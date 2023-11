Gesellschaft

Ein Streifzug auf der Suche nach den schönen Momenten

Plus Klar, dass sich in diesen Zeiten kaum unbeschwert durch den Alltag gehen lässt. Aber den Blick auf die kleinen beglückenden Momente gilt es dennoch nicht zu verlieren.

Von Wolfgang Schütz

Die Sonne, die plötzlich durchbricht und bei abklingendem Regen den leichten Niesel strahlen lässt, als bestünde die Welt im Innersten aus leuchtenden Energiefäden. Und darüber, nein, kein Regenbogen, sondern eine wuchtige Krähe, die im bereits kahlen Wipfel keckert – lacht?

Zwei Teenager-Jungs, vielleicht 14, sagt der eine: „Ey, die Mädels in Deutschland sind viel weniger cute als wie in, wie in …“ Sein Zögern lässt den anderen, eigentlich zustimmungsbereit, unsicher aufschauen. Der eine aber vollendet abgeklärt: „… als wie überall anders, ey!“ Was den anderen nun auch ganz sicher antworten lässt: „Ja Mann, voll madig, ey.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

