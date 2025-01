Wann kommt die nächste Heuschreckenplage?

Sie können Hungersnöte verursachen und die Preise für Lebensmittel in die Höhe schnellen lassen: Heuschreckenschwärme gelten schon in der Bibel als Plage – und der Klimawandel mit intensiveren Niederschlägen und höheren Temperaturen scheint das Problem seit Jahren zu verschlimmern.

Besonders schwer wüteten die Insekten zuletzt von 2019 bis 2021 in Ostafrika, auf der Arabischen Halbinsel und in Indien. Nun stellen britische Forschende und Mitarbeiter der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) ein Modell vor, das den Verlauf solcher Plagen für bis zu sieben Tage detailliert vorhersagen soll. So ließen sich Schutzmaßnahmen einleiten, etwa der Einsatz von Pestiziden.

Heuschrecken können an einem Tag Lebensmittel für 35.000 Menschen vernichten

Eigentlich leben Wüstenheuschrecken ortsgebunden. Doch Regenfälle, warmes Wetter und Pflanzenwachstum können Populationen so stark anwachsen lassen, dass die Tiere in riesigen Schwärmen ganze Landstriche kahl fressen. Solche Wanderungen lassen sich derzeit nicht gut vorhersagen.

Millionen von Heuschrecken fallen über Pflanzen her. Foto: Franz Smets, dpa

Bei dem letzten großen Ereignis ab 2019 zerstörten die Insekten in einem Streifen von Kenia bis nach Indien Feldfrüchte wie unter anderem Sorghum, Zuckerrohr und Mais. Das ist gerade für Kleinbauern ein Problem, kann aber auch zu regionalen Hungersnöten führen: Bei solchen Plagen könne die Menge an Heuschrecken, die einen Quadratkilometer bedeckt, an einem Tag Lebensmittel für 35.000 Menschen vernichten, betont das Team.

„Die Reaktion auf die letzte Welle von Heuschrecken war spontan und wenig wirksam“, sagt Erstautorin Renata Retkute von der University of Cambridge. „Wir haben nun ein umfassendes Modell geschaffen, das diese katastrophale Plage beim nächsten Mal kontrollieren könnte.“ Kenne man die Stoßrichtung einer Wanderung, könne man Frühwarnungen ausgeben.

Als Testregion diente Ostafrika, insbesondere die Länder Kenia, Dschibuti und Somalia

Im Fachblatt PLOS Computational Biology stellt das Team den Ansatz vor: Er beruht auf einem Modell, das sowohl den Lebenszyklus der Heuschrecken berücksichtigt als auch andere Einflüsse wie Temperatur, Niederschlägen und Windstärke. Zudem erfasst das Modell die Landschaftsform in der Umgebung eines Schwarms, die Pflanzendecke und Bodenfeuchte sowie den Sand- und Lehmgehalt der Böden.

„Das Entscheidende im Fall einer großen Heuschreckenwelle ist es, schnell zu reagieren, bevor sie große Ernteverluste verursacht“, sagt Studienleiter Chris Gilligan, ebenfalls aus Cambridge. Als Testregion diente Ostafrika, insbesondere die Länder Kenia, Dschibuti und Somalia. Zwar fehlen den Forschenden noch viele Details zur Auswertung jener Heuschreckenplage. Dennoch lasse sich der Verlauf einer Wanderung nun bis zu sieben Tage vorhersagen, schreiben sie. (Walter Willems, dpa)