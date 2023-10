Tabus und Mythen: Warum wir mehr über den weiblichen Körper reden sollten

Plus Menstruation, Geburt, Menopause: Viele Themen rund um den Frauenkörper sind ein Tabu. Aber woran liegt das und welche Folgen hat das? Eine körperliche Erkundungstour.

Wohl geformt soll er sein. Nicht zu zierlich, nicht zu kräftig. Mit runden Kurven, aber ohne Fettpölsterchen. Große Brüste, schmale Taille, neunzig, sechzig, neunzig. Straff, glattrasiert und ohne Dellen. Nicht zu klein, nicht zu groß. Der Körper einer Frau muss einiges erfüllen, um als weiblich zu gelten. Um nicht abzuweichen von einer vermeintlichen Norm.

Er wird trainiert, optimiert und operiert, um perfekt zu sein. Über sein Aussehen wird viel geredet, über seine biologischen Besonderheiten weniger. Menstruation, Geburt, Menopause, viele Themen rund um den Frauenkörper sind ein Tabu. Aber woran liegt das? Wieso halten sich veraltete Mythen über weibliche Lust, Periodenblut und Schmerzempfinden, obwohl sie sich längst als falsch erwiesen haben. Und welche Folgen hat das? Zeit für eine körperliche Erkundungstour.