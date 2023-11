Auch mal Schönes – weil das nicht verloren gehen darf

Plus Klar, dass sich in diesen Zeiten kaum unbeschwert durch den Alltag gehen lässt. Aber den Blick auf die kleinen beglückenden Momente des Lebens gilt es dennoch nicht zu verlieren. Ein Streifzug.

Der leicht verspätet, dafür nun umso prachtvoller aufleuchtende Herbstwald – und kein Blatt wie das andere...

...im Radio plötzlich das sehr lange nicht mehr gehörte Lied, das die Leichtigkeit eines Sommers vor 24 Jahren zurückbringt, eine Dachterrasse, die Liebe...