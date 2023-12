Gesellschaft

vor 37 Min.

Noch mehr Schönes: Ein weiterer Streifzug auf der Suche nach guten Momenten

Auch in dunkelgrauen Pfützen darf der Spaß nicht zu kurz kommen.

Plus Klar, dass sich in diesen Zeiten kaum unbeschwert durch den Alltag gehen lässt. Aber den Blick auf die kleinen beglückenden Momente gilt es dennoch nicht zu verlieren.

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Ein trüber Tag eigentlich, es wäre von Melancholie zu faseln, die sich in dunkelgrauen Pfützen sammelt, stünde mitten darin nicht ein vielleicht vier-, fünfjähriges Mädchen in pink Gummistiefeln und pink (Barbie?-)Matschhose, und hüpfte sie nicht los, immer rein in die Gemütsbracke, wild spritzend und laut lachend – und den Blick dabei stolz auf die Mama ab und zu richtend, die sie (und sicher sich selbst) auch lächelnd und nickend lobt. Sehr gut gemacht. Wann wird man eigentlich zu alt für Matschhosen? Und warum?

Auf dem Sitzstein am Flüsschen der mit schwarzem Stift hinterlassene Vermerk: "Best Date Ever". Eine Einladung ins Kopfkino und zur Befragung der eigenen Erinnerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen