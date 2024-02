Kann man das essen?

Oder ist das Kunst? Früchte- und Gemüseschnitzen ist eine alte Kulturtechnik aus Thailand – und die Leidenschaft von Galina Faletra aus Pforzheim. Sie verwandelt einen Kürbis schon mal zum Vogel, die Rote Bete zur Rose.

Eine Gurke ist nicht bloß eine Gurke, denn mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, Fantasie und einer gehörigen Portion Begabung kann daraus im Handumdrehen ein gritzegrüner Paradiesvogel werden. Ob nun eine zur Damaszener-Rose mutierte bayerische Garten-Erdbeere oder eine gelbe holländische Paprika, die nach ein paar Handfertigkeiten als Seerose besticht ­– wem in einem thailändischen Restaurant, besser noch in Thailand selbst ein Essen serviert wird, der kommt manchmal aus dem Staunen nicht heraus. Kann man das alles essen?

Kae-Sa-Luk ist die Kunst des Früchteschneidens und krönt gern die aufgetragenen Speisen. Besser ist es als Fruit Carving bekannt. Das ist in Thailand weit verbreitet, wird dort von Generation zu Generation weitergegeben. Wahrscheinlich kann dort jede Hausfrau das eine oder andere Kunststück schnitzen, wie es schon ihre Mutter und Großmutter tat. Darüber hinaus hat sich das Früchte- und Gemüseschnitzen zur Eat Art weiterentwickelt. Künstlerinnen wie Galina Faletra treten weltweit auf.

Galina Faletra in Pforzheim am Nordrand des Schwarzwaldes hat die Leidenschaft des Früchte- und Gemüseschnitzens schon lange gepackt. Eigentlich ist sie ja Zahntechnikerin, aber als begeisterte Hobbyköchin hat sie mal in einem russischen Restaurant gearbeitet und dort schon recht bald bei Buffets und Hochzeitsessen mit ihren ersten fruchtigen Schnitzereien Aufmerksamkeit erregt. „Dann hab ich mir Videos auf Youtube angeguckt und bald einen Carving-Meister gesucht. Bei ihm und seiner thailändischen Frau habe ich gelernt.“

"Sawasdee" sagen die Thailänder. Herzlich willkommen! Bevor man nähertritt in ein Haus oder ein Restaurant und sich den Köstlichkeiten der Küche hingibt, sollte man wissen: Tischregel Nummer eins heißt: Grundsätzlich wird nur mit Löffel und Gabel gegessen. Der Löffel übernimmt die mundgerechte Portion, die Gabel leistet Beihilfe. Stäbchen sucht man vergeblich. Die gehören nicht hierher. Das Messer bleibt in der Küche. Denn da wird es gebraucht. Das Messer spielt in der Küche der Thailänder die erste Geige. Damit werden nämlich die Früchte des Landes und die nicht minder zahlreichen und wohlschmeckenden Gemüse in derart schöne Formen gebracht, dass sie dem Gast ihre wahre Herkunft verschleiern. Man staunt dann doch, wie aus erdigen kühlen Kohlrabis so puderweiße Dahlien und elegante Rosen werden können.

Die Kunststücke von Faletra sind zum Staunen und Vernaschen

„Meine dekorativen Kunststücke sind essbar“, betont Galina Faletra. „Alles ist hygienisch einwandfrei und aus frischem Gemüse.“ Galina liefert so nebenher je nach Auftrag für die Feste anderer aufsehenerregende Kunststücke zum Staunen und Vernaschen. „Man muss sich beeilen, denn Früchte verfallen schnell“, sagt Galina. „Das Ergebnis meiner Arbeit ist fein und besonders, nicht so wie mit der Axt gemacht wie auf manchem Teller in einem thailändischen Restaurant. Frucht- und Gemüseschnitzen ist eine Kunst.“ Galina ist eine Künstlerin.

Wer ein rechter Kae-Sa-Luk-Meister werden möchte, hat sein Messer scharf gewetzt. Dessen Schaft ist kompakt, die Klinge kurz und leicht gebogen. Eine halbe Stunde braucht manche versierte Früchteschneiderin, dann hat sie eine Wassermelone in einen aufgeplusterten exotischen Vogel verwandelt. Mit meditativer Hingabe und allerlei Hilfsinstrumenten, die auch einer Töpferin gut stünden, werden Kürbishäute zu kunstvollen Blättern geschnitzt, Möhren in Schuppentiere verwandelt und Rettiche in weiße, feucht schimmernde Rosentuffs. Was begabte Thailänder sich seit mehr als 100 Jahren bei ihren Köchen abschauen und vervollkommnen, kann vor Ort sogar auf der Hotelfachschule gelernt werden.

Obst und Gemüse sind der wichtigste Bestandteil der thailändischen Küche

Thailand ist an sich schon dekorativ und die Palette der Früchte und Gemüse farbenprächtig und duftend. Frisches Obst und Gemüse sind der wichtigste Bestandteil thailändischer Küche. Vieles kann man inzwischen auch bei uns im Gemüsehandel kaufen. Es wachsen allein 15 verschiedene Sorten Bananen, haarige Ramutan mit köstlichem weißen Fruchtfleisch, aromatische Jackfrüchte, Limonen, Lychees, Mangos und Mangostanes, Papayas, Rosenäpfel, Melonen und Ananas, um nur einige zu nennen.

Die Auswahl solcher Früchte in Deutschland ist eher schmal und das heimische Angebot etwas rustikaler. „Aber auch Kürbisse eignen sich prima“, findet Galina. „Wassermelonen sehen geschnitzt prachtvoll aus, oder Rote Bete. Zu Rosen geschnitzt sind die kaum zu unterscheiden von echten Blumen.“ Galina lernt immer noch hinzu, obwohl sie schon viele Wettbewerbe gewonnen hat. So mancher Pokal zeugt von ihrer großen Begabung.

Bei der Olympiade der Köche, die in dieser Woche mit mehr als 500 Profiköchen aus über 50 Ländern auf der Messe in Stuttgart stattfand, ist das Carving eine der Schau-Disziplinen. Galina war bereits zum dritten Mal dabei – wird am Ende mit zweimal Silber und einmal Gold belohnt. Ihr Vorbild ist der amerikanische Carving-Künstler Ray Villafane.

Einst war das Fruit Carving den Königshäusern vorbehalten

Das Früchteschnitzen kennt man außer in Thailand auch in Japan, Korea und Sri Lanka. In Japan heißt die traditionelle Form dieses Garnierens Mukimono. Oft sind die Motive Blumen, Kraniche oder Drachen. Als Teil der thailändischen Tafelkultur war das Fruit Carving im 18. und 19. Jahrhundert den Königshäusern vorbehalten. In den 1930er-Jahren des 20. Jahrhunderts soll die Kunstfertigkeit an den Schulen im Hauswirtschaftsunterricht eingeführt worden sein und die Erfolgsgeschichte konnte weltweit mit den Thais in ihren Restaurants außer Landes ihren Lauf nehmen. So kam sie auch zu uns.

Galina war noch nie in Thailand, aber das Früchte- und Gemüseschnitzen ist ihre Leidenschaft. Egal, welches Motiv, es richtet sich danach, ob das Gemüse hart oder weich ist. „Aus Karotten und Süßkartoffeln kann man schön ein Vögelchen machen“, findet sie und freut sich auf den Wettbewerb im Live Carving in Stuttgart: die Camouflage der Früchte. Dabei sein ist alles. Die meisten Besucher stehen staunend vor ihren Arbeiten. Nur eine ältere Dame habe mal gesagt: „Mit Essen spielt man nicht!“ und mahnend den Zeigefinger gehoben.

Für Anfänger: So wird aus einer Zwiebel eine Blüte

Der begeisterte Esser und treue Thailandreisende, der auch zu Hause in weniger exotischen Gefilden wie bei uns seiner Tafel etwas mehr Theatralik gönnen möchte, kann sich entsprechende Tipps auf Youtube im Internet holen. Ein nachahmenswertes Beispiel ist die Zubereitung einer dicken roten Zwiebel, die vielsternenförmig eingeschnitten und mit Olivenöl und Balsamico beträufelt wird. In der Backofenhitze wird sie sich zu einer dunklen Chrysanthemen-Blüte mit weißem Innenleben öffnen. Violà!

Fruit Carving in drei Tagen, schon ist man der Künstler der Mahlzeiten? Schön wär’s. Auch in dieser Disziplin ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es dauert Jahre. Bis dahin verbirgt die rustikale niedersächsische Kartoffel im Frühling schamhaft ihr bäuerliches Kleid im Kräuterrahm angesichts ihrer exotisch aufgetakelten Schwestern und Brüder aus dem thailändischen Gemüse- und Obstgarten.

Früchteschnitzen ist und bleibt ein Stück asiatischer Kultur. Man freut sich über die manchmal putzigen Küchenkünste. Folklore-Kitsch für die einen, für die anderen fast zu schön zum Essen. Mal eine Rose im Salat, ein Rettichschwan am Kokosufer. Immer ist der Gast hingerissen von der scheinbaren Leichtigkeit, mit der Essen zu Kunst wird, und beißt dem Vogel schließlich doch entschlossen in den knackigen Flügel.