der von Bitkom befragten Online-Dater sorgen sich, dass hinter einem Match womöglich kein echter Mensch, sondern ein KI-Chatbot steckt. «Wenn ein Match sehr schnell persönliche Daten erfragt oder rund um die Uhr in Sekundenschnelle antwortet, kann das auf eine automatisierte Betrugsmasche hinweisen. Ob menschlich oder automatisiert, man sollte beim Online-Dating immer aufmerksam sein, um nicht auf Fake-Profile hereinzufallen», rät Schrimpf deshalb.

Für die Umfrage wurden 1.006 Personen ab 16 Jahren in Deutschland online befragt, darunter 532 Personen mit Online-Dating-Erfahrung. Die Befragung fand im Januar 2025 statt.